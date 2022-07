EVA Air nella Top 20 delle migliori compagnie aeree del mondo per il 2022 di AirlineRatings

Con la riapertura dei paesi ai visitatori e la ripresa dei viaggi a livello globale, EVA Air si è nuovamente guadagnata un posto tra le 20 migliori compagnie aeree al mondo di AirlineRatings, classificandosi all’8° posto.

Nel mese di gennaio l’autorevole sito ha riconosciuto a EVA Air il 9° posto nella classifica globale Top 20 Safest Airlines del 2022. Ulteriori informazioni sul sito di valutazione e sui suoi premi sono disponibili su www.airlineratings.com. Gli aggiornamenti sugli orari, i servizi e le politiche di sicurezza COVID di EVA Air sono disponibili su www.evaair.com.

“EVA Air è sempre stata pioniera dell’innovazione a bordo, a partire dall’introduzione della Premium Economy nel 1992”, ha dichiarato Geoffrey Thomas, Caporedattore di AirlineRatings. “EVA Air continua ad offrire un prodotto e un servizio di altissima qualità ed è una compagnia aerea di spicco”.

“EVA Air si è impegnata molto durante i lockdown causati dal COVID per incrementare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Per snellire il passaggio in aeroporto e ridurre i contatti personali, ha creato una nuova grafica per i banchi del check-in con colori vivaci e facilmente riconoscibili e ha ottimizzato i servizi: dalla prenotazione online alla selezione dei posti, alla scelta dei pasti a bordo, fino alla comoda automatizzazione del check-in. La compagnia ha inoltre sperimentato un sistema di imbarco che utilizza la biometria e il riconoscimento facciale. All’inizio di quest’anno ha introdotto la EVA Air e-Library, che offre ai passeggeri una scelta più ampia di letture a bordo, creando un’esperienza di viaggio più comoda e confortevole, eliminando una quantità significativa di rifiuti come giornali e riviste. EVA Air prosegue nella ricerca, nella valutazione e nell’implementazione di azioni volte a raggiungere l’impegno di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050”, afferma EVA Air.

AirlineRatings.com monitora e valuta regolarmente più di 385 compagnie aeree, esaminandole rigorosamente e classificandole in base a un sistema di valutazione che va da una a sette stelle. I dati esaminati attraverso il processo di valutazione Awards of Excellence includono l’età della flotta, le recensioni dei passeggeri verificate e l’offerta di prodotti. I redattori hanno preso in considerazione anche le risposte delle compagnie aeree al COVID-19, le politiche di sicurezza e la redditività.

“EVA Air continuerà ad implementare i servizi e le operazioni, a individuare nuovi comfort e comodità per i passeggeri, ad aggiornare la flotta e ad adattare i servizi di bordo per soddisfare i più elevati standard di sicurezza sanitaria. Con la qualità del servizio e la sicurezza come obiettivo costante, EVA Air intende offrire sempre ai passeggeri la migliore esperienza di viaggio possibile”, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: Chad Slattery – EVA Air)