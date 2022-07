Gli annunci e gli ordini di Airbus durante la prima giornata del Farnborough Airshow 2022

Airbus fornirà servizi di connettività utilizzando la propria Zephyr High Altitude Platform Station (HAPS)

Airbus ha lanciato un’attività di servizi di connettività attraverso la creazione di un’attività dedicata ai servizi HAPS basata su Zephyr, la piattaforma tecnologica HAPS leader di Airbus. Questo consentirà una rapida industrializzazione e consentirà di iniziare a servire un mercato totale indirizzabile consistente, fornendo servizi di connettività a bassa latenza dalla stratosfera per le telecomunicazioni e le applicazioni di osservazione della Terra. La nuova attività è una filiale di Airbus Defence and Space.

Dopo il successo delle recenti campagne di volo di prova, Zephyr, alimentato a energia solare, si è affermato come la principale piattaforma HAPS al mondo. Ora che l’azienda è pronta a offrire servizi di telecomunicazione attraverso la propria piattaforma, questa svolgerà un ruolo cruciale nel contribuire a colmare il divario digitale, collegando le persone non connesse su terra, aria e mare.

Al fine di guidare questi ambiziosi piani di crescita, Samer Halawi è stato nominato Chief Executive Officer della nuova attività. Precedentemente Executive Vice President e Chief Commercial Officer di Intelsat, Samer è un esperto dirigente del settore delle telecomunicazioni con oltre 30 anni di esperienza nelle telecomunicazioni e nelle comunicazioni satellitari globali, oltre che nel settore automobilistico e nell’Investment Banking. Samer porta con sé esperienza e competenza nella creazione e trasformazione di aziende di successo.

Il team di leadership di Samer sarà rafforzato dalla nomina di Taz Esmail a CFO. Taz, che precedentemente ricopriva la carica di CFO presso Meta Aerospace, vanta una vasta esperienza nei settori dell’aviazione, dell’aerospazio e della difesa, avendo operato sia in aziende quotate in borsa che società di private equity blue chip.

Con oltre 3,7 miliardi di persone che non sono servite o sono gravemente sottoservite dalle attuali reti di telecomunicazione terrestri e spaziali, Airbus e Zephyr stanno re-immaginando la connettività e lavorando per colmare il divario digitale, offrendo un servizio di connettività all’avanguardia a clienti commerciali, della difesa e istituzionali in tutto il mondo.

Le Forces Royales Air del Marocco ordinano una flotta di elicotteri H135

Le Forces Royales Air del Marocco hanno ordinato una flotta di H135 per le missioni di addestramento militare primario. Il bimotore leggero H135, un elicottero di riferimento nel segmento, sarà utilizzato per addestrare i piloti a svolgere un’ampia gamma di missioni impegnative, tra cui quelle di utility e di ricerca e soccorso.

“È per noi motivo d’orgoglio che le Forces Royales Air abbiano scelto l’H135 per le loro missioni di addestramento. Si tratta di un elicottero multiruolo affidabile ed efficiente in termini di costi, ideale per la transizione verso velivoli più complessi”, ha dichiarato Arnaud Montalvo, Head of Africa and Middle East di Airbus Helicopters. “Siamo certi che gli H135 saranno una grande risorsa per la loro flotta e saremo lieti di fornire loro il miglior supporto, in collaborazione con il nostro partner strategico Heliconia, con la loro entrata in servizio nel Paese”, ha aggiunto.

Il contratto comprende anche un ampio pacchetto di supporto che include la fornitura di dispositivi di addestramento al volo e la formazione di piloti istruttori e di piloti di manutenzione. Il programma di addestramento consentirà alle Forces Royales Air di beneficiare pienamente delle capacità multimissione dell’H135, come l’NVG e il verricello.

Con oltre 130 unità utilizzate dalle agenzie militari di tutto il mondo per le missioni di addestramento, l’H135 certificato IFR è un punto di riferimento comprovato per gli elicotteri da addestramento militare a livello globale, avendo già totalizzato oltre 400.000 ore di volo di addestramento militare. Questo nuovo ordine amplia la flotta globale a 12 clienti militari, tra cui le forze armate di Regno Unito, Australia, Germania e Giappone.

Dotato della moderna suite avionica Helionix di Airbus Helicopters, l’H135 offre condizioni di sicurezza ottimali per l’addestramento alle missioni di base e avanzate, fornendo al contempo una piattaforma per una transizione facile e sicura dei piloti verso elicotteri più avanzati.

Airbus e la Singapore’s DSTA lanciano digital services for military helicopter platforms

Airbus e la Defense Science and Technology Agency (DSTA) di Singapore stanno aggiungendo elicotteri all’ambito del loro accordo firmato all’Airshow di Singapore all’inizio di quest’anno, per promuovere il co-sviluppo di soluzioni digitali per le Republic of Singapore Air Force (RSAF) military aircraft platforms.

In base all’accordo, Airbus Helicopters e Airbus Defence and Space lavoreranno insieme a Singapore per co-creare e implementare una pipeline di dati unica in grado di scambiare i dati di manutenzione in modo automatico e sicuro tra i sistemi IT di RSAF e Airbus Helicopters. Entrambe le parti esploreranno anche l’uso condiviso dei dati di manutenzione dai sistemi di informazione degli aeromobili in servizio esistenti.

(Ufficio Stampa Airbus)