News Brevi – 14.07.2022

AER LNGUS RIAVVIA I VOLI PER SEATTLE – Aer Lingus annuncia la ripartenza della rotta transatlantica per Seattle, Washington, per la prima volta da marzo 2020. La compagnia collega gli aeroporti di Roma e Milano, via Dublino, all’aeroporto di Seattle. Susanne Carberry, Chief Customer Officer di Aer Lingus, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare la ripartenza della rotta per Seattle dopo una pausa dovuta alla pandemia di COVID-19. Seattle ha molto da offrire sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i clienti a bordo per accompagnarli a destinazione. Aer Lingus è l’unico vettore che collega i clienti alla costa occidentale degli Stati Uniti con voli giornalieri, a conferma del nostro impegno nello sviluppo dei nostri collegamenti transatlantici”. Attualmente Aer Lingus offre voli a partire da 259€ (acquistati come andata e ritorno) per il Nord America. L’offerta è valida per viaggiare dal 1° settembre al 31 ottobre 2022. Aer Lingus continua a collegare l’Italia con il Nord America, via Dublino, con 7 tratte per le città americane di Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Orlando, Seattle, Washington. Come di consueto, i clienti che volano verso gli USA con Aer Lingus beneficiano a bordo dei servizi di ristorazione e intrattenimento gratuiti. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti, i clienti Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, direttamente all’aeroporto di Dublino, evitando lo stress all’arrivo. Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio.

BLUE AIR ANNUNCIA UN NUOVO SERVIZIO TRA TORINO E REGGIO CALABRIA – Blue Air ha lanciato un servizio settimanale ultra low cost tra le città di Torino e Reggio Calabria. Il servizio rafforzerà e completerà il servizio giornaliero Blue Air da Torino a Lamezia Terme fornendo una connettività ancora migliore tra la Regione Calabria e il bacino di utenza dell’aeroporto di Torino. Krassimir Tanev, CCO di Blue Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo servizio ultra low cost tra Torino e Reggio Calabria, aggiungendo quest’estate un’altra destinazione molto richiesta dai nostri clienti. Blue Air si impegna a fornire tariffe convenienti e opzioni ancora migliori per volare tra Piemonte e Calabria, a vantaggio sia dei vacanzieri che delle riunioni di famiglia”. Marco Franchini , CEO di Sacal, ha dichiarato: “Il ripristino del collegamento ristabilisce una connessione con un importante bacino di traffico e sottolinea l’attenzione della compagnia aerea con l’individuazione di tariffe appetibili che potranno migliorare i coefficienti di riempimento e quindi di continuità del collegamento stesso”.

IBERIA: QUASI CENTO VOLI CHARTER A LUGLIO – Iberia ha programmato un centinaio di voli charter per questo mese di luglio, che sono operazioni speciali, al di fuori del suo programma regolare, contrattati per una rotta e una data specifiche. “I passeggeri delle crociere sono clienti abituali dei voli charter Iberia. La compagnia aerea offre per tutto luglio due frequenze ogni sabato e altre due ogni domenica per MSC verso Amburgo e Trieste, punti di partenza di molte delle sue crociere. Offre inoltre altre due frequenze ogni venerdì e ogni sabato per Bari per Costa Crociere. Nel gennaio 2022 Iberia è tornata in Egitto tramite il tour operator specializzato SamaTravel, per il quale opera un volo ogni sabato alternativamente per Il Cairo e Luxor. E così andrà avanti, almeno, fino a marzo 2023. Iberia ha sempre sostenuto lo sport e gli atleti spagnoli, sia nelle discipline di massa che in quelle con minore copertura mediatica. Spostare tutti loro, e i loro materiali, in particolare quelli della squadra di ciclismo e vela, ai Giochi del Mediterraneo è stata una grande sfida. Anche la squadra di calcio femminile U19 ha viaggiato su uno dei voli charter di Iberia dalla Repubblica Ceca dopo aver vinto il Campionato Europeo U19. La squadra di basket maschile ha volato con Iberia per la qualificazione ai Mondiali del 2023 verso Georgia e Riga, destinazioni completamente nuove per la compagnia aerea. Nel mese di luglio Iberia ha anche operato viaggi incentive a Bologna e Venezia per diversi gruppi di lavoro”, afferma Iberia.

EASYJET LANCIA LA RACCOLTA FONDI ESTIVA A BORDO SOSTENENDO L’APPELLO DELL’UNICEF PER L’UCRAINA – easyJet ha lanciato la sua summer collection onboard, come parte della sua partnership Change for Good, sostenendo l’appello dell’UNICEF per l’Ucraina. Il denaro raccolto aiuterà l’UNICEF a fornire servizi di base tra cui acqua pulita e forniture igienico-sanitarie, assistenza sanitaria, istruzione e apprendimento, supporto psicosociale e assistenza in contanti di emergenza. Le raccolte a bordo durante i voli sono amministrate dal personale di bordo di easyJet e consentono ai passeggeri di effettuare donazioni in qualsiasi valuta. A marzo i clienti di easyJet hanno raccolto un record di £616.000 per l’Ucraina, il numero più alto mai donato in un solo mese dall’inizio della partnership easyJet-UNICEF iniziata nel 2012. easyJet e la partnership Change for Good dell’UNICEF celebreranno 10 anni di collaborazione quest’anno e in questo periodo i clienti easyJet hanno raccolto oltre 15 milioni di sterline tramite donazioni a bordo, contribuendo a proteggere milioni di bambini in tutto il mondo dalle malattie e tenerli al sicuro durante le emergenze. La collection partirà da oggi e durerà fino al 30 settembre 2022. Tina Milton, Director of Cabin Services, ha commentato: “Vorrei ringraziare tutti i nostri clienti che hanno già donato, per la loro gentilezza e generosità, raccogliendo fondi per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. Tutto ciò, ovviamente, è reso possibile dal nostro fantastico equipaggio, che giorno dopo giorno fa il possibile per raccogliere fondi per l’UNICEF. Mentre la guerra continua, questo sostegno fornirà un’ancora di salvezza vitale ai bambini e alle famiglie che sono stati colpiti. Il lancio della nostra summer collection oggi significa che, come compagnia aerea paneuropea che vola su quasi 1.000 rotte, abbiamo una fantastica opportunità per aiutare a fare davvero la differenza per i bambini e le loro famiglie in Ucraina”.

BRUSSELS AIRLINES RIPORTA I PARTECIPANTI A TOMORROWLAND – Dopo una pausa di due anni, Brussels Airlines è tornata a portare quasi 25.000 partecipanti al festival Tomorrowland in Boom. “A partire dal 13 luglio, più di 175 voli partiranno da 69 aeroporti diversi per Brussels Airport, dove i passeggeri sentiranno già il ritmo del festival grazie, tra gli altri, ai dj set. Per la 16a edizione del miglior festival musicale del mondo, 600.000 partecipanti al festival provenienti da più di 200 paesi diversi si uniranno a Boom per tre fine settimana di Tomorrowland, quest’anno con il tema “The Reflection of Love”. Più di 700 artisti sono programmati in 14 fasi. Brussels Airlines ha venduto quasi 13.000 pacchetti di voli agli appassionati di musica che volano da 69 diversi aeroporti verso il Belgio per il festival, rappresentando quasi 25.000 passeggeri Tomorrowland che viaggiano da e per Bruxelles su oltre 350 voli Brussels Airlines. Dieci voli si trasformeranno in esclusivi #TMLpartyflights con un dj set dal vivo a una quota di dieci chilometri. Per la quarta volta, Amare porta gli amanti della musica da tutto il mondo a Tomorrowland. Amare è una delle cinque icone belghe di Brussels Airlines, un Airbus A320 dedicato a Tomorrowland. L’aereo è dipinto all’esterno con un’aquila gigantesca e porta anche l’atmosfera di Tomorrowland all’interno grazie all’illuminazione d’atmosfera e al sistema musicale Bose”, afferma Brussels Airlines. “In qualità di vettore nazionale del Belgio, siamo molto orgogliosi di essere partner del festival belga di fama mondiale Tomorrowland già da dieci anni. Nel 2012 abbiamo organizzato i primi 25 party flights. Quell’anno abbiamo anche creato i pacchetti Global Journey, consentendo ai partecipanti al festival di abbinare il festival sia al soggiorno in hotel o campeggio che al trasporto in autobus, treno o aereo. Nel 2017 abbiamo presentato Amare, un aereo con una livrea speciale Tomorrowland, interamente dedicato al festival. Siamo convinti che il futuro riunirà realizzazioni ancora più belle”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines.

RYANAIR COSTRETTA A CANCELLARE UN RIDOTTO NUMERO DI VOLI A CAUSA DEGLI SCIOPERI DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO ITALIANO DEL 17 LUGLIO – Ryanair informa: “Oggi (14 luglio) Ryanair è stata purtroppo costretta a cancellare un ridotto numero di voli da/per l’Italia a causa di uno sciopero di 4 ore proclamato da ENAV Controllo del Traffico Aereo (ATC) italiano per domenica 17 luglio (dalle ore 14:00 alle 18:00). L’ENAV è l’ente preposto al controllo del traffico aereo, che gestisce tutti i voli all’interno dello spazio aereo italiano e, a seguito di questo sciopero, nessuna compagnia aerea potrà operare voli da/per l’Italia per la durata dello sciopero. Tutti i passeggeri interessati da queste cancellazioni sono stati avvisati via e-mail e informati dei loro diritti. Ryanair si scusa sinceramente con i passeggeri che hanno subito disagi a causa di questo sciopero”.

AIRLINK LANCIA IL NUOVO VOLO JOHANNESBURG – VICTORIA FALLS – Airlink lancerà un volo giornaliero tra Johannesburg e Victoria Falls a partire dal 15 agosto 2022, collegando il principale centro economico della regione con la famosa destinazione turistica. Questa decisione è stata presa in seguito all’approvazione delle autorità aeronautiche dello Zimbabwe e del Sud Africa per l’ampliamento dei servizi di collegamento di Airlink tra i due mercati. Airlink sarà operativa con un volo giornaliero utilizzando un Embraer E-190 da 98 posti e l’operativo è programmato per offrire comode connessioni da e verso Johannesburg, inclusi i voli a lungo raggio operati dai partner internazionali di Airlink.

WIZZ AIR ANNUNCIA LA SUA PARTNERSHIP CON SZIGET FESTIVAL – Wizz Air annuncia la sua partnership con Sziget, uno dei festival più grandi e più attenti all’ambiente d’Europa. L’obiettivo della partnership è quello di promuovere ulteriormente una partecipazione sostenibile al festival, mentre i partecipanti producono il minor numero possibile di rifiuti durante il loro soggiorno. Grazie alla campagna di Wizz Air in programma dall’8 al 17 agosto, i partecipanti provenienti da Paesi stranieri potranno trasportare gratuitamente le loro tende su alcuni voli della compagnia aerea da e per Budapest. Johan Eidhagen, Chief People and ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Ci impegniamo per la sostenibilità non solo quando creiamo i nostri orari e operiamo i nostri voli, ma incoraggiamo anche i nostri passeggeri a scegliere le opzioni più ecologiche in tutti gli ambiti della loro vita. Questo include la nostra iniziativa congiunta con il Sziget Festival, che mira a ridurre la quantità di tende ‘monouso’ durante il festival”. Sono parte della promozione i voli in partenza da Dortmund, Eindhoven, Liverpool, Londra, Milano, Napoli, Nizza, Parigi e Roma verso Budapest, nonché i voli di ritorno da Budapest verso queste destinazioni. Le tende possono pesare fino a 10 chilogrammi e avere una dimensione massima di 149x119x171 centimetri. Per le tende circolari, le dimensioni specificate possono essere al massimo di 171 centimetri di diametro.

JETBLUE: COMMENTO SULL’AGGIORNAMENTO DELLO SPECIAL MEETING DI SPIRIT – JetBlue ha rilasciato la seguente dichiarazione di Robin Hayes, chief executive officer, in merito alla decisione dello Spirit Board of Directors di aggiornare il suo Special Meeting: “Rimaniamo incoraggiati dai significativi progressi compiuti nelle nostre discussioni in corso con Spirit. Inoltre, Frontier ha ora confermato che non intende apportare ulteriori modifiche ai termini della sua ultima proposta e che gli azionisti di Spirit dovrebbero considerarla l’ultima, migliore e finale offerta di Frontier. Gli azionisti di Spirit hanno ripetuto che l’ultima proposta di JetBlue è chiaramente superiore sotto ogni aspetto. JetBlue è ora pronta a stipulare un accordo di fusione vincolante con Spirit non appena possibile e al più tardi subito dopo che gli azionisti di Spirit hanno votato contro la transazione Frontier il 27 luglio”.

ICAO: LE INIZIATIVE DELLA REPUBBLICA DI COREA FORNISCONO UNA PIATTAFORMA SIGNIFICATIVA PER L’INTERNATIONAL AVIATION COOPERATION – Una serie di eventi ospitati di recente dal Government of the Republic of Korea ha fornito una piattaforma significativa per promuovere, attraverso una più profonda cooperazione internazionale, la ripresa sostenibile e resiliente del settore dell’aviazione globale. La 57th Conference of the Directors General of Civil Aviation of the Asia Pacific Region (DGCA-APAC) si è aperta a Incheon il 4 luglio 2022 sul tema “Strengthening Regional Cooperation for the Restoration of Air Network with No Country Left Behind”. Intervenendo all’evento, sia l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano che il Secretary General Juan Carlos Salazar hanno sottolineato la pertinenza e l’importanza del tema nel contesto attuale, osservando che la APAC region ha mostrato un impegno esemplare alla cooperazione durante la pandemia. Entrambi i leader hanno fortemente incoraggiato gli Stati presenti a continuare in questo spirito di cooperazione con e attraverso l’ICAO. Questa è stata anche la sede per la firma di una lettera di intenti sulla partecipazione alla ICAO Digital Transformation, poiché l’organizzazione si impegna a sostenere i suoi Stati membri in modo più efficiente nonostante la pandemia implementando nuove ICT technologies.

NUOVE NOMINE NEL SALES TEAM DI GULFSTREAM – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la nomina di Oliver Bergsch come regional vice president of Sales for Central and Eastern Europe; di Jim Beckstein come regional vice president of Sales for Southern California and Arizona. Bergsch si unisce a Gulfstream con oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’aviazione. Negli ultimi 15 anni, ha ricoperto una serie di ruoli di senior sales management presso la consociata di Gulfstream, Jet Aviation. Lì, è stato responsabile di maintenance, fixed base operations, charter and aircraft management sales activities in the Europe, Middle East, Africa and Asia-Pacific regions. “La preziosa esperienza di Oliver con i velivoli Gulfstream e la nostra attività nel suo insieme gli ha permesso di diventare immediatamente parte integrante del team di vendita”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Stiamo assistendo a un continuo interesse per gli aerei Gulfstream nell’Europa centrale e orientale e Oliver svolgerà un ruolo chiave nell’aiutarci a far crescere la nostra flotta in quei mercati”. Beckstein arriva in Gulfstream con quasi 40 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, con gli ultimi 25 incentrati su business aviation and sales. Beckstein è anche presidente della Northern California Business Aviation Association. In Gulfstream, sta sostituendo Richard Milling, che va in pensione dopo oltre 20 anni con l’azienda e oltre 30 anni nel settore dell’aviazione. “Con la sua ampiezza e profondità di esperienza, Jim sarà una preziosa aggiunta al nostro team di vendita”, ha affermato Neal. Bergsch ha sede nel Gulfstream sales office a Vienna e riporta a Michael Swift, division vice president of Sales for Europe, the Middle East, Africa and the Indian subcontinent. Beckstein avrà sede nel sud della California e riporterà a Brent Monroe, division vice president of Sales for the western United States and Canada.