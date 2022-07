Risultati preliminari del secondo trimestre 2022: Lufthansa Group torna alla redditività e riduce il debito netto

In via preliminare e non certificata, Lufthansa Group ha più che raddoppiato i ricavi rispetto all’anno precedente. Nel secondo trimestre ammontano a circa 8,5 miliardi di euro (anno precedente: 3,2 miliardi di euro). L’Adjusted EBIT del Gruppo è compreso tra 350 e 400 milioni di euro (anno precedente: -827 milioni di euro).

“Il Gruppo ha beneficiato di una performance costantemente forte presso Lufthansa Cargo. Lufthansa Technik ha ottenuto un risultato altrettanto elevato rispetto al primo trimestre. Il risultato delle Passenger Airlines è migliorato principalmente a causa di un forte aumento dei rendimenti e di un significativo aumento dei load factor. I seat load factors sono particolarmente elevati nelle classi premium. Nonostante il risultato positivo di SWISS, l’Adjusted EBIT del Passenger Airlines segment è rimasto negativo.

Lufthansa Group ha ottenuto un significativo positive Adjusted free cash flow nel secondo trimestre, principalmente grazie all’utile operativo e alla domanda persistentemente forte di prenotazioni. In via preliminare e non certificata, l’Adjusted free cash flow ammonta a circa 2 miliardi di euro (anno precedente: 382 milioni di euro). L’indebitamento netto dovrebbe diminuire di un importo simile nel secondo trimestre (31 marzo 2022: 8,3 miliardi di euro)”, afferma Lufthansa Group.

Il Gruppo presenterà i risultati trimestrali finali il 4 agosto 2022.

Lufthansa consiglia di arrivare in aeroporto in tempo utile e di utilizzare i servizi digitali

Inoltre, Lufthansa informa: “L’intera industria aeronautica soffre attualmente di strozzature e carenza di personale. Ciò riguarda in particolare gli aeroporti, i servizi di assistenza a terra, il controllo del traffico aereo e le compagnie aeree. Lufthansa ha implementato numerose misure per garantire la massima stabilità possibile dello schedule dei voli. Tuttavia, attualmente ci sono tempi di attesa più lunghi. Lufthansa chiede quindi ai propri passeggeri di arrivare negli aeroporti per tempo e di seguire le indicazioni degli operatori aeroportuali”.

“Nell’interesse di processi più rapidi e fluidi possibili, Lufthansa chiede ai passeggeri di utilizzare i digital online services. Il Digital check-in è possibile a partire da 23 ore prima della partenza. I viaggiatori sono inoltre tenuti a informarsi tempestivamente sugli attuali requisiti di ingresso nel paese di destinazione. Per alcuni paesi, è ancora necessario far controllare i documenti relativi al Coronavirus prima della partenza e presentare una entry declaration all’ingresso. A tal fine, il servizio gratuito di verifica digitale dei documenti può essere utilizzato da 72 ore a 8 ore prima della partenza. In questo modo, i viaggiatori scopriranno in una fase precoce se i loro documenti sono validi o se è necessaria un’azione urgente.

Ci sono numerose baggage machines a disposizione dei passeggeri all’aeroporto di Francoforte. Il bagaglio a mano dovrebbe essere ridotto al minimo indispensabile per evitare lunghi tempi di attesa ai controlli di sicurezza.

Lufthansa offre servizi speciali per le famiglie: i genitori con bambini piccoli possono utilizzare le aree check-in per famiglie a Francoforte. E’ sempre consigliabile prenotare i posti e utilizzare il check-in online a partire da 23 ore prima della partenza”, prosegue Lufthansa.

“I passeggeri saranno informati immediatamente in caso di cancellazione e, se possibile, riprenotati su voli alternativi. In alternativa, possono raggiungere gli aeroporti in Germania in treno. I passeggeri il cui viaggio è interessato da una nuova prenotazione o da una cancellazione prima della partenza possono anche annullare la prenotazione e farla rimborsare su Lufthansa.com. I viaggiatori possono trovare informazioni aggiornate su Lufthansa.com.

Inoltre possono trovare in qualsiasi momento informazioni aggiornate sui voli sulla special page Current flight information: https://www.lufthansa.com/de/en/flight-information.html”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)