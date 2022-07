De Havilland Canada Aumenta la flessibilità operativa degli aeromobili Dash 8-400

De Havilland Canada ha annunciato oggi design weight increases and cabin enhancements per il velivolo Dash 8-400.

“Mentre lavoriamo per rilanciare la produzione del velivolo Dash 8-400, i nostri design weight increases and cabin enhancements, che sono disponibili per il retrofit di aeromobili in servizio, illustrano l’impegno e gli investimenti continui di De Havilland Canada a sostegno della flotta mondiale”, ha affermato Jean-Philippe Côté, Vice President, Programs, De Havilland Canada. “Le nostre soluzioni offrono ai nostri operatori molte opportunità per aumentare la flessibilità operativa e per fornire ai passeggeri un’esperienza equivalente a quella dei nuovi velivoli di produzione. Inoltre, i nostri design weight increases per l’aeromobile Dash 8-400 consentiranno agli operatori di soddisfare i crescenti passenger weight allowance requirements imposti da Transport Canada, dalla FAA e da varie altre autorità aeronautiche, senza alcun impatto sulle entrate”.

DESIGN WEIGHT INCREASES

“I design weight increases forniranno un aumento fino a 3.000 libbre (1.360 kg) del payload (maximum zero fuel weight) e un aumento fino a 2.000 libbre (907 kg) del maximum take-off weight dell’aeromobile Dash 8-400. Questi aumenti di peso migliorano significativamente la capacità operativa dell’aeromobile di trasportare più passeggeri, più bagagli, più merci e più carburante e fornire più autonomia. Gli aumenti di peso sono offerti in più categorie standard e De Havilland Canada può anche fornire aumenti di peso personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche di un particolare operatore.

Inoltre, è in fase di sviluppo un aumento di 650 libbre (295 kg) per l’aft baggage compartment per gli operatori che richiedono una capacità di trasporto bagagli aggiuntiva”, afferma De Havilland Canada.

MIGLIORAMENTI DELLA CABINA

“Quando il Dash 8-400 è entrato in servizio, il suo design avanzato ha fornito più payload, più capacità passeggeri e più autonomia rispetto ai turboelica concorrenti. L’aereo incorporava diverse caratteristiche uniche e leader di mercato, come il sistema ANVS (Active Noise and Vibration Suppression) per garantire ai passeggeri una cabina più silenziosa. Inoltre, il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), che è standard su tutti i Dash 8-400, assicura che l’aria della cabina venga rinfrescata al 100% ogni tre o quattro minuti. Dall’entrata in servizio, sono stati apportati aggiornamenti alla cabina, tra cui illuminazione a LED, nuovo design dei finestrini, cappelliere più grandi e altro ancora”, prosegue De Havilland Canada.

“De Havilland Canada sta nuovamente investendo nel velivolo Dash 8-400 e sta introducendo una serie di nuove funzionalità per migliorare ulteriormente l’attrattiva dei passeggeri con maggiore funzionalità e flessibilità. Queste caratteristiche includono:

– La Satellite-based Internet Connectivity from Starlink consente high speed, low latency broadband internet in tutto il mondo, offrendo ai passeggeri un’esperienza di prim’ordine non disponibile con nessun altro sistema satellitare o aria-terra. Il fattore di forma leggero e aerodinamico dell’antenna Starlink consente operazioni più sostenibili con un risparmio di carburante. Il lavoro di De Havilland Canada con Starlink per integrare il Wi-Fi satellitare in volo su una piattaforma aeronautica è il primo accordo tra Starlink e qualsiasi OEM e mette in evidenza l’attenzione al cliente e l’agilità di De Havilland Canada come organizzazione.

– Wireless In-flight Entertainment (IFE) System che fornisce ai passeggeri l’accesso wireless a un’ampia varietà di contenuti sui propri dispositivi elettronici personali. La single-line replaceable unit installabile nelle cappelliere, offre peso e manutenzione ridotti rispetto a una soluzione IFE su schienale. L’unità può essere alimentata da batterie o dall’aereo.

– USB In-Seat Power. Il sistema, che non influisce sullo spazio per le gambe dei passeggeri, è compatibile con qualsiasi tipo di sedile e garantirà ai passeggeri di poter collegare e alimentare facilmente i propri dispositivi personali a bordo.

– Overhead Bin Extension Solution per i modelli precedenti di velivoli Dash 8-400. Questa soluzione economica e rispettosa dell’ambiente fornisce ulteriore volume di stivaggio nella cabina dell’aeromobile Dash 8 ed è la soluzione perfetta per soddisfare le crescenti esigenze dei passeggeri.

– Pictorial illuminated signage, che si allinea alla segnaletica nelle strutture aeroportuali e facilita il remarketing degli aeromobili eliminando la necessità di traduzioni della segnaletica.

– Upgraded interior décor che include materiali morbidi nella cabina.

– Per i modelli precedenti di velivoli Dash 8-400, illuminazione della cabina a LED, che fornisce un dimmable lighting system lungo i pannelli del soffitto e sotto le cappelliere, nonché adjustable PSU reading lights”, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)