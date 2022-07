News Brevi – 18.07.2022

GE SVELA I BRAND DELLE TRE FUTURE PUBLIC COMPANIES – GE ha annunciato oggi i brand delle future società che creerà attraverso la separazione pianificata in tre investment-grade public companies leader del settore, sui settori in crescita dell’assistenza sanitaria, energia e aviazione. GE HealthCare sarà il nome del GE healthcare business. L’attuale portafoglio di attività di GE nel settore energetico, tra cui Renewable Energy, Power, Digital ed Energy Financial Services, si riunirà sotto il brand GE Vernova. GE Aerospace sarà il nome del GE aviation business. Tutte e tre le società pianificate continueranno a beneficiare dell’eredità di GE e del brand globale del valore di quasi 20 miliardi di dollari. H. Lawrence Culp, Jr., Chairman and CEO, GE, and CEO, GE Aerospace, ha dichiarato: “La giornata di oggi segna una pietra miliare nel piano di GE di diventare tre società indipendenti. Sfruttare il brand globale multimiliardario di GE ci offre un vantaggio competitivo nei nostri mercati finali, consentendo a queste aziende di vincere in futuro. Costruiti su fondamenta di snellezza e innovazione, questi brand continueranno la nostra missione di costruire un mondo che funzioni e fornire ai nostri clienti un importante promemoria dei punti di forza che apprezzano in GE”. GE intende eseguire lo spin-off di GE HealthCare all’inizio del 2023. All’inizio del 2024, GE prevede di eseguire lo spin-off di GE Vernova. A seguito di questi spin-off pianificati, GE sarà una aviation-focused company chiamata GE Aerospace. Con una base installata di 39.400 motori per aerei commerciali e 26.200 militari, l’azienda continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel supportare l’industria attraverso una ripresa storica, plasmando il futuro del volo.

AERONAUTICA MILITARE: TERMINATA L’ESERCITAZIONE “TYPHOON FLAG” – Dal 20 giugno al 15 luglio si è svolta l’esercitazione più importante dell’anno per la Linea “Eurofighter”; quest’ultima è stata condotta congiuntamente dal 4° Stormo di Grosseto e dal 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA). Per la circostanza sono state messe a fattor comune le competenze e la logistica di entrambi i Reparti. Iniziata presso le rispettive Basi militari, la “Typhoon Flag” ha visto poi rischierare per due settimane assetti F2000 del 4°, 36°, 37° e 51° Stormo sul sedime aeroportuale di Gioia del Colle. Durante questo periodo di rischieramento sono state condotte numerose missioni, tra queste anche alcune con assetti F-35 del 32° Stormo di Amendola, al fine di favorire una sempre più concreta integrazione tra velivoli di 4^ e 5^ generazione. Mirata essenzialmente ad addestrare i futuri piloti da caccia, l’esercitazione si è rivelata un’ottima occasione per addestrarsi in missioni avanzate nell’ambito del “Weapons Instructor Course”, anche in prospettiva della prossima attività esercitativa denominata “Cobra Warrior” che l’Aeronautica Militare effettuerà in Gran Bretagna il prossimo mese di settembre. La “Typhoon Flag”, ha coinvolto tutti gli Stormi Eurofighter (4°, 36°, 37° e 51° Stormo) ed ha ricevuto il supporto del Reparto Difesa Aerea Missilistica Integrata, del 14° Stormo con velivoli CAEW e KC767, del 16° e 17° Stormo, nonché del Reparto Supporto Tecnico Operativo alla Guerra Elettronica, per la produzione di Mission Data, ha reso anche possibile la conclusione del programma di addestramento dei piloti frequentatori del 33° Corso di Conversione Operativa per acquisire l’abilitazione e la prontezza al combattimento limitata sul velivolo F2000. Sia i corsi CCO che Weapon Intructor sono organizzati dal 20° Gruppo OCU (Operational Conversion Unit) del 4° Stormo con il supporto di tutti i Reparti della linea. Per tutti i piloti della Linea F2000 che sono stati coinvolti nell’esercitazione, la “Typhoon Flag” ha rappresentato un ottimo palcoscenico addestrativo dove confrontarsi e standardizzare le tecniche e procedure d’impiego dell’Eurofighter, consolidando sempre di più l’amalgama tra i piloti che volano su questo Sistema d’Arma, nonché di sviluppare nuove tattiche e tecniche legate all’utilizzo del software P2E del velivolo e del nuovo armamento correlato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DRONE BELUGA DI EUROLINK SYSTEM E UNICISANO PRESENTE AL FARNBOROUGH AIRSHOW – Sarà il drone salvavita della Eurolink Systems, nato in collaborazione con il DroneLab di Unicusano, fra i protagonisti della prossima edizione del Farnborough International Air Show. In programma dal 18 al 22 luglio, l’appuntamento principe dedicato al settore aerospaziale sarà la vetrina ideale per l’esordio europeo del Beluga, primo membro di una nuova generazione di dispositivi salvavita: una famiglia di droni dal design 100% italiano. Incoraggianti i test sperimentali che hanno confermato le qualità del Beluga: a fronte di un peso di soli 10 kg al decollo, la zona di carico può stivare fino a quattro sacche di sangue, l’autonomia garantita è di 50 chilometri e può facilmente raggiungere la velocità massima di 100 chilometri orari. Caratteristiche importanti che spiegano la scelta di Lazio Innova di selezionare il drone di Eurolink Systems come eccellenza italiana per l’air show di Farnborough. L’attenzione sul progetto acquista un sapore ancora più dolce per il recente protocollo d’intesa firmato proprio dalla Regione Lazio con l’Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – in ambito di Mobilità Aerea Avanzata (AAM): grazie ai fondi del PNRR, per il 2023 sarà messo a punto un sistema tecnologicamente avanzato per rafforzare i servizi offerti dalle Aziende sanitarie regionali che, grazie all’utilizzo di droni, potranno intervenire con maggiore tempestività ed efficacia.

NUOVO HEAD OF CORPORATE SALES ASIA PACIFIC PER LUFTHANSA TECHNIK – Dal 1° agosto, Dennis Kohr diventerà Head of Corporate Sales Asia Pacific per Lufthansa Technik Group. Succede a Thomas Böttger, che a marzo di quest’anno è diventato Head of Purchasing. Dennis Kohr, attualmente “Head of Product Sales & Fulfillment Open Loop, EMEA”, ha precedentemente ricoperto diverse posizioni di primo piano nelle vendite e nell’assistenza clienti, anche al di fuori di Lufthansa Group. Dopo essere entrato a far parte di Lufthansa Technik nel 2006 come project manager in Component Sales, la sua carriera professionale lo ha portato, tra gli altri, in Jet Aviation, prima in Svizzera come Director Sales and Customer Support e poi in Austria come Accountable Manager. Dopo otto anni “non Lufthansa”, Dennis Kohr è tornato in Lufthansa Technik nel 2018 come Head of Product Sales EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) nella Component division. “Non vedo l’ora di affrontare il nuovo entusiasmante compito di espandere ulteriormente la quota di mercato di Lufthansa Technik in APAC insieme ai miei colleghi del team di vendita APAC e in collaborazione con tutti i segmenti di prodotto, e di portare la voce del cliente dall’Asia ad Amburgo. Poiché le restrizioni di viaggio locali vengono ulteriormente allentate, l’obiettivo è posizionare con successo Lufthansa Technik in questa fase di crescita che fa tendenza. A livello personale, sono anche entusiasta di conoscere ancora meglio Lufthansa Technik in tutta la sua varietà di prodotti”, afferma Dennis Kohr. Dennis Kohr completa il Lufthansa Technik corporate sales senior leadership team, composto da Kai-Stefan Roepke, responsible for EMEA (Europe, Middle East and Africa) e Georgios Ouzounidis, che guida le sales activities for the Americas region.

EASYJET ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE PER ASSISTERE I CLIENTI – easyJet sta introducendo una serie di nuove iniziative per aiutare i clienti che volano quest’estate, inclusa una nuova hotline dedicata ai clienti per le giovani famiglie che viaggiano all’estero. “Mentre la stragrande maggioranza dei clienti può operare self-service tramite il sito Web easyJet, i clienti che desiderano parlare con qualcuno possono farlo in modo rapido e semplice. easyJet ha reclutato altri 350 membri del team di assistenza clienti oltre a investire in un nuovissimo centro di contatto clienti situato a Milano, per fornire supporto ai clienti”, afferma easyJet. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Consegnare un’operazione affidabile quest’estate e fornire un’esperienza positiva e l’aiuto di cui i nostri clienti hanno bisogno durante le vacanze è la massima priorità di easyJet. Stiamo introducendo una nuova gamma di iniziative per fornire ulteriore supporto a oltre 6,2 milioni di clienti che volano con noi durante le vacanze, molti dei quali sappiamo stanno facendo il loro primo viaggio tanto atteso da prima della pandemia. E quindi, introducendo nuovi servizi, estendendo gli orari del nostro servizio clienti e aggiungendo più persone che mai al nostro team di assistenza clienti, stiamo assicurando ai nostri clienti il supporto di cui hanno bisogno quando viaggiano con noi quest’estate”.