News Brevi – 12.07.2022

FS-ADR, DA NAPOLI E FIRENZE A FIUMICINO AEROPORTO CON TRENITALIA – Tre nuove corse Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto, con una novità assoluta: il collegamento diretto fra lo scalo aeroportuale romano e le stazioni Napoli Centrale e Napoli Afragola. Hanno preso il via da lunedì 11 luglio i nuovi servizi di Trenitalia per potenziare l’integrazione fra treno e aereo con connessioni dirette Alta Velocità tra l’aeroporto di Fiumicino e il Sud Italia e il potenziamento degli attuali collegamenti con il Centro del Paese. In linea con la strategia governativa ed europea sullo sviluppo e incentivazione dell’intermodalità, l’avvio dei nuovi collegamenti è un risultato concreto dell’accordo sulla mobilità sostenibile sottoscritto lo scorso 17 marzo da Luigi Ferraris, AD FS Italiane, e Marco Troncone, AD di Aeroporti di Roma. Accordo che punta anche a rendere disponibile nel prossimo futuro il check-in passeggeri e bagagli, in coordinamento con ENAC, direttamente nella stazione ferroviaria di partenza. Nel dettaglio, l’offerta di Trenitalia da e per l’aeroporto di Fiumicino si arricchisce di tre nuovi collegamenti Frecciarossa, due da e per Napoli e uno in partenza da Firenze Santa Maria Novella, e che si aggiungono alle Frecce da e per Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, ai Leonardo Express diretti fra Fiumicino e Roma Termini e ai numerosi collegamenti regionali della linea FL1 Fiumicino Aeroporto – Roma – Orte. I collegamenti e gli orari sono stati studiati da Trenitalia e Aeroporti di Roma per individuare la migliore integrazione fra i treni alta velocità e i voli intercontinentali in arrivo e in partenza dal primo polo aeroportuale italiano a favore di una maggiore integrazione fra treno e aereo e con lo scopo di consolidare il ruolo di smart hub dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Con questi collegamenti il passeggero potrà trovarsi a New York nel primo pomeriggio partendo la mattina presto da Napoli o da Firenze garantendo una migliore unione fra mezzi di trasporto collettivi e condivisi, obiettivo al centro delle attività del Polo Passeggeri del Gruppo FS che mette insieme tutte le società di trasporto del Gruppo. Il tavolo di lavoro tra FS Italiane e Aeroporti di Roma proseguirà e si arricchirà di accordi commerciali con le compagnie aeree che operano a Fiumicino per integrare i reciproci sistemi di vendita e distribuzione con la possibilità di effettuare le operazioni di check-in passeggeri e bagagli direttamente nelle principali stazioni ferroviarie collegate con l’aeroporto Leonardo da Vinci.

AERONAUTICA MILITARE: CELEBRATO IL 40° ANNIVERSARIO DELL’82° CENTRO C.S.A.R. – Nella giornata di Mercoledì 6 Luglio, si sono svolte le celebrazioni in occasione del 40° anniversario della costituzione dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) presso la base aerea di Trapani Birgi. All’evento hanno preso parte numerose autorità civili, religiose e militari, oltre a una corale partecipazione di ospiti e del personale in congedo che con dedizione, competenza, passione e professionalità ha servito l’Aeronautica Militare e il Paese sotto l’araldica all’82° Centro C.S.A.R.. Nel discorso di apertura del 40°Anniversario, il Tenente Colonnello Angelo MOSCA, Comandante dell’82° Centro C.S.A.R., ha ringraziato le autorità presenti e tutti gli ospiti per la partecipazione alla giornata di festa, che è servita per ripercorrere la storia e le gesta dell’82° in questi 40 anni, sottolineando, infine, l’onore di essere al comando di questo glorioso e storico Reparto. Ha poi preso parola il Colonnello Giacomo ZANETTI, Comandante del 15° Stormo, in passato pilota e poi Comandante dell’82° Centro, il quale ha espresso il suo vivo apprezzamento e plauso a tutto il personale che si è avvicendato nel corso degli anni, affrontando con dedizione e professionalità obiettivi operativi sempre più complessi e diversificati, come lo SMI (Slow Mover Interceptor) e l’attività di Lotta agli Incendi Boschivi per la Regione Siciliana, rivolgendo infine un sentito augurio di Buon Compleanno a tutto il personale del Centro. La giornata si è articolata seguendo un ricco programma di eventi che hanno avuto inizio con la scopertura del monumento a ricordo dell’HH3F PELICAN, storico elicottero che è stato in servizio presso l’82° dalla sua costituzione fino al 2013, anno della sua dismissione. La manifestazione è proseguita con una mostra statica di mezzi e materiali che hanno ripercorso i 40 anni del S.A.R. , diversi intermezzi musicali e il ricordo di alcuni episodi che hanno segnato la vita dell’82°. Momento centrale dell’evento e che ha suscitato grandi emozioni, è stata la dimostrazione in volo eseguita con l’elicottero HH139B “Special Color 40° Anninversario” che ha prima salutato gli astanti con il tradizionale “inchino” e ha poi mostrato le capacità operative dell’aeromobile, fra cui una simulazione di un recupero tramite verricello. Alla fine del volo l’elicottero è stato parcheggiato in mostra statica, a beneficio degli ospiti, sul piazzale S.A.R. L’82° Centro Combat Search and Rescue, alla data del suo 40° Anniversario, ha volato più di 44.000 ore di volo e salvato più di 800 vite umane (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GE ANNUNCIA MODIFICHE AL SENIOR LEADERSHIP TEAM DI GE AVIATION – GE ha annunciato oggi che H. Lawrence Culp, Jr. è stato nominato Chief Executive Officer di GE Aviation, con effetto immediato, oltre al suo attuale ruolo di Chairman and CEO of GE. John Slattery, attuale President and CEO of GE Aviation, è stato nominato Executive Vice President and Chief Commercial Officer del business. La società ha inoltre annunciato che Russell Stokes, attuale Senior Vice President, GE and President & CEO, GE Aviation Services, è stato nominato President and CEO, Commercial Engines and Services, con una maggiore responsabilità operativa per il segmento più grande di Aviation. Rahul Ghai, Executive Vice President and Chief Financial Officer of Otis Worldwide Corporation, è stato nominato Chief Financial Officer di GE Aviation, poiché Shane Wright, attualmente CFO and Chief Operating Officer of GE Aviation, si prepara a ritirarsi dopo 34 anni di servizio in GE. Slattery, Stokes e Ghai riporteranno direttamente a Culp. Questi cambiamenti di leadership fanno seguito all’annuncio di GE del 9 novembre 2021 del suo piano per separare GE in tre società indipendenti, leader del settore e investment grade, focalizzate sui settori in crescita Aviation, Healthcare, Energy. H. Lawrence Culp, Jr., GE Chairman and CEO, ha dichiarato: “GE Aviation è un’azienda eccezionale nei settori commerciali e militari in crescita, che sta plasmando il futuro del volo. Ci sono enormi opportunità nel settore dell’aviazione nei prossimi anni e io e il Board abbiamo deciso che è il momento giusto per me di assumere questo ruolo ampliato e lavorare ancora più a stretto contatto con il team per supportare i nostri clienti, soddisfare l’aumento della domanda senza precedenti e prepararsi per il futuro di GE Aviation come independent public company”. Slattery ha dichiarato: “È stato un onore guidare GE Aviation negli ultimi due anni. Sono entusiasta di far parte di un eccezionale team di leadership mentre ci avviciniamo al lancio come attività autonoma. I clienti e i nostri partner di settore sono al centro di tutto ciò che facciamo in GE Aviation e non vedo l’ora di continuare a dedicare loro il mio tempo e assicurarmi di fornire il miglior supporto possibile mentre il settore accelera la sua ripresa”.

LA NASA PUBBLICA LA PRIMA NEAR INFRARED CAMERA SCIENTIFIC IMAGE DEL JAMES WEBB SPACE TELESCOPE – In un evento alla Casa Bianca, la NASA ha rilasciato la prima immagine di alcune delle prime luci del nostro universo, scattate con uno strumento progettato e costruito da Lockheed Martin. La foto di debutto della NIRCam (Near Infrared Camera) del James Webb Space Telescope è la prima di una delle più sensibili telecamere a infrarossi mai costruite per osservare l’universo. L’azienda ha creato lo strumento scientifico presso il suo Advanced Technology Center (ATC) a Palo Alto, California, per l’Università dell’Arizona. “NIRCam è una fotocamera unica nel suo genere e siamo orgogliosi di aver costruito questo primary imager per il Webb telescope”, afferma Alison Nordt, space science and instrumentation director for Lockheed Martin. “La nostra fotocamera è fondamentale per l’osservazione delle prime galassie che si sono formate dopo il Big Bang e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi scientifici del telescopio. NIRCam ha anche svolto un ruolo cruciale nell’allineamento dell’ottica di Webb, poiché informava sulle modifiche da apportare. L’immagine rilasciata oggi dimostra che le performance di NIRCam sono eccellenti per tutti i tipi di osservazioni scientifiche pianificate”. “Webb è il più grande e potente telescopio spaziale mai costruito e rivelerà l’aspetto del nostro universo circa 13,5 miliardi di anni fa. Durante la missione, cercherà la luce dalle prime stelle e galassie dell’universo, indagherà su come si formano le galassie, esplorerà la nascita delle stelle e studierà i sistemi planetari, nonché gli oggetti nel nostro sistema solare. Dopo aver svolto un ruolo importante nell’allineamento dell’intricata serie di specchi di Webb all’inizio di quest’anno, NIRCam scatterà ora immagini scientifiche durante l’intera missione. A un milione di miglia di distanza dalla Terra nello spazio, ha la responsabilità di funzionare con la massima precisione e stabilità a temperature estreme”, afferma Lockheed Martin.

AMERICAN AIRLINES RICEVE DA NESTE IL PRIMO CORSIA-CERTIFIED SUSTAINABLE AVIATION FUEL – Per la prima volta nella storia dell’aviazione, un CORSIA-certified batch of sustainable aviation fuel (SAF) è stato consegnato a una compagnia aerea commerciale. American Airlines ha preso possesso di un lotto di Neste MY Sustainable Aviation FuelTM all’aeroporto internazionale di San Francisco. Neste è il principale produttore mondiale di SAF e ha consegnato il lotto come parte di un programma pilota per certificare il SAF come CORSIA eligible fuel, che può essere utilizzato da una compagnia aerea per soddisfare l’obbligo di emissioni ai sensi di CORSIA. CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, è un programma di compensazione e riduzione del carbonio per ridurre le emissioni di CO2 per i voli internazionali. È stato sviluppato dall’ICAO. Finora, nessuna compagnia aerea al mondo ha preso in consegna CORSIA-certified SAF. Entrambe le società supportano gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CORSIA, ma poiché il processo di certificazione del SAF nell’ambito di CORSIA è nuovo, hanno deciso di avviare un progetto pilota per certificare un lotto di SAF e utilizzare tale processo per comprenderne le sfide. “American è orgogliosa di collaborare con Neste per dimostrare come il SAF può soddisfare i solidi standard di sostenibilità stabiliti dall’ICAO per CORSIA”, ha affermato Jill Blickstein, Head of ESG, American. “Il nostro lavoro insieme aiuterà anche a dimostrare ai clienti di American che il SAF può soddisfare questi standard elevati”. La conformità ai criteri di sostenibilità CORSIA richiede un’attestazione indipendente da parte di un ICAO-approved Sustainability Certification Scheme (SCS). Neste ha deciso di perseguire questa certificazione dall’International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system.

AMERICAN AIRLINES PUBBLICA IL 2021 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT – American Airlines Group ha pubblicato il suo 2021 Environmental, Social and Governance (ESG) report, fornendo aggiornamenti sulla strategia della compagnia e sui progressi nel corso dell’anno. Il report afferma l’attenzione di American sulle questioni più importanti per la sua attività e le parti interessate, compreso il cambiamento climatico; diversity, equity and inclusion (DEI); customer and team member safety; customer service. “Mentre il mondo continua a emergere dalla pandemia e a riconnettersi, American Airlines si impegna a realizzare il nostro scopo di prendersi cura delle persone nel viaggio della vita”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “I nostri sforzi ambientali, sociali e di governance sono fondamentali per il successo di American oggi e per costruire una compagnia aerea resiliente che prospererà per sempre”. “Gli obiettivi climatici aggressivi di American includono il raggiungimento di zero emissioni nette di gas serra (GHG) entro il 2050 e il report dimostra che la compagnia ha sviluppato un piano trasparente e credibile per raggiungere questo obiettivo. Ciò include diventare la prima compagnia aerea al mondo a ricevere la convalida dalla Science Based Targets initiative per i suoi intermediate GHG emissions reduction targets e l’essere l’unica compagnia aerea statunitense a dichiarare di aver utilizzato oltre 1 milione di galloni di sustainable aviation fuel nel 2021. Il report include anche una dettagliata discussione dei rischi e delle opportunità di American legati al cambiamento climatico, come raccomandato dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures. American continua a lavorare per migliorare la rappresentanza diversificata in tutta la compagnia, raggiungendo o superando i suoi obiettivi 2021 per la rappresentanza dei neri e fissando nuovi obiettivi per il 2022. Sta anche facendo passi da gigante nell’aumentare la diversità dei piloti. Inoltre, come parte della sua strategia di incorporare la DEI in tutta l’organizzazione, American è diventata anche la prima compagnia aerea – una delle poche grandi società statunitensi – a ricevere la Fair Pay Workplace inaugural pay equity certification. La compagnia continua inoltre ad avere un impegno intransigente per la sicurezza dei clienti e dei membri del team. Come risultato di questi e altri sforzi dettagliati nel report, American è stata inclusa per la prima volta nel 2021 nel Dow Jones Sustainability North America Index, l’unica compagnia aerea passeggeri ad essere inclusa”, afferma American Airlines. L’American full ESG report è disponibile a questo link: aa.com/esg.

AIR SENEGAL RIAPRE ALLE AGENZIE NON-IATA – Air Senegal informa: “Air Senegal dà ora la possibilità alle agenzie IATA di richiedere l’apertura delle vendite a PCC di agenzie non-IATA con cui hanno una collaborazione. Per ricevere l’autorizzazione, l’agenzia IATA deve necessariamente fare da garante sull’agenzia non-IATA. Se sei un’agenzia IATA e devi richiedere l’autorizzazione all’apertura di PCC di agenzie non-IATA, devi compilare un form e inviarlo all’ufficio booking di Air Sénégal c/o Aviareps Milano. Qualora interessato, ti chiediamo di mandarci una richiesta all’indirizzo email airsenegal.italy@aviareps.com e ti invieremo il form che richiede la compilazione”.

SITA SOTTOSCRIVE UNA NUOVA LINEA DI CREDITO SOSTENIBILE – SITA, fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, ha ottenuto una nuova linea di credito revolving sindacata (RCF) del valore di 400 milioni di dollari per un periodo minimo di tre anni, volta a sostenere lo sviluppo di nuove soluzioni e di strategie riguardanti l’ambito della sostenibilità e necessarie per affrontare le sfide attuali e future dell’industria dell’aviazione. Il finanziamento in pool è stato sottoscritto in eccesso ed è stato promosso da nove istituti di credito. Il nuovo finanziamento va a sostituire le precedenti linee di credito e sarà direttamente collegato al raggiungimento da parte dell’azienda di target relativi ad alcuni Key Performance Indicator (KPI) ambientali e agli obiettivi annuali pre-concordati di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con un bonus o un malus sul margine di interesse a seconda delle prestazioni di SITA. La performance di SITA rispetto a questi obiettivi sarà sottoposta a verifica esterna.

NUOVA NOMINA NEL BOARD DI LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin Corporation ha annunciato che il suo board of directors ha eletto il retired Marine Lt. Gen. Vincent R. Stewart nel board, a partire dal 15 luglio. “Mentre continuiamo i nostri sforzi per trasformare e far progredire le tecnologie di sicurezza del 21° secolo, la profonda comprensione delle operazioni del cyberspazio da parte del Lt. Gen. Stewart sarà una risorsa preziosa per Lockheed Martin”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Dò il benvenuto al Lt. Gen. Stewart nel board e non vedo l’ora di lavorare con lui per fornire ai nostri clienti soluzioni connesse e resilienti per le operazioni congiunte in tutti i domini”.