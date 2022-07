De Havilland Canada partecipa al Farnborough International Airshow 2022

De Havilland Canada ha annunciato la sua partecipazione al Farnborough International Airshow 2022, che si terrà dal 18 al 22 luglio. Questa sarà la prima apparizione della società a un airshow da quando De Havilland Canada è diventato il brand operativo per le società che in precedenza operavano come Longview Aviation, Viking Air Ltd, Pacific Sky Training e De Havilland Canada.

“Il De Havilland Canada Chief Executive Officer, Brian Chafe, e diversi membri del gruppo dirigente parteciperanno all’airshow per rafforzare l’impegno dell’azienda a continuare a forgiare l’eredità fondata nel 1928 per creare un leader mondiale dell’aviazione, attingendo ai migliori aspetti dell’aviazione canadese. Durante l’airshow, il team discuterà una serie di argomenti relativi al Dash 8, ai programmi Twin Otter, agli aerial firefighter programs e ai servizi aftermarket dell’azienda. La presenza di De Havilland Canada includerà un fully missionized Twin Otter Guardian 400 aircraft in static display e un padiglione che mostrerà il nuovo DHC-515 FIREFIGHTER™”, afferma De Havilland Canada.

“Guardando al futuro, la nostra azienda è focalizzata sulla crescita, mentre una nuova generazione si prepara a lasciare il segno e la nostra ambizione è quella di essere il leader di fiducia nelle special mission, transport and utility aviation solutions”, afferma Mr. Chafe. “Ciò significa creare service solutions su misura per le esigenze dei nostri clienti in un mondo in costante cambiamento e soluzioni aerospaziali che mantengono le comunità connesse e aiutano ad affrontare le sfide del cambiamento climatico”.

“Con il nostro centenario all’orizzonte e generazioni di eccellenza dalla nostra parte, siamo pronti per il futuro e non vediamo l’ora di partecipare al Farnborough International Airshow di quest’anno”, ha concluso Chafe.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)