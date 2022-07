Sky High Aviation sigla Services Agreement con Embraer per supportare la sua E-Jets Fleet

Embraer ha annunciato di aver firmato un services agreement con Sky High Aviation Services Dominicana, SA, Repubblica Dominicana, per supportare i jet E190 della compagnia aerea appena acquisiti. Il contratto fornisce l’accesso al Pool Program, che include lo scambio di componenti e servizi di riparazione per oltre 340 parti riparabili più parti intercambiabili per gli aeromobili Embraer di Sky High Aviation.

“Questo services agreement con Embraer è importante per il successo operativo di Sky High Aviation, poiché ci offre l’accesso immediato a un inventario di parti, che è gestito in modo efficiente e riduce il nostro fabbisogno di spese in conto capitale per la fornitura iniziale di parti di ricambio”, ha affermato Juan Chamizo, Owner and President, Sky High Aviation.

Sky High Aviation è la prima compagnia aerea caraibica ad operare con l’E190. Sky High opera anche una flotta di due Embraer ERJ 145 da 50 posti che volano verso dieci destinazioni insulari dei Caraibi.

“Il Pool Program fornirà la soluzione più efficiente e affidabile per la flotta di Sky High Aviation. Avere i suoi due jet E190 coperti dal nostro Pool program dimostra la fiducia di Sky High Aviation nei prodotti e nei servizi di Embraer. Il nostro obiettivo principale è supportare le operazioni degli aeromobili e mantenere la prontezza della flotta”, ha affermato Danielle Vardaro, Vice-President of Worldwide Customer Support and Aftermarket Sales, Commercial Aviation, Embraer Services & Support.

L’Embraer Pool Program è progettato per consentire alle compagnie aeree di ridurre al minimo il loro investimento iniziale in scorte e risorse riparabili di alto valore, sfruttando al contempo l’esperienza tecnica di Embraer insieme al suo vasto component repair service provider network. I risultati sono significativi risparmi sui costi di riparazione e trasporto, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e l’eliminazione virtuale della necessità di risorse per repair management, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti. Attualmente, il Pool Program supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

EmbraerX apre un ufficio nei Paesi Bassi

I Paesi Bassi sono stati un partner fondamentale per gli sforzi di Embraer nello sviluppo di tecnologie aeronautiche innovative e sostenibili. Ora EmbraerX, sussidiaria per l’innovazione di Embraer Group, rafforzerà questo viaggio collaborativo aprendo un ufficio presso l’Aerospace Innovation Hub@TUD, presso il TU Delft Campus. Le operazioni dovrebbero iniziare entro la fine di quest’anno.

“La presenza fisica di EmbraerX presso l’Aerospace Innovation Hub@TUD consente, tra le altre possibilità, di accelerare nuove partnership per esplorare insieme l’applicazione di tecnologie dirompenti per le nuove imprese. Essendo qui, saremo in grado di sviluppare attività congiunte di formazione, ricerca e progetti di innovazione che creeranno una visione per un futuro più verde per la mobilità”, ha affermato Daniel Moczydlower, CEO di EmbraerX.

“L’Aerospace Innovation Hub mira ad accelerare l’innovazione nel settore aerospaziale facilitando l’interazione tra scienza e industria. La presenza di EmbraerX nell’Hub aggiungerà valore al vivace ecosistema”, ha affermato Femke Verdegaal, director of the Aerospace Innovation Hub.

La posizione strategica di EmbraerX presso l’Aerospace Innovation Hub servirà come base per essere continuamente collegati all’ecosistema imprenditoriale, alle startup, alle test facilities e agli spin-off di TU Delft. Ciò facilita la collaborazione tra professionisti e ricercatori di entrambe le organizzazioni.

TU Delft è famosa in tutto il mondo per i suoi programmi accademici e la ricerca nel campo dell’ingegneria aerospaziale. L’università ha una lunga storia di intensa collaborazione nel campo della ricerca sulla sostenibilità.

