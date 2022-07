News Brevi – 13.07.2022

PAPA FRANCESCO VOLA IN CANADA CON ITA AIRWAYS IL PROSSIMO 24 LUGLIO – ITA Airways informa: “Il Santo Padre viaggerà con ITA Airways per il suo prossimo volo papale il 24 luglio alle ore 9:00 da Roma Fiumicino verso l’aeroporto internazionale di Edmonton. Il volo sarà effettuato con un Airbus A330 con la nuova livrea azzurra e per la prima volta il Santo Padre partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. L’atterraggio è previsto per le 11:20 ora locale. Durante il Viaggio Apostolico, Sua Santità dopo la tappa di Edmonton raggiungerà anche Québec con partenza il 27 luglio alle ore 9:00 dall’aeroporto di Edmonton e arrivo previsto alle ore 15:05 ora locale all’aeroporto Internazionale di Québec-Jean Lesage. A completamento del viaggio canadese, infine, Papa Francesco visiterà la città di Iqaluit, partendo da Québec alle ore 13:00 del 29 luglio e atterrando all’aeroporto Internazionale di Iqaluit alle 16:05, ora locale. All’aeroporto di Fiumicino, a salutare sottobordo il Santo Padre, sarà presente l’Amministratore Delegato di ITA Airways Fabio Maria Lazzerini e ad accompagnarlo nel suo viaggio ci sarà un equipaggio di 12 persone composto da 3 piloti e 9 assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Massimiliano Marselli con 18.000 ore di volo di esperienza. Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Per ITA Airways è un onore e un motivo di grande orgoglio questo viaggio del Santo Padre, una dimostrazione del riconoscimento dei valori della Compagnia che mette al centro della sua strategia la sostenibilità come il Santo Padre richiama costantemente nelle sue testimonianze”.

ENAC DISPONE LA RICOLLOCAZIONE DELL’INSEGNA “AEROPORTO DI PALERMO FALCONE BORSELLINO” NELLO SCALO – ENAC informa: “Era scomparsa, ma ora l’insegna dell’aeroporto di Palermo dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino torna ben visibile sulla facciata nord del Terminal. È stata un’ordinanza dell’ENAC, voluta dal Presidente Pierluigi Di Palma, a disporne l’immediata ricollocazione. Durante la sua recente visita a Palermo, il Presidente aveva notato quella che aveva considerato una “negligente dismissione”, peraltro, proprio a 30 anni del feroce assassinio mafioso di Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992, e di Paolo Borsellino, il 19 luglio dello stesso anno. L’intestazione era stata rimossa in preparazione di lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’aerostazione: lavori che, come risulta dalle attività di vigilanza condotte da ENAC, sono ampiamente in ritardo rispetto al cronoprogramma originariamente previsto in sede di progetto”. “Tenuto conto della rilevanza culturale e sociale dell’intitolazione dell’aeroporto di Punta Raisi ai due valorosi magistrati caduti per mano mafiosa e dell’importanza di dare fisica visibilità a tale intestazione, specie nel trentennale degli attentati, abbiamo deciso di intervenire e di ordinarne il ripristino immediato”, ha affermato il Presidente Di Palma.

FRANK NAEVE NOMINATO SENIOR VICE PRESIDENT GLOBAL MARKETS & STATIONS PER LUFTHANSA GROUP – Frank Naeve, attualmente Vice President Passenger Sales for the Lufthansa Group in the Americas, è stato nominato Senior Vice President Global Markets and Stations per tutte le compagnie aeree del Gruppo. A partire dal 1° luglio, Frank Naeve guiderà le Lufthansa Group sales in tutto il mondo. Succede al Dr. Stefan Kreuzpaintner, che continua a ricoprire la carica di CCO nell’Executive Board di Lufthansa Airlines. Frank Naeve sarà anche responsible for ground handling activities al di fuori degli hub di Lufthansa Group. Frank Naeve ha ricoperto vari incarichi presso Lufthansa Cargo prima di entrare a far parte del Lufthansa passenger airline group. Nel 2001 come General Manager Sales Greater China in Shanghai e quattro anni dopo come Vice President Margin Management in Frankfurt. Nel 2011 è diventato General Manager of Jade Cargo International, Chinese joint venture di Lufthansa Cargo, per poi diventare Vice President Digitalization nel 2014. Nel 2015 Frank Naeve è stato nominato Vice President Asia-Pacific for Lufthansa Cargo. Nel 2019 ha assunto la carica di Vice President Passenger Sales of the Lufthansa Group for the Americas e si è trasferito con la sua famiglia nella regione di New York.

AERONAUTICA MILITARE: IL 61° STORMO CELEBRA I 60 ANNI DEL “JET AB INITIO” – Si è svolta nella giornata di venerdì 8 luglio, all’interno dell’aeroporto militare di Galatina, la celebrazione dei 60 anni del “jet ab initio”. Con l’ingresso in linea nel 1962 del velivolo Aermacchi MB326, la allora “Scuola Volo Basico Iniziale Aviogetti”, cominciò a impiegare il velivolo a getto sin dai primi approcci dell’allievo con il volo. Questa specificità, che contraddistingue ancora oggi il processo di formazione del pilota militare adottato dall’Aeronautica Militare, rappresenta, unitamente all’avanzato livello tecnologico dei sistemi in dotazione, uno dei principali punti di forza del comparto formativo italiano, e lo rende oggetto di attenzione e di interesse da parte delle forze aeree di tutto il mondo. A questo significativo anniversario, sono stati associati i festeggiamenti per i 70 anni e i 60 anni dalla costituzione rispettivamente del 213° e del 214° Gruppo Volo. In concomitanza con i festeggiamenti, il 61° Stormo ha organizzato un raduno degli “ex” dei Gruppi Volo, con l’obiettivo di mantenere vivo lo spirito di corpo del Reparto e rinsaldare i vincoli di amicizia e solidarietà tra coloro che hanno operato presso la scuola di volo di Galatina. Il passaggio di una formazione dei velivoli in servizio presso la scuola ha suggellato l’evento. “Se la scuola di volo di Galatina è protagonista da sempre nel campo dell’addestramento al volo è grazie soprattutto all’introduzione, negli anni 60, del “jet-ab-initio”, un approccio che ha caratterizzato costantemente il sistema addestrativo nazionale. La prossima introduzione in linea del T-345 rappresenta la volontà di continuare a investire concretamente sul concetto di “jet ab initio” in una cornice di riferimento connotata da elevata competenza, profonda passione e continua innovazione, al servizio del Paese”, ha dichiarato il colonnello Filippo Nannelli, Comandante del 61° Stormo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: IL SATELLITE SKYNET 6A SUPERA IL CRITICAL DESIGN REVIEW – Con il completamento della Critical Design Review del prossimo satellite per comunicazioni militari sicure del Ministero della Difesa britannico, SKYNET 6A, Airbus ha raggiunto un importante traguardo. “Il raggiungimento di questa tappa fondamentale è la prova tangibile che, in collaborazione con Defence Digital del Ministero della Difesa, siamo sulla buona strada e stiamo facendo grandi progressi in questo programma di punta”, ha dichiarato Richard Franklin, Managing Director di Airbus Defence and Space UK. “Attualmente le persone che lavorano al progetto nei nostri siti chiave di Stevenage, Portsmouth e Hawthorn sono oltre 400. Stiamo costruendo SKYNET 6A, con il suo esclusivo military communications payload, interamente in UK e attualmente contiamo oltre 45 piccole e medie imprese e subappaltatori che ci aiutano a garantire il rispetto dell’obiettivo del lancio nel 2025.” Airbus si è aggiudicata il contratto SKYNET 6A nel luglio 2020 per integrare l’attuale flotta di quattro satelliti SKYNET 5 e migliorare le capacità Milsatcom del Regno Unito. La Critical Design Review di SKYNET 6A è stata realizzata nei tempi previsti, in stretta collaborazione con il team di Defence Digital. La prossima tappa fondamentale sarà la consegna della struttura di comunicazione entro la fine del 2022. Il contratto SKYNET 6A copre la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l’assemblaggio, l’integrazione, il collaudo e il lancio del satellite per comunicazioni militari e comprende programmi chiave di sviluppo tecnologico nazionale. Il programma SKYNET 5, fornito da Airbus come contratto in outsourcing full service, dal 2003 fornisce al Ministero della Difesa britannico una suite di servizi di comunicazione militare altamente robusti, affidabili e sicuri, a supporto delle operazioni globali. Airbus partecipa a SKYNET dal 1974 e rimane fermamente impegnata a sostenere una forte capacità di produzione spaziale in UK. Il satellite SKYNET 6A è basato sulla piattaforma satellitare per telecomunicazioni Airbus Eurostar Neo. Utilizza l’esclusivo Airbus military communications payload, adottando le più recenti elaborazioni digitali per fornire una maggiore capacità e una maggiore versatilità rispetto ai precedenti satelliti SKYNET. SKYNET 6A sarà dotato di una collaudata Airbus electric orbit raising propulsion e di electric station keeping systems per la massima efficienza dei costi. L’integrazione completa del satellite avverrà presso le strutture di Airbus in UK, seguita dal collaudo presso le strutture RAL Space di Harwell, Oxfordshire, a sostegno dell’iniziativa della UK Space Agency per la produzione e il supporto dei satelliti end-to-end nazionali. SKYNET 6A è previsto per il lancio nel 2025 su un Falcon 9 di SpaceX.

AIR CANADA RICONOSCIUTA DA FORBES TRA I “BEST DIVERSITY EMPLOYERS” IN CANADA – Air Canada è stata riconosciuta da Forbes come uno dei Canada’s Best Diversity Employers, nella suo inaugural ranking delle società canadesi. Secondo Forbes, questo premio dimostra “un’eccellente leadership e successo” e “significa per i potenziali dipendenti che il brand Air Canada è tra i top performers”. “Siamo entusiasti di questo riconoscimento, poiché apprezziamo la diversità, l’equità e l’inclusione come elementi fondamentali per il successo della nostra organizzazione”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs. “Ci impegniamo a promuovere un ambiente che riunisca talenti e abilità diversi e, a nostra volta, ad aiutare i nostri dipendenti a raggiungere i loro obiettivi in un ambiente di lavoro diversificato, equo e inclusivo. I nostri vari programmi e le iniziative per promuovere le pari opportunità per tutti e un ambiente di lavoro che consenta ai nostri dipendenti di sentirsi riconosciuti e rispettati, sottolineano il nostro impegno duraturo per la diversità, l’equità e l’inclusione”. All’inizio di quest’anno Air Canada è stata inserita nell’elenco di Forbes dei “Canada’s Best Employers 2022”. Nel 2022 la compagnia aerea è stata anche riconosciuta da Mediacorp per il nono anno consecutivo come uno dei “Montreal’s Top Employers”.

SKYTEAM SPONSORIZZA IL WORDL AVIATION FESTIVAL AD AMSTERDAM – SkyTeam sponsorizza il 20th Annual World Aviation Festival, che si terrà nella città natale dell’alleanza globale di compagnie aeree, Amsterdam, dal 4 al 6 ottobre. Con il festival che si trasferisce ad Amsterdam per la prima volta, l’evento dovrebbe accogliere 5.000 partecipanti in rappresentanza di compagnie aeree, aeroporti e stakeholder chiave del settore da tutto il mondo. “Con la ripresa del settore, SkyTeam e i nostri 18 membri sono più concentrati che mai sulla trasformazione digitale, l’esperienza del cliente e la sostenibilità”, afferma Kristin Colvile, CEO di SkyTeam. “Siamo orgogliosi di supportare il World Aviation Festival mentre si trasferisce ad Amsterdam, riunendo persone provenienti da tutto il settore in un formato nuovo ed entusiasmante”. Durante l’evento, Kristin Colvile sarà affiancata dagli SkyTeam executives Andy Lui – Chief Information Officer; Christian Oberlé – Chief Experience Officer; Katerina Sibinovska Mitikj – Chief Information Security Officer; Mauro Oretti – Vice President Marketing and Commercial, per parlare delle ultime innovazioni dell’alleanza.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL PRIMO M270A2 MODERNIZZATO – Lockheed Martin ha consegnato il primo Multiple Launch Rocket System (MLRS) M270A2 launcher all’U.S. Army in una cerimonia tenutasi al Precision Fires Center of Excellence di Camden, Arkansas. “Questa consegna rappresenta una pietra miliare significativa per Lockheed Martin poiché il sistema modernizzato supporterà l’esercito e i partner alleati per i decenni a venire”, ha affermato Jay Price, vice president of Precision Fires for Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Lockheed Martin, in collaborazione con il Red River Army Depot, sta modernizzando l’M270 con un nuovo motore da 600 cavalli e altri aggiornamenti. Ciò assicura che il M270-series launcher rimanga altamente efficace per servire l’U.S. Army e le nazioni partner fino al 2050. L’M270A2 è un Joint All Domain Operations (JADO) enabling, heavy-tracked mobile launcher, trasportabile tramite velivoli C-17 e C-5. Unità simili sono operative con l’esercito degli Stati Uniti dal 1983. L’M270 continua a superare i requisiti di performance e rimane molto richiesto, come dimostrano i recenti contratti di produzione che includono ordini internazionali per il Regno Unito”, afferma Lockeed Martin.

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP CON JUNK KOUTURE – Etihad Airways annuncia la sua partnership con Junk Kouture, la più grande sustainable youth fashion competition al mondo. La partnership di Junk Kouture con Etihad Airways vedrà un’offerta su più canali di comunicazione, unendo gli obiettivi di sostenibilità e gli sforzi di entrambe le società. Come parte dell’accordo, Etihad fornirà voli a tutte i team in competizione attraverso cinque mercati internazionali. A livello locale, Etihad donerà oggetti di aeromobili obsoleti come vecchi coprisedili, tappeti, uniformi dell’equipaggio di cabina e giubbotti di salvataggio, alle scuole degli Emirati Arabi Uniti che partecipano a Junk Kouture, per l’upcycling e l’uso nei progetti dei loro studenti. Verrà sviluppata e prodotta una gamma di social media e offerte di contenuti che amplificano il messaggio del cambiamento di base. La partnership è annunciata in vista della prima finale mondiale di Junk Kouture all’Etihad Arena, Yas Island, Abu Dhabi, prevista per l’11 gennaio 2023. 60 designs, di cui 10 provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, e i loro team da New York, Londra, Milano, Parigi e Dublino saranno trasportati ad Abu Dhabi da Etihad Airways per competere per il titolo di World Designer of the Year. Curato per far luce sull’importanza del cambiamento climatico attraverso la creatività, Junk Kouture sfida i giovani a realizzare abiti sorprendenti e fantasiosi con materiali riciclabili al 100% e oggetti che sono spesso ingiustamente etichettati come rifiuti.

IATA: IL RITOPRNO ANTICIPATO ALLE PRE-PANDEMIC SLOT RULES RISCHIA DI FAR PROSEGUIRE LE PASSENGER DISRUPTION – L’International Air Transport Association (IATA) ha espresso preoccupazione per il fatto che un prematuro ritorno alle pre-pandemic slot use rules nell’UE questo inverno rischi di far proseguire i disagi ai passeggeri. “La Commissione Europea ha annunciato che intende tornare alla longstanding 80-20 slot use rule, che richiede alle compagnie aeree di operare almeno l’80% di ogni planned slot sequence. Le regole globali sugli slot rappresentano un sistema efficace per gestire l’accesso e l’utilizzo della scarsa capacità negli aeroporti. Sebbene le compagnie aeree siano desiderose di riavviare i servizi, l’incapacità di diversi aeroporti chiave di soddisfare la domanda, unita all’aumento dei ritardi nel controllo del traffico aereo, significa che un ritorno prematuro alla 80-20 rule potrebbe portare a ulteriori passenger disruption. Le prove finora quest’estate non sono state incoraggianti. Gli aeroporti avevano 2022 summer season schedules and final slot holdings a gennaio e non hanno valutato come gestirli in tempo”, afferma IATA. “Il caos che abbiamo visto in alcuni aeroporti quest’estate si è verificato con una soglia di utilizzo degli slot del 64%. Siamo preoccupati che gli aeroporti non saranno pronti in tempo per servire una soglia dell’80% entro la fine di ottobre. È essenziale che gli Stati membri e il Parlamento adeguino la proposta della Commissione a un livello realistico e consentano flessibilità alle regole sull’uso degli slot”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

LEONARDO SCEGLIE ENEL X PER L’AVVIO DEL PROGRAMMA DI AUTOPRODUZIONE ENERGETICA – Un ambizioso programma per incrementare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, valorizzare le proprie aree industriali, ridurre le emissioni di CO2 e diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, tema quanto mai di attualità in questo momento di forte tensione di mercato. Si tratta del piano di efficientamento energetico e progressiva decarbonizzazione delle attività industriali di Leonardo supportato anche con la sottoscrizione di accordi con Enel X, la business line globale di Enel dedicata ai servizi innovativi, che rientrano nell’ambito della partnership strategica avviata tra Leonardo ed Enel per lo sviluppo di soluzioni sostenibili ed innovative. I primi contratti consentiranno ai siti Leonardo di Nola (NA) e Vergiate (VA) di utilizzare energia green per i fabbisogni dei siti stessi, riducendo il carico da rete esterna anche a supporto della business continuity. “Il Programma di Autoproduzione, incluso nel piano di Sostenibilità di Leonardo, rappresenta un tangibile segnale del nostro impegno nel favorire lo sviluppo di fonti di energia 100% green; lo sviluppo del Programma, con l’avvio delle installazioni pilota, si inserisce nel più ampio quadro del modello di Energy Management di Gruppo gestito da Leonardo Global Solutions, la Shared Service Company di Gruppo, per contribuire alla riduzione strutturale dei consumi energetici e delle relative emissioni di CO2”, afferma Lucio Valerio Cioffi, Direttore Generale di Leonardo. “Siamo molto soddisfatti di contribuire con le nostre tecnologie al raggiungimento degli obiettivi di progressiva decarbonizzazione di Leonardo, un partner strategico con il quale desideriamo proseguire il percorso virtuoso di transizione verso un modello di business più sostenibile”, dichiara Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia. L’accordo prevede che Leonardo conceda l’utilizzo di aree all’interno dei propri siti ad Enel X che realizzerà impianti fotovoltaici con le migliori tecnologie presenti sul mercato, con una potenza di circa 6,6 MWp. Gli impianti forniranno una parte dell’energia prodotta agli stabilimenti Leonardo, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 2.800 tonnellate di CO2 anno.