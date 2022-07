News Brevi – 11.07.2022

SAS PRENDE L’INIZIATIVA PER RIPRENDERE LA MEDIAZIONE CON I SINDACATI DEI PILOTI SAS SCANDINAVIA – SAS informa: “Nei giorni scorsi SAS ha comunicato ai mediatori che la compagnia desidera riprendere la mediazione con l’obiettivo di raggiungere un accordo per porre fine allo sciopero in corso. Lo sciopero in corso colpisce ogni giorno migliaia di nostri clienti e molti dipendenti di SAS stanno lavorando per supportare i clienti interessati. È necessario che le parti pongano fine alla situazione congiuntamente. In definitiva, è la capacità di competere di SAS che è in gioco in questi negoziati. Il piano di trasformazione SAS FORWARD richiede il contributo di tutte le parti interessate, compresi i piloti. Accordi di lavoro competitivi sono un requisito per garantire un futuro a SAS e a tutti i nostri 8.000 dipendenti. SAS riconosce che la mediazione continua richiederà concessioni da entrambe le parti e la compagnia è disposta ad assumersi le proprie responsabilità in tale processo. SAS desidera porre fine a questo sciopero, riportare tutti al lavoro e fare ciò che sappiamo fare meglio: portare la Scandinavia nel mondo e il mondo in Scandinavia”.

EASA PIANIFICA UNO STUDIO SULLA FATICA OPERAZIONALE DEGLI AIR TRAFFIC CONTROLLERS – L’EASA ha in programma di avviare uno studio di ricerca sull’analisi dell’impatto, la prevenzione e la gestione della air traffic controllers (ATCOs) occupational fatigue. Lo studio ha tre obiettivi principali: valutare l’attuazione dei regolamenti dell’UE su questo tema, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione adottato il 1 marzo 2017 e applicato da gennaio 2020, che imponeva agli air traffic service providers requisiti specifici legati allo stress e alla fatica degli ATCO e sistemi di turnazione, come parte dei loro sistemi di gestione della sicurezza; condurre ricerche in questo settore al fine di fornire orientamenti e valutare la necessità di un possibile ulteriore sviluppo delle relative norme e prassi europee; mirare a misurare e/o anticipare il possibile impatto dell’introduzione di nuove tecnologie (quali AI, machine learning, realtà virtuale, ecc.) sull’idoneità professionale degli ATCO. Si noti che questo studio non è correlato a un programma di ricerca dell’UE (ad es. Horizon Europe).

EASA APPROFONDISCE LA PARTNERSHIP CON LE UNIVERSITA’ E IL MONDO ACCADEMICO EUROPEO – L’ European Union Aviation Safety Agency (EASA) sta lanciando una nuova iniziativa per impegnarsi con la prossima generazione di scienziati dell’aviazione del mondo accademico europeo, invitandoli a condividere le loro ricerche e idee per il futuro sviluppo dell’aviazione. Gli studenti selezionati saranno invitati a presentare i loro paper alla prima edizione della European_Academia@EASA conference che si terrà a marzo 2023. L’obiettivo della conferenza è sviluppare partenrship tra l’Agenzia e le università e il mondo accademico europei, promuovendo e diffondendo la conoscenza in campi nuovi ed emergenti rilevanti per l’aviazione. L’EASA invita i dottorandi delle università e degli enti di ricerca europei a presentare abstract della loro tesi di dottorato relativa alle seguenti aree di interesse che saranno trattate durante la conferenza del 2023: Artificial intelligence (AI) in aviation; impatto dei cambiamenti climatici e dei fenomeni meteorologici estremi sull’air transport system; environmental sustainability (emissions, noise, air quality, ecc..); nuovi approcci e metodi per il safety risk management. Gli abstract saranno esaminati dal comitato scientifico dell’EASA, composto da membri di spicco del mondo accademico europeo e istituzioni nel campo della ricerca aeronautica e correlata. Gli studenti i cui abstract sono stati selezionati saranno invitati alla European_Academia@EASA conference 2023 e avranno l’opportunità di presentare il loro lavoro. “La ricerca e l’innovazione, iniziative strategiche chiave dell’EASA, sono al centro delle organizzazioni lungimiranti e devono diventare parte della cultura dell’Agenzia. Grazie al loro duro lavoro, al rigoroso pensiero critico e alla ricchezza di conoscenze, i dottorandi sono tra gli attori chiave dietro la creazione di ricerca e innovazione basate sulla conoscenza”, ha affermato Luc Tytgat, EASA Strategy and Safety Management Director. “Non vediamo l’ora di collaborare con studenti di dottorato in Europa per un futuro sicuro e sostenibile nel settore dell’aviazione e aiutarli a costruire una rete professionale affidabile e diversificata per le loro future carriere”. Gli studenti che desiderano contribuire a questa iniziativa sono incoraggiati a presentare domanda tramite la pagina web “Call for abstracts”: https://www.easa.europa.eu/domains/research-innovation/become-part-europeanacademiaeasa-conference-2023. Per maggiori informazioni sull’evento: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/europeanacademia-easa-conference-2023.

LUFTHANSA TECHNIK: LA DIGITAL PLATFORM AVIATAR ORA OPERA CARBON-NEUTRALLY – AVIATAR, Lufthansa Technik digital operations suite, ora opera a emissioni zero. Il Digital Fleet Services business segment ha ottenuto la certificazione mediante rendicontazione e compensazione standardizzate tramite la certified compensation platform SQUAKE. AVIATAR è quindi un pioniere tra le digital tech ops platforms nel settore aeronautico e tra i segmenti di attività di Lufthansa Technik. “In AVIATAR, il raggiungimento della carbon neutrality si basa su due pilastri. Da un lato, le emissioni causate da technical cloud and office infrastructure, nonché dai dipendenti, potrebbero essere effettivamente ridotte in modo massiccio negli ultimi anni. Mentre 152 tonnellate di CO2 equivalenti sono state ancora emesse nel 2019, questa cifra è stata quasi dimezzata nel 2021, a sole 77 tonnellate. Ciò corrisponde all’impronta annua media di sole sette persone. Il dimezzamento delle emissioni è tanto più notevole in considerazione del significativo aumento del numero di clienti nello stesso periodo e della triplicazione del numero di aeromobili serviti sulla piattaforma AVIATAR. AVIATAR continuerà a perseguire con determinazione l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni reali. D’altra parte, la AVIATAR’s carbon footprint è già neutra oggi, grazie alla piena compensazione finanziaria delle emissioni residue attraverso un ampio portafoglio di progetti sociali e ambientali. Questi includono, ad esempio, l’installazione di turbine eoliche in India, il rimboschimento della foresta pluviale in Nicaragua, il sostegno alla produzione alimentare sostenibile in Burundi e l’approvvigionamento di sustainable aviation fuel (SAF). La compensazione delle emissioni avviene in stretta collaborazione con SQUAKE. La startup IT, spin-off del Lufthansa Group Innovation Hub, automatizza la contabilizzazione delle emissioni e consente ad AVIATAR di operare la compensazione calcolata esclusivamente tramite progetti certificati. Ciò garantisce che le emissioni generate siano compensate in modo completo, trasparente e verificabile. Oltre alla compensazione annuale delle future emissioni d’ora in poi, AVIATAR ha deciso di compensare anche le proprie emissioni degli ultimi tre anni (319 tonnellate di CO2 equivalente) tramite SQUAKE”, afferma Lufthansa Technik. Con un numero sempre crescente di prodotti sostenibili, come il sistema di lavaggio del motore Cyclean o la tecnologia AeroSHARK, Lufthansa Technik aiuta anche le compagnie aeree di tutto il mondo a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

ROLLS-ROYCE: NUOVO TEST BENCH PER MTU HYDROGEN ENGINES – Rolls-Royce ha commissionato il suo primo in-house test stand per mtu hydrogen engines presso la sua sede di Augusta. “Questo segna un’altra pietra miliare sulla strada verso prodotti climaticamente neutri per l’approvvigionamento energetico”, ha spiegato Andreas Schell, CEO of Rolls-Royce’s Power Systems division, durante la messa in servizio ufficiale ad Augusta. Nell’ultimo anno e mezzo, l’azienda ha investito circa dieci milioni di euro presso Rolls-Royce Solutions ad Augusta nella modernizzazione dei test bench, nelle infrastrutture dell’idrogeno e in altre misure nell’ambito del programma di protezione del clima “Net Zero at Power Systems”. Rolls-Royce aveva annunciato nel 2021, nell’ambito del suo programma di sostenibilità “Net Zero at Power Systems”, che avrebbe riallineato il suo portafoglio di prodotti in modo che entro il 2030 i combustibili sostenibili e le nuove tecnologie mtu possano ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra del 35% rispetto al 2019. L’azienda sta già utilizzando con successo un mtu fuel cell system, ha rilasciato i suoi gruppi elettrogeni per la produzione di energia per combustibili sostenibili come HVO (oli vegetali idrotrattati) e sta sviluppando elettrolizzatori per produrre idrogeno verde. Il portafoglio di motori a gas mtu è in fase di preparazione per l’idrogeno come combustibile, consentendo così una fornitura di energia a impatto climatico zero. “Per ridurre le emissioni di CO2 nell’approvvigionamento elettrico, sono necessarie fonti energetiche rinnovabili, spesso decentralizzate, per generare energia elettrica su scala molto più ampia rispetto a oggi. Insieme a queste fonti rinnovabili, vediamo l’idrogeno come un vettore energetico essenziale del futuro. Ecco perché stiamo facendo tutto il possibile per portare gradualmente sul mercato i nostri mtu gensets and CHP units basati sui Series 500 and 4000 gas engines per il funzionamento con una miscela di idrogeno del 25% in volume (H2) e oltre e per il funzionamento con 100% in volume”, ha affermato il dott. Otto Preiss, Rolls-Royce Power Systems Chief Technology Officer and COO.

LEONARDO, TELESPAZIO E e-GEOS SIGLANO INTESA CON ESA – Al via la collaborazione tra Leonardo, Telespazio (joint venture Leonardo 67%, Thales 33%) ed e-GEOS (joint venture Telespazio 80%, Agenzia Spaziale Italiana 20%) e Phi-lab, il centro di ricerca dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dedicato allo studio di nuove tecnologie per accelerare la ricerca sull’osservazione della Terra rafforzando la leadership dell’Europa nel settore spaziale. Leonardo, nell’ambito della lettera d’intenti siglata, si avvarrà della struttura di ricerca “Space Technologies” Leonardo Lab di Roma – e più in generale il network dei Leonardo Labs – che, insieme al Phi-lab dell’ESA, contribuirà agli studi sull’ottimizzazione dell’impiego dei dati spaziali per l’osservazione della Terra. Dopo aver esplorato aree di interesse comune, l’ESA Phi-lab e lo Space Technologies Leonardo Lab, con la rete dei Leonardo Labs, lavoreranno congiuntamente su progetti che massimizzino l’impatto sul settore spaziale di tecnologie trasformative come l’intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni (HPC), il quantum computing, i big data e il machine learning. Tra i progetti oggetto della collaborazione congiunta figurano studi sulle reti neuromorfiche, nuove architetture di intelligenza artificiale che “imitano” il cervello umano e le sue reti neurali per andare oltre il tradizionale deep learning aumentando l’efficienza e la velocità di elaborazione delle informazioni. Gli algoritmi di IA, solitamente, richiedono molte risorse in termini di dati, memoria, energia e capacità di calcolo, motivo per cui verranno esplorate anche tecnologie di frugal learning ed equazioni differenziali ordinarie neurali al fine di sviluppare nuovi metodi di IA in grado di utilizzare meno dati e risorse computazionali. L’intelligenza artificiale di bordo/edge AI è un’area che sta rapidamente emergendo come complemento al cloud computing e le ricerche congiunte si concentreranno sull’aggiunta di processori di intelligenza artificiale ai payload satellitari e, quindi alla possibilità di sviluppare tecniche di calcolo a bassa potenza e ad alte prestazioni. Verranno inoltre esplorate aree relative al quantum computing, per valutare come applicare questa tecnologia a classificazione, estrazione di caratteristiche, rilevamento di anomalie, cluster analysis, su immagini provenienti dai satelliti di osservazione della Terra. Un altro tema centrale di ricerca riguarda la cosiddetta Explainable/Trusted AI, ovvero la necessità di aumentare la fiducia nei modelli di machine learning facendo leva su predicibilità, robustezza e spiegabilità, ossia il modo in cui l’IA è arrivata al risultato.