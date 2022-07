ANA raggiunge accordo con Boeing per Passenger and Cargo Aircraft

ANA HOLDINGS ha annunciato di aver raggiunto un accordo con The Boeing Company per convertire due ordini per Boeing 777-9 in Boeing 777-8F freighter e ha finalizzato il suo contratto di acquisto esistente per 30 Boeing 737-8. L’annuncio riflette il piano di ANA HD di espandere ulteriormente il proprio cargo business assicurandosi large freighters e sostituire gli aerei più piccoli della flotta domestica con aeromobili più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, che fungeranno da base per la crescita futura.

Conversione in Boeing 777-8F

“In una riunione del Board of Directors tenutasi l’11 luglio 2022, ANA HD ha deciso di convertire due dei 20 Boeing 777-9 inizialmente annunciati il 27 marzo 2014, con Boeing 777-8F cargo aircraft. L’aeromobile sarà messo in servizio a partire dal FY2028.

Il Boeing 777-8F è un cargo all’avanguardia che ha la più grande cargo capacity di qualsiasi twin-engine aircraft, ha emissioni di CO2 e costi operativi ridotti e utilizza meno carburante per tonnellata”, afferma ANA.

Finalizzazione del purchase agreement per i Boeing 737-8 (Boeing 737 MAX)

“ANA Group ha finalizzato il suo accordo per l’acquisto di aeromobili Boeing 737-8 (20 confermati e 10 opzionali), precedentemente annunciato il 29 gennaio 2019. L’introduzione dell’aeromobile è prevista per l’inizio del FY25.

Essendo l’ultimo modello della serie Boeing 737, la famiglia Boeing 737 MAX è dotata di motori di nuova generazione con una migliore fuel efficiency, e di Advanced Technology Winglets, con una riduzione dei consumi rispetto al Boeing 737 NG. Il nuovo velivolo sarà introdotto per sostituire i Boeing 737-800, attualmente in servizio su rotte domestiche, offrirà una cabina più spaziosa e confortevole, con meno rumore rispetto al modello esistente”, prosegue ANA.

“ANA Group continuerà a realizzare le varie iniziative nella sua strategia di crescita, elevando la sicurezza come fondamento della sua gestione e, allo stesso tempo, si sforzerà di migliorare la qualità e il servizio per i nostri clienti”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)