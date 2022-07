Inaugurate le operazioni di Aeroitalia dall’Aeroporto di Forlì

Con il volo decollato il 9 luglio alle ore 10.50 dall’aeroporto Ridolfi di Forlì in direzione Brindisi, è iniziata ufficialmente l’attività dei servizi regolari di linea operati da Aeroitalia, nuova compagnia aerea italiana indipendente nata a fine aprile.

“L’occasione è stata celebrata con una breve cerimonia svoltasi all’interno dell’aerostazione poco prima della partenza del volo per la Puglia, alla presenza del management di F.A. – Forlì Airport e Aeroitalia. Giuseppe Silvestrini, Presidente di F.A. – Forlì Airport, e German Efromovich, Non-Executive President di Aeroitalia, hanno tagliato il nastro tricolore e una torta decorata con i loghi delle due società, rituale benaugurante come previsto dal mondo dell’aviazione in simili occasioni”, afferma Forlì Airport.

“Finalmente siamo riusciti a volare con una compagnia che ci darà la possibilità di poter ribadire il concetto dell’aeroporto di Forlì come aeroporto della Romagna al servizio di tutti”, ha commentato Giuseppe Silvestrini, Presidente di F.A. – Forlì Airport S.r.l. “Abbiamo iniziato così un percorso per far riavere al Ridolfi un ruolo importante come lo aveva negli anni scorsi ed è un onore avere Aeroitalia al nostro fianco”.

“Questo è un momento storico non soltanto perché è il primo volo di Aeroitalia, compagnia aerea che sarà al servizio delle persone, dei turisti e della città di Forlì, ma soprattutto per il rapporto che è nato con il management di F.A. – Forlì Airport che ha sempre creduto nel nostro progetto. Oggi è iniziata una nuova era nel mondo dell’aviazione e ne siamo orgogliosi”, sottolinea German Efromovich, Non-Executive President di Aeroitalia.

Nella giornata del 9 luglio c’è stato il battesimo di altre due rotte operate da Aeroitalia – quella per Catania e per Lamezia Terme – mentre nei prossimi giorni avranno inizio i servizi regolari di linea verso tutte le altre destinazioni proposte dal vettore in partenza dallo scalo forlivese.

Già da domenica 10 si può volare anche ad Olbia e Napoli, mentre a partire da lunedì 11 si aggiungeranno progressivamente al programma anche Malta, Zante, Lampedusa ed Alghero.

“Da lunedì 11 luglio infatti si potrà finalmente volare comodamente da Forlì a Malta grazie ai servizi diretti operati da Aeroitalia che collegheranno l’aeroporto Ridolfi con quello di Luqa, noto anche come Malta International Airport, situato a circa 5 km di distanza dalla capitale Valletta.

La neonata compagnia aerea italiana inaugurerà in questo modo le sue destinazioni internazionali operate da Forlì, offrendo una meta turistica come l’isola di Malta (arcipelago composto da tre isole Malta, Gozo e Comino) dalla storia millenaria, ideale per tutte le stagioni, famosa per il suo mare, i paesaggi incontaminati e i siti patrimonio Unesco.

Aeroitalia opererà due frequenze settimanali fino al 29 ottobre il lunedì e il venerdì mentre un terzo servizio settimanale sarà effettuato ogni mercoledì dal 3 al 31 agosto”, prosegue Forlì Airport.

“Aeroitalia espande così la sua presenza sul mercato internazionale, affacciandosi sul Mare Mediterraneo e rispondendo alla domanda sempre più forte della clientela verso una delle mete più ambite del turismo europeo.

I voli da Forlì per Malta e viceversa – operati con aeromobili Boeing 737-800 – sono tutti acquistabili sul sito della compagnia www.aeroitalia.com, direttamente presso la biglietteria dell’aeroporto Ridolfi oppure presso le agenzie di viaggio.

Tutte le informazioni son disponibili online sul sito www.aeroitalia.com”, conclude Forlì Airport.

(Ufficio Stampa Forlì Airport – Photo Credits: Forlì Airport)