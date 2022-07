Emirates e Air Canada siglano una partnership strategica

Emirates e Air Canada hanno annunciato oggi la firma di uno strategic partnership agreement che creerà più opzioni per i clienti che viaggiano sui network dei vettori, migliorando al contempo la customer experience durante tutto il viaggio.

Emirates e Air Canada intendono stabilire una codeshare relationship più avanti nel 2022, che offrirà ai clienti Air Canada scelte di viaggio avanzate per viaggiare negli Emirati Arabi Uniti e verso destinazioni oltre Dubai. I clienti Emirates potranno inoltre godere di un’esperienza di viaggio migliorata quando viaggiano a Toronto o verso destinazioni chiave attraverso il network di Air Canada. I clienti avranno la possibilità di prenotare connecting travel tra le reti di entrambe le compagnie aeree con la facilità di un unico biglietto, connettività senza interruzioni presso i rispettivi hub globali dei vettori e trasferimenti dei bagagli alle loro destinazioni finali.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “Questa è una partnership significativa che consentirà ai nostri clienti di accedere a ancora più destinazioni in Canada e nelle Americhe, tramite i nostri gateway di Toronto e degli Stati Uniti. Apre anche molte nuove combinazioni di rotte per i viaggiatori attraverso le estese reti di Emirates e Air Canada nelle Americhe, nel Medio Oriente, in Africa e in Asia. Siamo lieti di collaborare con Air Canada, una delle compagnie aeree più affermate del Nord America e compagnia di bandiera canadese, e non vediamo l’ora di progredire insieme su varie aree per offrire ai clienti scelte ed esperienze di volo ancora migliori”.

“Mentre continuiamo a perseguire la nostra strategia di espandere la nostra portata globale in risposta alle crescenti opportunità nei VFR markets (Visit Friends and Relatives) che servono le grandi comunità multiculturali del Canada, siamo molto lieti di stringere una partnership strategica con Emirates, una compagnia di bandiera molto rispettata degli Emirati Arabi Uniti, con un hub nella vivace città di Dubai. Questo accordo strategico creerà sinergie di rete e i clienti di Air Canada avranno opzioni aggiuntive e convenienti quando viaggiano tra il Canada e gli Emirati Arabi Uniti e destinazioni oltre Dubai”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Non vediamo l’ora di introdurre l’Air Canada codeshare service sui voli Emirates chiave, nonché di aggiungere il codice EK su voli Air Canada selezionati e di accogliere i clienti Emirates sui nostri servizi entro la fine dell’anno”.

Per migliorare ulteriormente la customer experience, i vettori stabiliranno anche vantaggi reciproci per i frequent flyer e accesso reciproco alle lounge per i clienti qualificati.

Ulteriori dettagli sulla partnership e sulle specifiche codeshare routes saranno annunciati una volta finalizzati e saranno soggetti alle approvazioni normative e alla documentazione finale.

(Ufficio Stampa Emirates – Air Canada – Photo Credits: Air Canada)