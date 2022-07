News Brevi – 09.07.2022

KLM ADOTTA MISURE AGGIUNTIVE PER LE VACANZE ESTIVE – KLM informa: “KLM Royal Dutch Airlines adotterà varie misure (alcune integreranno le misure esistenti) per garantire che i clienti che prenotano un volo con KLM inizino bene le vacanze estive, nonostante le persistenti sfide operative all’aeroporto di Amsterdam Schiphol dovute alla carenza di airport security staff. Le misure entreranno in vigore da oggi fino al 28 agosto. La work pressure in aeroporto è attualmente incessante, poiché Schiphol e KLM devono far fronte a carenze di personale. Le misure di KLM mirano a ripristinare la stabilità operativa, alleviando così la pressione sul personale di Schiphol e KLM. Fino al 28 agosto cancelleremo da 10 a 20 voli di andata e ritorno verso destinazioni europee ogni giorno. Limiteremo inoltre fortemente la vendita dei posti rimanenti sui voli KLM e KLM Cityhopper verso destinazioni europee. Ciò libererà spazio per i clienti che vengono riprenotati se il loro volo viene cancellato. Questa misura integrerà la restrizione esistente sulle vendite, al fine di accogliere i passeggeri che devono essere riprenotati dopo aver perso il volo a causa delle lunghe code a Schiphol e per rispettare le restrizioni imposte da Schiphol al numero di passeggeri che si imbarcano a livello locale. I clienti che non possono volare verranno informati tempestivamente e riprenotati su un volo diverso. Nella maggior parte dei casi, questo volo partirà lo stesso giorno o il più vicino possibile alla prenotazione originale. I passeggeri non dovranno contattare KLM per questo scopo, ma saranno informati da KLM o dal loro agente di viaggio. Il cargo non sarà più prenotato e caricato sui voli KLM Cityhopper. Ciò ridurrà la pressione di lavoro per il personale addetto alla movimentazione a terra. Chiuderemo anche il belly compartment per pacchi sfusi e buste postali a bordo dei voli diretti verso destinazioni intercontinentali. Questo bulk freight sarà collocato in container, che verranno portati attraverso il piazzale, rendendoli più facili da caricare sull’aeromobile. Le misure relative all’airfreight rimarranno in vigore fino alla fine del programma estivo (29 ottobre). KLM è fiduciosa che queste misure garantiranno una gestione regolare dei voli in entrata e in partenza nelle prossime settimane. KLM ribadisce che queste misure sono temporanee”.

AERONAUTICA MILITARE: NUOVO COMANDANTE PER IL COMANDO AEROPORTO DI CAMERI – Mercoledì 6 luglio, al Comando Aeroporto di Cameri, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Marco Mastroberti e il Colonnello Alessandro Pavesi. Il passaggio di consegne è stato presieduto dal Comandante della 2ª Divisione del Comando Logistico, Brigadier Generale Cristiano Bandini. All’evento, momento significativo nella vita del Reparto, hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio Novarese. Il Colonnello Mastroberti, nel discorso di commiato, ha ringraziato il personale del reparto per l’esemplare impegno e per i conseguenti pregevoli risultati ottenuti durante il suo comando, sottolineando come questi anni siano stati contraddistinti, oltre che dagli obiettivi raggiunti, dalla qualità dei rapporti costruiti con i propri dipendenti: “Con voi, donne e uomini dell’aeroporto di Cameri ho trascorso due anni importanti professionalmente, ma indimenticabili dal punto di vista umano. Sin dal primo giorno mi sono sentito a casa, in famiglia e questo mi ha consentito di assolvere ai miei compiti in piena serenità”. Successivamente il Colonnello Pavesi, nel suo intervento, ha ringraziato le Superiori Autorità per la fiducia dimostrata nell’affidargli l’incarico e, rivolgendosi al personale del Comando Aeroporto, ha indicato le imminenti sfide che attendono il Reparto: “Il futuro ci vede proiettati sempre di più nel sostenere le attività industriali della FACO F-35, è una nuova missione del nostro Reparto che ci vedrà operare in un contesto internazionale e che richiederà ancora una volta di dimostrare, insieme, la nostra professionalità”. Ha preso quindi la parola il Brigadier Generale Bandini che ha ringraziato il Colonnello Mastroberti per gli importanti risultati conseguiti e per essere riuscito, nonostante la complessità degli ultimi mesi, a garantire gli inderogabili compiti d’istituto a supporto di tutte le realtà che fanno capo a Cameri. Rivolgendosi al Colonnello Pavesi, ha sottolineato le qualità professionali e le caratteristiche umane che gli consentiranno di far fronte brillantemente a questa nuova responsabilità: “Muovendosi sul solco tracciato dai suoi predecessori, mi auguro riesca a declinare in modo altrettanto valido ed efficace il ruolo di Comandante, con la sua personalità ed il suo stile di comando. Sulla base dell’entusiasmo che emerge dalle sue parole, sono sicuro che non deluderà le nostre aspettative e che i risultati non tarderanno ad arrivare”. Al termine del discorso, rivolgendosi ai presenti, il Generale Bandini ha voluto evidenziare che “la realtà di Cameri è una realtà complessa e delicata, nella quale la Forza Armata ha investito molto ed ancora investirà perché assurga, da polo di eccellenza nazionale, a polo di eccellenza a livello europeo per il programma F-35” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO LANCIA PROGRAMMA DI COMMERCIAL PAPER – Leonardo in un comunicato informa: “Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato la costituzione di un Programma quadro per l’emissione di Cambiali Finanziare sul mercato europeo (Multy-Currency Commercial Paper Programme)”. “Questo Programma permetterà a Leonardo di arricchire e diversificare ulteriormente il catalogo degli strumenti di raccolta a breve termine a disposizione del Gruppo per il finanziamento del capitale circolante e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del Gruppo”, ha detto Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. “I titoli emessi nell’ambito di questo Programma, per un importo massimo pari a 1 miliardo di euro, saranno destinati esclusivamente a investitori qualificati. Il Programma, di durata triennale, sarà regolato dalla Legge italiana (L. n. 43 del 13/01/1994 “Disciplina delle Cambiali Finanziarie”). Gli strumenti finanziari, emessi in una o più soluzioni nel corso del periodo di validità del Programma, saranno quotati sul segmento professionale ExtraMOT PRO operato da Borsa Italiana; al Programma sarà assegnato il rating da parte di almeno una delle Agenzie che già valutano il debito di Leonardo. L’Arranger del Programma sarà Crédit Agricole Corporate & Investment Bank; i Dealers sono in corso di definizione e saranno successivamente comunicati”, conclude il comunicato di Leonardo.