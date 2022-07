ATR: nuovi ordini da compagnie aeree giapponesi

ATR ha firmato una lettera di intenti (LoI) per un massimo di 36 aeromobili con Feel Air Holdings al Farnborough Air Show. Feel Air è una nuova holding di compagnie aeree regionali giapponesi creata con lo scopo di rivitalizzare le regioni del Giappone. Feel Air utilizzerà la sua esclusiva struttura commerciale in franchising per creare gradualmente una famiglia di compagnie aeree regionali che copriranno diverse aree all’interno del Giappone.

“Feel Air ha scelto gli aerei ATR per le loro eccellenti prestazioni come aprirotta. La compagnia aerea intende stabilire nuovi collegamenti regionali in tutto l’arcipelago giapponese, che ha quasi 100 aeroporti operativi. Il suo obiettivo è migliorare la mobilità interregionale e intraregionale come mai prima d’ora, creando un flusso sostenibile di persone e merci e contribuendo alle economie locali in modo accessibile e responsabile.

La LoI conferma l’impegno di Feel Air all’uso esclusivo di aeromobili ATR per le proprie operazioni domestiche, con una flotta che sarà composta sia da aeromobili ATR 42-600 che ATR 72-600, oltre alla variante a decollo e atterraggio corto, la ATR 42-600S, per un più facile accesso agli aeroporti regionali minori”, afferma ATR.

Stefano Bortoli, CEO di ATR, ha commentato: “Il trasporto aereo è fondamentale per le isole e le regioni del Giappone e la creazione di Feel Air aiuterà a collegare le regioni del Giappone in modo economico e sostenibile. In ATR, vogliamo contribuire a garantire che l’aviazione e Feel Air in particolare possano contribuire a un futuro prospero per il Giappone. Insieme, esploreremo molte opportunità per i nostri turboelica versatili e sostenibili nei prossimi anni, per supportare ulteriormente lo sviluppo economico del Giappone e la sua necessità di servizi essenziali rapidi, affidabili e responsabili”.

ORC firma l’ordine per un ATR 42-600 e GMA agreement



ATR e la compagnia aerea regionale giapponese ORC (Oriental Air Bridge), hanno firmato un ordine per un ATR 42-600, per supportare ulteriormente le operazioni domestiche della compagnia aerea nel fornire connettività essenziale affidabile nelle regioni di Nagasaki e Fukuoka nel sud del Giappone. ORC beneficerà anche del supporto ottimizzato di ATR attraverso il Global Maintenance Agreement (GMA), che contribuisce a ridurre i costi di manutenzione degli operatori.

Stefano Bortoli, ATR Chief Executive Officer, commenta: “Le rotte aeree costituiscono una parte essenziale dei viaggi e dei trasporti nazionali dell’arcipelago e come tale prendere un aereo nuovo di zecca con il supporto ottimizzato del produttore è la scelta perfetta. I nostri aerei hanno dimostrato di essere la giusta soluzione alle esigenze del Giappone, ora e in futuro. Siamo lieti di considerare ORC uno dei nostri nuovi clienti e di poterli supportare con uno scopo comune: fornire connessioni essenziali affidabili e sostenibili per comunità e aziende da luoghi remoti”.

Attualmente ci sono 15 aerei ATR che volano in Giappone. ATR prevede un potenziale per 100 aeromobili ATR operanti in Giappone a medio termine.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)