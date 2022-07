GE presenta tecnologie innovative per un volo più sostenibile al Farnborough International Airshow

GE ha annunciato GE to Net Zero, una nuova esperienza digitale presso il GE Pavilion durante il prossimo Farnborough International Airshow 2022, dove i visitatori potranno saperne di più sugli sforzi dell’azienda per soddisfare la sua ambizione di essere net-zero by 2050, connessa all’utilizzo dei prodotti venduti.

“Con una base installata di oltre 39.000 motori per aeromobili commerciali, GE si concentra sul supporto dell’industria aeronautica e dei suoi clienti durante la ripresa odierna, plasmando anche il futuro del volo con innovazioni che migliorano l’efficienza dei consumi. A tal fine, nel 2021 GE ha speso 1,6 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nel settore dell’aviazione, comprese le tecnologie di riduzione delle emissioni”, afferma GE Aviation.

“Abbiamo recentemente rinnovato il nostro portafoglio di motori commerciali, introducendo motori più efficienti dal punto di vista dei consumi rispetto ai loro predecessori. Nell’ultimo anno, abbiamo anche delineato gli elementi costitutivi della tecnologia che stiamo sviluppando per il futuro per migliorare ulteriormente l’efficienza nei consumi, compatibile con combustibili alternativi a basse emissioni di carbonio”, ha affermato Allen Paxson, vice president and general manager of GE Aviation commercial program strategy.

“Le sfide che attendono la nostra industria aeronautica sono significative. Prendiamo il nostro ruolo nel supportare il settore attraverso l’attuale ripresa, oltre ad accelerare seriamente il percorso per ridurre le emissioni di CO2. Attualmente disponiamo di una delle pipeline di innovazione più solide negli oltre 100 anni di storia della nostra azienda per aiutare il settore a diventare più sostenibile”, ha affermato Paxson.

“GE sta intraprendendo azioni coraggiose per definire e sviluppare tecnologie per la prossima generazione di motori, incluso il lancio di tre programmi dimostrativi chiave da giugno 2021. Questi sforzi includono una partnership tra Airbus e CFM International per condurre flight tests di un hydrogen-powered engine; una partnership con NASA e Boeing per sviluppare e volare un megawatt-class hybrid electric propulsion system; il CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) Program, che include lo sviluppo di nuove engine architectures avanzate come open fan, insieme ad altre tecnologie. L’obiettivo del RISE Program è di ottenere almeno il 20% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 rispetto ai motori più efficienti di oggi.

Molteplici test a terra e in volo pianificati in questo decennio dimostreranno nuove tecnologie da utilizzare nei futuri motori per aerei commerciali, che potrebbero entrare in servizio a partire dalla metà degli anni ’30”, prosegue GE Aviation.

“Nel frattempo, questo impegno per l’innovazione e gli investimenti nel corso di decenni ha portato ai seguenti motori, servizi e software ora disponibili per ridurre le emissioni di CO2 della flotta esistente in servizio alimentata da GE e dai suoi partner:

– I più recenti modelli di motori di GE sono più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto ai motori che sostituiscono. Ad esempio, il GE9X è fino al 10% più efficiente in termini di consumi rispetto al motore GE90. A contribuire al miglioramento della fuel efficiency vi sono advanced materials come Ceramic Matrix Composites e additively manufactured parts.

– Tutti i motori GE, CFM e Engine Alliance possono funzionare oggi con Sustainable Aviation Fuel (SAF) approvato.

– Le system techologies apportano ulteriori efficienze alle performance dell’aeromobile e includono soluzioni per ottimizzare le traiettorie di volo, riducendo il consumo di carburante.

– 360 Foam Wash di GE è un’avanzata on-wing cleaning technology con un detergente proprietario per garantire che i motori continuino a funzionare in modo efficiente, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

– Le aviation software solutions di GE Digital forniscono raccomandazioni sul risparmio di carburante, come FlightPulse©, uno strumento di analisi di volo per i piloti”, afferma GE Aviation.

“GE ha testato i biocarburanti dal 2007 e continua a supportare i test SAF e le dimostrazioni di volo. GE ricopre ruoli di leadership negli organismi di qualificazione e standardizzazione SAF come ASTM, inclusi i comitati e le task force incaricati dell’approvazione, del mantenimento delle specifiche del carburante e della standardizzazione di SAF drop-in 100%. Il 100% SAF non richiede la miscelazione con carburante per jet convenzionale. GE ha anche aderito alla Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), un’organizzazione internazionale indipendente che aiuta a sviluppare politiche di mercato per i SAF e aiuta a garantire che le materie prime per i SAF ricevano risorse in modo responsabile.

Inoltre, GE persegue ambiziosamente il suo impegno a essere carbon neutral entro il 2030 nelle proprie strutture e operazioni, comprese le emissioni Scope 1 e Scope 2. Gli sforzi per raggiungere questo obiettivo includono l’adeguamento degli edifici con sistemi di riscaldamento e raffreddamento più efficienti dal punto di vista energetico, la ricerca di fonti di energia a basse emissioni di carbonio per i siti energetici e l’utilizzo di pratiche snelle per ridurre gli sprechi. Grazie agli sforzi interni dei team globali in tutta l’azienda, le strutture e le operazioni di GE Aviation hanno ridotto le emissioni di Scope 1 e Scope 2 di oltre il 20% dal 2019.

Maggiori informazioni su come GE sta aiutando l’industria aeronautica a decarbonizzare, incluso un collegamento al Sustainability Report di GE, sono disponibili su www.GEAviation.com/Future-of-Flight”, conclude GE Aviation.

(Ufficio Stampa GE Aviation)