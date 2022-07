News Brevi – 15.07.2022

ITA AIRWAYS: TARIFFE AGEVOLATE PER I PAZIENTI DEL GRUPPO INI – Biglietti aerei a tariffe agevolate per i pazienti che prenotano prestazioni sanitarie nelle strutture del Gruppo INI di: INI-Grottaferrata, INI-Villa Dante (Guidonia), INI-Medicus (Tivoli), INI-Città Bianca (Veroli) e INI-Canistro. Sono questi i termini della partnership sottoscritta da ITA Airways e il Gruppo INI, che prevede tariffe scontate sui voli della Compagnia di bandiera italiana per i pazienti che, da tutta Italia, devono raggiungere le strutture per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali. I pazienti potranno usufruire di tariffe agevolate – su biglietti di andata e ritorno, o solo andata – per un volo nazionale diretto e in connessione verso l’aeroporto di Roma Fiumicino o Pescara (per la struttura Abruzzese del gruppo). La stessa agevolazione tariffaria potrà essere estesa a un eventuale accompagnatore che viaggerà con il paziente. Inoltre, in caso di modifica dell’appuntamento ospedaliero, al paziente sarà consentito cambiare senza penali le date della prenotazione del volo. I biglietti aerei a tariffa agevolata possono essere prenotati e acquistati direttamente chiamando il Customer Center ITA al numero 800 936 090, attivo tutti i giorni dalle ore 06:00 alle 24:00 (digitare il tasto 7 per le tariffe etiche). È necessario avere a portata di mano il numero dell’appuntamento (codice univoco) che viene comunicato al momento della prenotazione della prestazione sanitaria. L’accordo siglato dalla Compagnia con il Gruppo INI, dopo quello sottoscritto con il Gruppo San Donato, si inserisce in un più ampio percorso di sostenibilità sociale che ITA Airways, a pochi mesi dalla sua partenza, ha intrapreso con un piano delineato di sviluppo. La Compagnia vuole essere il vettore di riferimento per la mobilità degli italiani, rispondendo a tutte le esigenze della clientela, compresa quella dei pazienti che debbono spostarsi dal luogo di residenza per raggiungere centri ospedalieri di eccellenza per le proprie cure.

KLM: L’ESITO DEI NEGOZIATI MIGLIORA LE PROSPETTIVE PER IL GROUND STAFF – KLM Royal Dutch Airlines e i sindacati del personale di terra hanno concluso le trattative per un nuovo collective labour agreement (CLA) for ground staff, che rimarrà in vigore dal 1° marzo 2022 al 1° marzo 2023. “KLM è soddisfatta dell’esito dei negoziati. Lavorando con i sindacati, siamo arrivati a un risultato che porterà stabilità e migliorerà le prospettive per tutto il nostro personale di terra, tenendo conto delle circostanze attuali di KLM. I sindacati presenteranno ora positivamente l’esito dei negoziati ai loro membri. Una volta approvati i risultati, il CLA sarà ratificato. Non è stato un compito facile arrivare insieme a questo risultato, perché le circostanze in KLM sono complesse e la ripresa è fragile. Tuttavia, nel recente passato KLM è riuscita a rimborsare tutti i suoi prestiti al governo, confermando così che siamo sulla buona strada per ripristinare la nostra salute finanziaria. Tutto il personale di KLM ha adottato un atteggiamento flessibile e resiliente durante la pandemia, dimostrando lealtà e impegno nel contribuire alla ripresa di KLM in circostanze difficili. È importante offrire loro una prospettiva migliore nell’attuale situazione drasticamente cambiata. L’aumento dell’inflazione, il calo del potere d’acquisto, l’elevata pressione sul lavoro e l’inasprimento del mercato del lavoro sono le ultime circostanze che richiedono una risposta da parte di KLM. Per questo motivo è stato offerto loro un aumento di stipendio del 2% a partire dal 1 ottobre 2022 e un ulteriore 2% a partire dal 1 marzo 2023. Per entrambi gli aumenti è stato fissato un minimo di 80 EUR. Questi accordi ristabiliranno la stabilità della nostra organizzazione e offriranno prospettive migliori al (futuro) personale. La ripresa è fragile, tuttavia, e il prossimo futuro rimarrà difficile da prevedere per KLM, a causa dell’inflazione elevata, dell’aumento dei costi e dei tassi di cambio del dollaro, della presenza del coronavirus e della guerra in Ucraina. È quindi importante che KLM mantenga l’accesso ai prestiti del governo e delle banche (ossia le linee di credito). Questo è il motivo per cui KLM deve continuare i suoi sforzi per ridurre strutturalmente i costi. Se le circostanze cambiano nel prossimo periodo, provocando una nuova crisi, torneremo al tavolo delle trattative con i sindacati”, afferma KLM.

TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A ROMA CON VELIVOLO C-130J DELL’AERONAUTICA MILITARE – Si è concluso il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di 9 anni da Elmas (CA) a Fiumicino (RM), effettuato con un velivolo C130J dell’Aeronautica Militare. La piccola paziente, positiva al Covid ed in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria, necessitava di essere trasferita d’urgenza all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Palidoro di Fiumicino (RM). Nello specifico, si è reso necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, idoneo ad imbarcare l’ambulanza all’interno della quale ha viaggiato, monitorata ed assistita alla respirazione, la bimba, insieme ad un’equipe medica e un genitore. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato la 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa per dirigersi verso l’aeroporto di Elmas (CA) dove la giovane paziente, a bordo dell’autombulanza, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Fiumicino, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Palidoro (Fiumicino) per ricevere le cure necessarie (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DOPPIO SOCCORSO PER L’82° CENTRO COMBAT SAR DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nel pomeriggio del 14 luglio, un elicottero HH139B dell’82° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per effettuare due distinti interventi di soccorso e recupero a favore di due turisti rimasti infortunati presso la Riserva Naturale dello Zingaro (TP). L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR (Search and Rescue- ricerca e soccorso) nazionale, a seguito di richiesta di intervento del CNSAS, ha ricevuto l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare di stanza a Poggio Renatico (FE). L’equipaggio è decollato intorno alle 16:15 ed ha raggiunto in pochi minuti il campo di Castellammare del Golfo dove ha imbarcato il team composto da due operatori del CNSAS. L’elicottero militare ha raggiunto Cala Capreria, ove ha effettuato il primo intervento di soccorso, recuperando un ragazzo di 20 anni impossibilitato a muoversi. Successivamente, l’equipaggio si è spostato a Cala Disa dove ha recuperato il secondo infortunato, un altro ragazzo di 19 anni. In entrambi i casi le operazioni di recupero sono state possibili grazie all’uso del verricello ed alla stretta cooperazione fra il personale aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e il team del CNSAS. Alle 17:20 le operazioni di soccorso sono terminate con l’atterraggio dell’elicottero presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove sono stati sbarcati il team del CNSAS e i due traumatizzati, affidati alle cure mediche del 118. Successivamente l’elicottero militare è rientrato alla base aerea di Trapani, sede del 82°Centro CSAR, dove ha ripreso la prontezza SAR Nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SIKORSKY CONSEGNA L’ELICOTTERO CH-53K® ALL’U.S. MARINE CORPS – Sikorsky, una Lockheed Martin Company, ha consegnato il terzo Low-Rate Initial Production (LRIP) CH-53K® helicopter prima del contract schedule con l’U.S. Marine Corps. Questo velivolo, costruito nella Sikorsky digital factory, è il primo CH-53K del Lot 2 LRIP contract aggiudicato con la U.S. Navy nel 2019 e il settimo in assoluto consegnato alla flotta. Le CH-53K heavy-lift capabilities superano tutte le altre piattaforme ad ala rotante del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ed è l’unico elicottero da trasporto pesante che rimarrà in produzione fino al 2032 e oltre. Questo CH-53K heavy lift helicopter si unisce ai sei operativi presso la Marine Corps Air Station New River a Jacksonville, Carolina del Nord. Il CH-53K è l’unico sea-based, long range, heavy lift helicopter in produzione e fornirà immediatamente una capacità di sollevamento tre volte superiore al suo predecessore. “Questo velivolo CH-53K costruito nel Connecticut è un vanto per i nostri dipendenti e le loro capacità nell’abbracciare strumenti digitali e altre tecnologie avanzate per continuare l’eredità Sikorsky di costruire velivoli moderni, sicuri e affidabili. La nostra catena di fornitura a livello nazionale supporta la linea di produzione attiva, mentre ci prepariamo a consegnare altri due elicotteri CH-53K entro la fine dell’anno”, ha affermato Bill Falk, Director, Sikorsky CH-53K program. “Non vediamo l’ora di continuare i nostri progressi verso la full rate production decision del prossimo anno”. All’inizio di quest’anno Sikorsky si è assicurata un contratto per la costruzione di 12 elicotteri CH-53K per Israele in base a un U.S. Navy Foreign Military Sales (FMS) agreement, con le prime consegne del baseline aircraft previste per il 2025.

DICHIARAZIONE EMIRATES SULLE OPERAZIONI A LONDON HEATHROW – Riguardo le operazioni a London Heathrow, Emirates ha dichiarato: “Emirates apprezza le partnership con le parti interessate aeroportuali attraverso la nostra rete, con le quali ci impegniamo continuamente e in modo collaborativo per garantire le nostre operazioni di volo e garantire interruzioni minime ai clienti, in particolare durante i mesi di punta dei viaggi. È quindi altamente deplorevole che ieri sera LHR (NdR: il comunicato Emirates è del 14 luglio) ci abbia concesso 36 ore per rispettare i tagli di capacità. Questo è del tutto irragionevole e inaccettabile e respingiamo queste richieste. All’aeroporto di Londra Heathrow (LHR), i nostri servizi di assistenza a terra e catering, gestiti da dnata, parte del gruppo Emirates, sono completamente pronti e in grado di gestire i nostri voli. Quindi il nocciolo della questione risiede nei servizi e nei sistemi centrali che sono di competenza del gestore aeroportuale. Emirates è un operatore chiave e costante presso LHR, avendo ripristinato 6 voli giornalieri A380 da ottobre 2021. Dai nostri ultimi 10 mesi di seat loads regolarmente elevati, i nostri requisiti operativi non possono sorprendere l’aeroporto. Ora desiderano costringere Emirates a negare i posti a decine di migliaia di viaggiatori che hanno pagato e prenotato con mesi di anticipo i loro tanto attesi pacchetti vacanze o viaggi per vedere i loro cari. E questo durante il periodo di picco con le imminenti vacanze nel Regno Unito. Riprenotare l’enorme numero di passeggeri potenzialmente colpiti è impossibile, con tutti i voli che saranno al completo per le prossime settimane, anche in altri aeroporti di Londra e su altre compagnie aeree. In aggiunta alla complessità, il 70% dei nostri clienti di LHR è diretto oltre Dubai e sarà impossibile trovare loro nuove connessioni in breve tempo. Anche lo spostamento di alcune delle nostre operazioni passeggeri in altri aeroporti del Regno Unito con un preavviso così breve non è realistico. Garantire la prontezza a terra per gestire un aereo a lungo raggio widebody con 500 passeggeri a bordo non è semplice. C’erano tutti i segnali di un forte rimbalzo dei viaggi e per mesi Emirates ha espresso pubblicamente la questione. Gli azionisti di London Heathrow dovrebbero esaminare le decisioni del team di gestione di LHR. Accogliamo con favore l’azione intrapresa dall’UK Department for Transport and Civil Aviation Authority per chiedere informazioni a LHR sui loro piani di risposta e per spiegare il limite massimo di 100.000 passeggeri giornalieri. Considerando che LHR ha gestito 80,9 milioni di passeggeri all’anno nel 2019, o una media giornaliera di 219.000, il limite rappresenta un taglio superiore al 50% in un momento in cui LHR afferma di avere il 70% delle risorse di assistenza a terra in atto. Fino a nuovo avviso, Emirates prevede di operare come previsto da e verso LHR”.

LEONARDO E I SINDACATI FIRMANO ACCORDO SUL PIANO DI SVILUPPO PER IL SETTORE ELETTRONICA – È stato firmato con le Organizzazioni Sindacali di categoria l’accordo sul Piano di sviluppo quinquennale di Leonardo per il business dell’Elettronica. L’intesa è arrivata dopo un confronto con le parti sociali iniziato a marzo scorso con la presentazione del Piano. L’obiettivo strategico è di posizionare il Gruppo come leader europeo in un settore di crescente rilevanza come quello dell’elettronica per la difesa e di accelerare sui temi della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione dell’offerta, grazie alla valorizzazione di asset e competenze. Il Piano sarà perciò sostenuto da investimenti considerevoli per il rafforzamento del portafoglio prodotti: 300 milioni di euro all’anno, di cui 200 destinati al territorio nazionale, cui si aggiungono ulteriori 50 milioni per tre anni per l’ottimizzazione del footprint industriale. Gli investimenti, finanziati da Leonardo, porteranno alla concentrazione delle attività della Divisione Elettronica in 18 poli tecnologici di eccellenza, sviluppati su un modello di fabbrica intelligente (“factory of the future”), che, incorporando i concetti di Industria 4.0 e Digital Manufacturing, garantiranno processi produttivi snelli, efficienti e sostenibili, in grado di accrescere la competitività del tessuto industriale nazionale. Il Piano sarà implementato mettendo al centro le persone, senza alcuna riduzione dell’organico ma, al contrario, il saldo occupazionale previsto nell’arco del periodo è in crescita e pari a circa 500 assunzioni nei territori interessati, che garantiranno lo sviluppo incrementale del business. Il trasferimento di risorse dai siti interessati da chiusura verso stabilimenti adiacenti sarà operato in maniera graduale, sulle base delle tempistiche e delle misure di accompagnamento condivise con le Organizzazioni Sindacali. Leonardo sarà attenta nel mitigare eventuali disagi, così come nella verifica rigorosa dell’esecuzione del Piano e delle attività programmate.

QANTAS E JETSTAR SI PREPARANO PER IL PICCO DI TRAFFICO – Qantas e Jetstar si stanno preparando a far volare più di 350.000 passeggeri in tutta l’Australia nei prossimi quattro giorni, con molte famiglie che torneranno a casa nel NSW, ACT e WA mentre le vacanze scolastiche stanno per finire. “La scorsa settimana, il maltempo nel NSW e un picco di casi di COVID per l’equipaggio operativo hanno causato un numero elevato di ritardi e cancellazioni di voli per tutte le compagnie aeree nazionali. Nonostante le difficoltà, Qantas è riuscita a far partire l’85% dei voli domestici entro un’ora dallo schedule. Questa settimana, le operazioni di Qantas e Jetstar sono migliorate. Entrambe le compagnie aeree hanno continuato a mettere in atto misure per migliorare le loro operazioni e stanno collaborando con aeroporti e fornitori per garantire che le interruzioni dei clienti siano ridotte al minimo”, afferma Qantas Group.

DELTA E’ IL No. 1 AMERICAN RED CROSS CORPORATE BLOOD SPONSOR PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO – Delta informa: “Il costante impegno del personale Delta per le donazioni di sangue ha reso la compagnia aerea il No. 1 corporate blood sponsor dell’American Red Cross per il quinto anno consecutivo, con dipendenti, pensionati e clienti che hanno contribuito con un record di 14.743 unità di sangue nell’anno fiscale 2022″. “Il personale Delta si è riunito per superare sfide straordinarie nell’ultimo anno e quest’anno Delta ha concluso alla grande la nostra missione per salvare vite umane. Il fatto che abbiamo raggiunto un record di 14.743 unità è un altro esempio della Delta Difference”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement. Nel corso dell’anno fiscale 2022, Delta ha ospitato 350 raccolte di sangue in 76 località record e ha aggiunto 14 nuove località, ampliando il supporto nelle comunità.

AIR CANADA FOUNDATION PROSEGUE IL SUO IMPEGNO PER LA COMUNITA’ – Air Canada Foundation ha ospitato questa settimana il suo decimo annual charity golf tournament e ha raccolto con successo $1.087.609 per sostenere organizzazioni di beneficenza dedicate alla salute e al benessere di bambini e giovani in Canada. “Rappresentando il cuore della nostra organizzazione, il lavoro e la missione di Air Canada Foundation ci ricorda il ruolo che tutti possiamo assumere per aiutare le famiglie canadesi in difficoltà. Nonostante i due anni molto difficili durante la pandemia, sono molto grato che, insieme, continuiamo la nostra lunga storia di sostegno alle nostre comunità”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada.