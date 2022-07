Delta aggiunge alla sua flotta il Boeing 737 MAX: ordine per 100 aerei più 30 opzioni

Delta Air Lines aggiungerà alla sua flotta il Boeing 737 MAX, proseguendo il rinnovamento della sua flotta per migliorare l’esperienza dei passeggeri in volo e l’efficienza dei consumi.

Delta sta ordinando il modello più grande della famiglia MAX, il 737-10, che sarà consegnato a partire dal 2025. Sarà alimentato dai motori di nuova generazione LEAP-1B prodotti da CFM International. L’aeromobile sarà più efficiente nel consumo di carburante del +20% / +30% rispetto agli aerei Delta che sostituirà, rendendo l’accordo un passo importante nel percorso della compagnia verso un futuro sostenibile per l’aviazione.

L’ordine è per 100 737-10 aircraft con opzioni per altri 30.

“Il Boeing 737-10 sarà un’importante aggiunta alla flotta Delta, mentre diamo forma a un futuro più sostenibile per il trasporto aereo, con una nuova esperienza per i passeggeri, una maggiore efficienza dei consumi e prestazioni migliori della categoria”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Questi nuovi aeromobili offrono superiore economia operativa e flessibilità di network e l’accordo testimonia il nostro approccio prudente all’impiego del capitale”.

E ancora più importante, ha detto Bastian, “questo aereo sarà pilotato, servito e mantenuto dai migliori professionisti del settore, ed è il loro lavoro e la loro dedizione ai nostri passeggeri che ci contraddistingue sempre”.

“Siamo orgogliosi che Delta rinnovi la sua flotta a corridoio singolo con il 737 MAX, la famiglia di aerei Boeing più efficiente in termini di consumi”, ha dichiarato Stan Deal, president e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Costruito nella nostra fabbrica nello stato di Washington con il supporto di fornitori leader in tutti gli Stati Uniti, il 737-10 fornirà a Delta le migliori condizioni economiche per trasportare più passeggeri sulle sue rotte a corto e medio raggio”.

L’annuncio è stato fatto in occasione del 2022 Farnborough International Airshow nel Regno Unito e ha incluso una cerimonia di firma con i dirigenti Delta, Boeing e CFM.

La scelta del 737-10 è coerente con quattro pilastri fondamentali della strategia di flotta a lungo termine di Delta: dimensioni, semplificazione, scala, sostenibilità.

L’ordine rientra nelle previsioni di spesa per il 2022-24 fornite da Delta al Capital Markets Day di dicembre 2021.

Quasi un terzo dei 182 posti dell’aeromobile saranno di categoria premium – 20 posti in First Class, 33 in Delta Comfort+ e 129 in Main Cabin. I passeggeri sperimenteranno i Boeing Sky Interior, caratterizzati da pareti laterali e moderni finestrini, con intrattenimento in volo e porte di alimentazione in ogni sedile, wi-fi satellitare ad alta velocità in tutto l’aeromobile e contenuti video on-demand disponibili tramite Delta Studio. La cabina sarà inoltre dotata di un’illuminazione a LED che esalta la sensazione di spaziosità dell’aeromobile e di ampie cappelliere girevoli.

Con una velocità massima di 0,79 Mach e un’autonomia di 3.300 miglia nautiche, il 737-10 ha un’ampia flessibilità per servire i mercati di tutti gli Stati Uniti del network Delta, leader per il settore. L’aeromobile sarà utilizzato negli hub principali, tra cui New York, Boston, Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul, Seattle e Los Angeles.

L’assemblaggio finale avverrà presso lo stabilimento Boeing di Renton, Wash, vicino all’Aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, hub internazionale di Delta.

L’aeromobile completerà la flotta di A321neo della compagnia, che sta aggiornando e rinnovando la sua flotta di narrowbody per i prossimi anni. Con l’ordine, la flotta Delta di Boeing 737 salirà a più di 300 aeromobili totali, e sarà la seconda famiglia di aeromobili più grande del vettore dopo l’Airbus A320.

Il 737-10 è attualmente in attesa della certificazione finale da parte della Federal Aviation Administration, prevista per il 2023. In caso di ritardo, l’accordo prevede una protezione adeguata, che consente a Delta di passare a un altro modello della famiglia MAX, se necessario.

Boeing e Delta Air Lines hanno annunciato oggi che il vettore statunitense modernizzerà la sua flotta a corridoio singolo con il 737 MAX, per soddisfare la domanda e i suoi obiettivi di sostenibilità a lungo termine. In una cerimonia di firma al Farnborough International Airshow, le compagnie hanno affermato che Delta sta ordinando 100 jet 737-10 – selezionando il membro più grande della famiglia 737 MAX – con opzioni per altri 30 aeroplani.

“Il 737-10 fornirà a Delta Air Lines la migliore economia per posto di qualsiasi modello Boeing a corridoio singolo, riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 20-30 percento rispetto agli aeroplani che sostituisce. Il jet può coprire il 99% delle rotte a corridoio singolo in tutto il mondo, ospitando fino a 230 passeggeri con un’autonomia massima di 3.300 miglia nautiche”, afferma Boeing.

Come parte dell’annuncio di oggi, Delta Air Lines ha anche stipulato un contratto con Boeing Global Services per una riconfigurazione interna completa di 29 737-900ER Next-Generation nella sua flotta. Ciò consentirà di avere questi aerei pronti per entrare nel Delta Air Lines 2025 summer schedule con interni completamente rinnovati.

Delta Air Lines, uno dei più grandi vettori del mondo, gestisce una flotta di oltre 850 mainline aircraft, inclusi più di 450 Boeing 717, 737, 757 e 767.

Delta annuncia ordine per 200 LEAP-1B engines per la sua Boeing 737-10 aircraft fleet

Delta Air Lines ha ordinato i motori LEAP-1B di CFM International per equipaggiare la sua nuova flotta di Boeing 737-10 annunciata oggi. L’ordine include motori di scorta aggiuntivi e un’opzione per acquistare fino a 60 motori aggiuntivi.

“Questi motori di nuova generazione offrono vantaggi in termini di efficienza nei consumi, affidabilità e daily utilization che sono fondamentali per il nostro continuo sforzo di razionalizzare ed elevare la flotta di Delta”, afferma Mahendra Nair, S.V.P. – Fleet & TechOps Supply Chain at Delta Air Lines.

Delta è stato il primo operatore a mettere in servizio un motore CFM il 24 aprile 1982, con il primo volo commerciale di un primo aereo McDonnell Douglas DC-8-71 con motore CFM56-2 tra Atlanta e Savannah, in Georgia. Da allora la compagnia aerea ha utilizzato continuamente motori CFM. La compagnia aerea opera attualmente più di 440 aeromobili con motori CFM.

“Siamo lieti di avere l’opportunità di portare tutti i vantaggi del motore LEAP a Delta Air Lines”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “I nostri clienti vedono un’efficienza nei consumi dal 15 al 20% migliore, che si traduce in una riduzione equivalente delle emissioni di CO2. Ha l’affidabilità e i tassi di utilizzo giornalieri più elevati in questa classe di spinta. Riteniamo che il 737-10 con motore LEAP si rivelerà una vera risorsa per le operazioni di Delta”.

Da quando è entrato in servizio, il motore LEAP-1B ha accumulato cinque milioni di engine flight hours e 1,9 milioni di cicli.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines- Boeing – CFM International – Photo Credits: Delta Air Lines)