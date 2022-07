Qatar Airways torna al Farnborough Airshow dopo un anno finanziario da record, mentre si prepara per la FIFA World Cup Qatar 2022™

Qatar Airways torna al Farnborough International Airshow dopo un anno finanziario da record e dopo aver ampliato la sua rete globale a oltre 150 destinazioni.

“Durante l’evento di cinque giorni, Qatar Airways presenta il suo Boeing 787-9 Dreamliner all’avanguardia, mai esposto in precedenza a un’esibizione aerea. L’aereo passeggeri è entrato in servizio con la compagnia aerea nel 2021 e presenta la nuova Adient Ascent Business Class Suite, dotata di porte scorrevoli per la privacy, ricarica wireless per dispositivi mobili e un letto reclinabile da 79 pollici.

Al Farnborough Air Show apparirà anche un Boeing 777-300ER con una special FIFA World Cup 2022 Livery, in previsione del torneo che si terrà a Doha entro la fine dell’anno. Questo velivolo è dotato del sedile Qsuite Business Class leader del settore, votato da Skytrax come “World’s Best Business Class Seat” nel 2021″, afferma Qatar Airways.

Qatar Executive, private jet charter division of Qatar Airways Group, espone il suo lussuoso Gulfstream G650ER; uno dei jet più ambiti dall’élite dei viaggiatori globali grazie alle sue straordinarie capacità di autonomia, alla tecnologia della cabina leader del settore, all’efficienza nei consumi e al comfort senza precedenti dei passeggeri. L’elegante aereo può volare a una velocità maggiore per distanze maggiori rispetto a qualsiasi altro del suo genere, con la sua autonomia di 7.500 miglia nautiche, ed è rinomato per i raffinati interni della cabina e per i tocchi di stile”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Sono passati alcuni anni da quando siamo stati in grado di partecipare a un evento del genere, quindi è fantastico tornare al Farnborough Air Show di quest’anno nella nostra più forte posizione finanziaria di sempre. Il nostro anno finanziario da record con un profitto di 1,54 miliardi di dollari giunge come un traguardo importante per Qatar Airways, poiché celebriamo il nostro 25° anniversario e non vediamo l’ora di portare centinaia di migliaia di tifosi di calcio a Doha per la FIFA World Cup Qatar 2022™”.

Con una mossa senza precedenti, la compagnia aerea modificherà in modo significativo le operazioni a novembre e dicembre, da hub and spoke airline a prevalentemente point to point carrier, per facilitare i tifosi di calcio.

“Mentre Qatar Airways si prepara per la FIFA World Cup Qatar 2022™, la compagnia aerea deve affrontare una serie unica di sfide operative a causa di un significativo aumento della domanda di voli per Doha. Ciò vedrà Qatar Airways intraprendere un adeguamento della rete che non ha precedenti nel settore, poiché passerà temporaneamente da un global network a un servizio prevalentemente point-to-point, con la sua casa all’Hamad International Airport come gateway per i giochi.

Qatar Airways torna al Farnborough International Airshow dopo la pubblicazione del mese scorso del suo annual report for 2021/22, che ha mostrato la più forte performance finanziaria di sempre della compagnia aerea. Qatar Airways ha registrato un profitto del 200% superiore al suo più alto profitto storico annuale e ha trasportato oltre 18,5 milioni di passeggeri, con un aumento del 218% rispetto allo scorso anno.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad Internatyional Airport”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)