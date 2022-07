Norwegian e Widerøe siglano un cooperation agreement

Norwegian e Widerøe hanno firmato oggi una lettera di intenti che vedrà le due compagnie aeree collaborare strettamente in una serie di aree in futuro. Ciò significa che, tra le altre iniziative, le due compagnie collaboreranno sulla vendita dei biglietti, consentendo ai passeggeri di viaggiare senza problemi sull’intero network di rotte di entrambe le compagnie aeree in base a un interline agreement.

“Gli obiettivi dell’accordo forniranno un servizio migliore ai passeggeri e creeranno sinergie ed efficienze operative. La Norvegia è un mercato estremamente importante per entrambe le compagnia. Widerøe vola attraverso il regional network in Norvegia, mentre Norwegian è un attore importante nel main route network. Un’ampia percentuale di passeggeri in Norvegia dipende da Norwegian e Widerøe per raggiungere la propria destinazione”, afferma il comunicato.

Il CEO di Norwegian, Geir Karlsen, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto dell’accordo che abbiamo stipulato oggi con Widerøe. Il nostro obiettivo per questa collaborazione è di portare benefici sia ai passeggeri di entrambe le compagnie che ai nostri dipendenti. Per molti versi, questo è un accordo storico che unisce due compagnie aeree norvegesi. Molti dettagli sono ancora in lavorazione, ma dalle discussioni degli ultimi mesi con Widerøe è chiaro che ci sono molte aree su cui entrambi abbiamo un interesse comune su cui collaborare”.

Il CEO di Widerøe, Stein Nilsen, ha dichiarato: “Questo è un giorno di gioia sia per Widerøe che per i nostri passeggeri, che dipendono fortemente dai nostri voli per lavorare e vivere in Norvegia. Questo accordo consentirà ai clienti di Norwegian e Widerøe di combinare i loro voli con entrambe le compagnie aeree in patria e all’estero. La combinazione del network di Widerøe lungo la costa e nella Norvegia settentrionale e dell’European route network di Norwegian creerà molte nuove opportunità di viaggio per i nostri clienti comuni. Questa nuova collaborazione è stata richiesta dai nostri passeggeri per molti anni, quindi è fantastico condividere questa notizia ora. Abbiamo ancora molta strada da fare prima che l’accordo sia definitivo, ma lavoriamo bene insieme e abbiamo un obiettivo, attuare l’accordo il più rapidamente possibile”.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)