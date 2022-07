easyJet, nuove rotte in vendita per la stagione invernale

easyJet annuncia un primo gruppo di nuove rotte che saranno operative da e per l’Italia a partire dall’autunno.

“Per chi insegue il mare e le temperature miti anche d’inverno, diventa disponibile un nuovo collegamento tra Milano Malpensa e Madeira, al largo delle coste portoghesi. La rotta sarà operata con due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, a partire dal 4 dicembre 2022.

Per gli amanti del sole d’inverno, le novità non finiscono qui: a partire dal 6 novembre, sarà ripristinato anche il collegamento tra Venezia e Marsa Alam, sul Mar Rosso. Inoltre, in tempo per i ponti invernali e i mercatini di Natale, a partire dal 30 ottobre, da Venezia torna disponibile anche la rotta verso Ginevra.

Dal 1 novembre partirà infine un nuovo collegamento tra Palermo e Parigi Charles de Gaulle, con due voli a settimana. La rotta palermitana si aggiunge alle 76 che easyJet opera tra Italia e Francia, di cui 7 da e per la Sicilia (2 da e per Palermo e 5 da e per Catania), posizionandosi come prima compagnia per numero di voli operati tra i due paesi”, afferma easyJet.

Tutti i nuovi collegamenti sono in vendita a partire da oggi, 14 luglio, sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.

Milano Malpensa – Madeira, dal 04/12/2022 al 22/03/2023, mercoledì e domenica.

Venezia – Ginevra, dal 30/10/2022 al 22/03/2023, mercoledì e domenica.

Venezia – Marsa Alam, dal 06/11/2022 al 19/03/2023, domenica.

Palermo – Parigi Charles de Gaulle, dal 01/11/2022 al 25/03/2023, martedì e sabato.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)