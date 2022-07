Boeing e la U.S. Navy dimostrano Manned-Unmanned Teaming con Super Hornet Flight Tests

Boeing e la U.S. Navy hanno completato una serie di manned-unmanned teaming (MUM-T) flight tests in cui un Block III F/A-18 Super Hornet ha dimostrato con successo il comando e il controllo di tre unmanned aerial vehicles (UAVs).

“I Boeing system engineers hanno collegato il processore aggiuntivo Block III, noto come Distributed Targeting Processor – Networked (DTP-N), con un tablet di terze parti per collaborare con gli UAV. Boeing ha sviluppato nuovi software load per il DTP-N specifici per l’esecuzione su third-party tablet e la trasmissione dei comandi. Lo sviluppo del software, la connessione del tablet al fighter e tutti i test di volo sono stati completati in meno di sei mesi.

Durante i voli di prova, i piloti dell’F/A-18 hanno inserito comandi nel tablet, che sono stati elaborati e trasmessi attraverso l’hardware del Block III. Gli UAV hanno eseguito tutti i comandi dati dai piloti F/A-18 durante i test per un periodo di due settimane”, afferma Boeing.

“Questa dimostrazione di successo MUM-T rappresenta un passo significativo verso la visione della Marina per operazioni marittime distribuite. Evidenzia il potenziale degli unmanned concepts per espandere ed estendere la portata della Marina”, ha affermato Scott Dickson, Boeing’s director for Multi-Domain Integration. “Come parte di una rete congiunta di comando e controllo in tutto il dominio, i team UAV che conducono missioni ISR guidate dagli ultimi Super Hornet, dotati di network-enabled data fusion and advanced capabilities, forniscono un significativo vantaggio informativo”.

“Con il più grande digital touch screen di qualsiasi fighter cockpit, l’F/A-18 è un leader del settore nello sviluppo e nell’installazione dell’hardware necessario per le future capacità e la crescita digitale. Il processore aggiuntivo che esegue la dimostrazione aggiunge una potenza di elaborazione significativa alla suite di elaborazione delle missioni dell’F/A-18”, prosegue Boeing.

“I futuri fighter pilots saranno il quarterback dei cieli, orchestrando i comandi e controllando gli UAV dall’integrated Block III touch-screen cockpit”, ha affermato Mark Sears, Boeing vice president and program manager of F/A-18, EA-18G programs.

(Ufficio Stampa Boeing)