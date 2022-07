Airbus celebra la 220esima consegna dell’A220

60 milioni di passeggeri, più di 700 rotte e oltre 760 ordini in portafoglio. Airbus celebra questa settimana la 220esima consegna dell’A220, sei anni dopo la sua entrata in servizio. Una rapida crescita che evidenzia la svolta dell’A220 nello small single-aisle market.

“Il 220° A220 – un A220-300 – è stato recentemente consegnato a JetBlue, il più grande cliente A220, con 100 A220 ordinati e 10 già in servizio. Al di là di un simbolo, il 220° A220 segna un’importante pietra miliare per Airbus e la sua single-aisle Family di successo, sei anni dopo che il primo aeromobile, un A220-100, è stato consegnato all’operatore di lancio del programma, SWISS International Air Lines.

Sei anni dopo, l’A220 attrae continuamente operatori e passeggeri, offrendo sia un’elevata flessibilità, da 30 minuti a sette ore di volo, sia efficienza, con il 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 e il 50% in meno di noise footprint rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Molte compagnie aeree in tutto il mondo, tra cui Air Canada, Air France e JetBlue, hanno selezionato l’A220 per raggiungere i propri obiettivi ambientali, come parte di uno sforzo collettivo per guidare il viaggio di decarbonizzazione dell’industria aerospaziale. Ad oggi, la Famiglia A220 vola con orgoglio nelle livree di oltre 15 compagnie aeree su oltre 700 rotte e 300 destinazioni in tutto il mondo”, afferma Airbus.

“Negli ultimi sei anni, l’A220 è stato in grado di sbloccare numerose rotte passeggeri in Nord America, Asia Pacifico, Africa ed Europa, collegando circa 60 milioni di passeggeri che hanno goduto di una cabina luminosa con grandi finestrini panoramici, sedili più ampi, offrendo loro un comfort superiore e spazio personale. Nel continente nordamericano, dove ha il suo headquarter ed è realizzato l’A220, compagnie aeree come JetBlue, Breeze Airways, Air Canada e Delta Air Lines si sono sempre concentrate sulla passenger experience e l’A220 si adatta perfettamente a questa filosofia, offrendo un vero widebody comfort in un single-aisle aircraft. Questo avviene anche in Europa con airBaltic, con base in Lettonia, che vola un’esclusiva A220-300 fleet dal 2020 e ha reso l’A220 la sua spina dorsale operativa, offrendo ai passeggeri un’esperienza di volo unica. Negli Stati Uniti l’A220 è anche molto apprezzato per fornire un servizio non-stop tra rotte poco servite a tariffe convenienti, offrendo voli point-to-point da aeroporti secondari più piccoli, bypassando gli hub per tempi di viaggio più brevi”, prosegue Airbus.

“Con un A220 order book più che raddoppiato dal 2018, Airbus sta espandendo la sua presenza industriale per supportare la crescente domanda per l’A220. Oltre alla headquartered final assembly line (FAL) in Mirabel, Canada, nel gennaio 2019 Airbus ha esteso la sua A220 assembly capacity alla U.S.-based A320 FAL situata a Mobile, Alabama. Più recentemente, Mirabel ha accolto un’additional pre-assembly line, diventando la prima Airbus pre-FAL situata al di fuori dell’Europa. Questa espansione consentirà ad Airbus di più che raddoppiare gli attuali tassi di produzione dell’A220 a 14 aeromobili al mese entro la metà di questo decennio e di soddisfare un fabbisogno di mercato stimato in almeno 7.000 aeromobili nei prossimi 20 anni, in particolare a causa dell’attuale accelerazione riguardo le esigenze di sostituzione delle flotte obsolete. L’A220 è decollato ed è sulla buona strada per il grande successo, volando verso un futuro entusiasmante, quello in cui si impegnano i team Airbus di tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)