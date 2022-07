Air France-KLM e Apollo firmano un accordo definitivo per un investimento di 500 milioni di euro

Air France-KLM e Apollo Global Management hanno annunciato oggi la firma di un accordo definitivo per Apollo-managed funds and entities, effettuando un investimento di 500 milioni di EUR in una ad hoc operating affiliate di Air France che sarà proprietaria di un pool di spare engines dedicati alle Engineering and Maintenance activities della compagnia aerea.

“In base a questo accordo, le Apollo affiliated entities sottoscriveranno perpetual bonds emessi dall’ad hoc operating affiliate, che saranno contabilizzati come patrimonio netto ai sensi degli IFRS. Il ricavato dell’operazione consentirà ad Air France-KLM e Air France di riscattare ulteriormente i French State perpetual bonds, ai sensi dell’articolo 77 bis dell’European Commission’s “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak”, perseguendo così il rimborso dell’aiuto di Stato francese.

Come risultato della transazione, Air France-KLM beneficerà di minori costi di finanziamento. I perpetual bonds avranno un tasso di interesse del 6% per i primi 3 anni e successivamente verranno applicati gradual step ups and caps. Air France avrà la possibilità di riscattare le obbligazioni in qualsiasi momento dopo il 3° anno.

Questa struttura non comporta alcun cambio di proprietà, aspetti operativi e sociali dell’Air France Engineering and Maintenance activity. In futuro, potrebbe anche aiutare a finanziare l’acquisizione di ulteriori motori di riserva per supportare il programma di rinnovo della flotta di Air France. Non ci sarà alcun cambiamento nel modo in cui Air France utilizza i motori di riserva e nessun impatto sui contratti dei dipendenti Air France o Air France-KLM”, afferma il comunicato di Air France-KLM.

L’operazione, che dovrebbe concludersi entro luglio, fa parte delle misure di ricapitalizzazione annunciate il 17 febbraio 2022.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)