De Havilland Canada lancia Cargo Conversion Solutions per l’aeromobile Dash 8-400

De Havilland Canada ha annunciato oggi il lancio di tre cargo conversion solutions per il Dash 8-400 aircraft. Le soluzioni lanciate includono le Quick Change (QC), Package Freighter (PF) and Freighter with Large Cargo Door (F-LCD) configurations, per affrontare un’ampia varietà di modelli di business operativi.

“Conosciuto in tutto il mondo per i suoi bassi costi operativi, le performance e l’affidabilità in airline and special mission operations, il design robusto del velivolo Dash 8-400 lo posiziona particolarmente bene anche per le operazioni cargo”, afferma De Havilland Canada.

“Mentre il mercato cargo continua a crescere, le nostre cargo conversion solutions miglioreranno facilmente il valore complessivo ed estenderanno le già elevate capacità di generazione di entrate del velivolo Dash 8-400”, ha affermato Jean-Philippe Côté, Vice President Programs, De Havilland Canada. “De Havilland Canada offrirà le tre cargo conversion solutions attraverso original equipment manufacturer (OEM) Service Bulletins approvati da Transport Canada e siamo pronti a fornire un’ampia gamma di supporto OEM come desiderato dai nostri operatori, dall’installazione del kit all’on-site support tramite la nostra infrastruttura di supporto globale.

Diverse caratteristiche integrate del velivolo Dash 8-400, tra cui airfield accessibility, hot-and-high performance, il range fino a 1.640 nm e la lunga vita strutturale, lo posizionano molto bene per le operazioni cargo, e la sua bassa rumorosità e le ridotte emissioni di CO2 significano che è anche una scelta ecologicamente responsabile”.

Dash 8-400 Quick Change (Dash 8-400 QC)

“La Quick Change solution è un revenue expansion model che offre flessibilità per convertire il velivolo Dash 8-400 tra all-passenger and all-cargo configurations. Gli operatori possono combinare due flussi di reddito distinti in uno, ampliando notevolmente la propria base di entrate. Il breve tempo necessario per passare da una configurazione all’altra consente agli operatori di adeguarsi rapidamente alle dinamiche del mercato. Installando un nuovo smoke detection system in cabina per convertirlo in un Class E compartment, non sono necessari assistenti in cabina per i voli cargo”, afferma De Havilland Canada.

Dash 8-400 Package Freighter (Dash 8-400 PF)

“Il Dash 8-400 Package Freighter consente il bulk loading di cargo di varie dimensioni, come gli e-commerce packages. Ci sono nove zone di carico distinte con otto radial spider nets che forniscono funzioni di ancoraggio e contenimento. La primary cargo access door si trova nella stessa posizione dell’aft LHS baggage compartment door in tutti gli aeromobili Dash 8-400 e sono presenti quattro additional access doors (una nella parte anteriore e una nella parte posteriore su ciascun lato dell’aeromobile) per facilitare il carico e lo scarico rapido del cargo. È ideale per il trasporto di e-commerce packages. Un optional cargo loading system è disponibile per palletized cargo”, prosegue De Havilland Canada.

Dash 8-400 Freighter with Large Cargo Door (Dash 8-400 F-LCD)

“Il Dash 8-400 Package Freighter può essere dotato di large cargo door (LCD) e cargo loading system per fornire un containerized cargo model che faciliti il trasporto di unit load device (ULD) pallets or containers. Con la LCD che misura 2,8 x 1,8 m (109 x 69 pollici), il Dash 8-400 F-LCD è attrezzato per gestire typical containers come LD1, LD2, LD3 e LD4. Ad esempio, può trasportare fino a otto LD3 containers. Ciò consentirebbe l’interline transfer di container da altri aeromobili nel network di un operatore. È ideale per hub-and-spoke network carriers e per i principali operatori logistici”, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)