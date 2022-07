Swissport arriva in Italia, con un ottimo avvio dell’attività a Roma-Fiumicino

Swissport è sbarcata in Italia. Dopo aver concluso con successo le consultazioni con le rappresentanze sindacali all’inizio di luglio, ha iniziato le sue attività di assistenza alle compagnie aeree a Roma Fiumicino, il più grande hub aeroportuale italiano.

Swissport ha presentato questa mattina, durante una conferenza stampa online, la sua attività a Fiumicino.

“Nei primi cinque giorni dall’inizio delle attività, giovedì 14 luglio, Swissport ha assistito 67.474 passeggeri e gestito circa 501 voli per diversi vettori presso l’aeroporto di Fiumicino. Dopo essersi aggiudicata le attività di assistenza a terra di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria – presso l’aeroporto di Fiumicino nel maggio 2022, lo scorso 4 luglio Swissport ha concluso positivamente le consultazioni con le rappresentanze sindacali. A Roma, Swissport assisterà ITA Airways e altre compagnie aeree con servizi all’avanguardia, sicuri ed efficienti”, ha affermato Swissport.

“Assistere ITA Airways proprio nella sua base principale di Roma è un onore per noi”, afferma Warwick Brady, Presidente e CEO di Swissport International AG. “Il nostro ingresso nel mercato italiano ha per noi una valenza strategica in Europa e rappresenta un ulteriore tassello del nostro ambizioso piano di crescita e di acquisizione a livello globale. Assistere il vettore principale a Fiumicino ci pone in una posizione di leadership del mercato locale e consolida la posizione di Swissport quale partner di riferimento per le operazioni complesse di hub e grandi basi, a livello globale. In Italia, prevediamo di espanderci a Linate e ad altri aeroporti in tutto il paese”.

“Con la ripresa della domanda di viaggi aerei, dopo la pandemia di COVID-19, sempre più compagnie aeree stanno di nuovo concentrando i propri sforzi sulle loro competenze principali, vale a dire voli sicuri e affidabili, puntualità, marketing e distribuzione digitale. Molte di loro si rivolgono a Swissport come partner preferito per i servizi di assistenza a terra, esternalizzando anche le attività di hub complessi e aeroporti di riferimento. A Roma Fiumicino, le compagnie aeree possono contare su un’ampia scelta di servizi combinabili tra loro in qualsiasi configurazione, inclusi l’assistenza ai passeggeri, hospitality, gestione delle rampe e trasporto merci”, prosegue Swissport.

“In seguito alle costruttive consultazioni con le rappresentanze sindacali, siamo lieti di dare il benvenuto a 1.608 ex dipendenti Alitalia nel team italiano di Swissport”, afferma Marina Bottelli, Direttore generale di Swissport Italia. “Siamo entusiasti di collaborare con ITA Airways e con le altre compagnie aeree, fornendo loro i nostri servizi di assistenza a terra all’avanguardia, sicuri ed efficienti sin dal primo giorno e siamo prontissimi ad affrontare l’impegnativa stagione delle vacanze estive”.

“Con Roma Fiumicino, Swissport aggiunge alla sua crescente rete globale di aeroporti un hub europeo di grande livello, continuando la sua rapida espansione a livello mondiale. Il leader di mercato dei servizi aeroportuali a terra, con sede a Zurigo, in Svizzera, assiste circa 850 compagnie aeree in sei continenti, con un assortimento completo di servizi aeroportuali e di gestione del trasporto aereo cargo. Da molti anni Swissport si occupa di gestione di hub per le principali compagnie aeree. Alcuni esempi sono: Swiss International Air Lines a Zurigo (Svizzera) dal 2001, Lufthansa a Monaco (Germania), Qantas a Sydney e Melbourne (Australia) e Azul a Viracopos (Brasile). Ryanair ed easyJet si appoggiano a Swissport in diversi grandi aeroporti.

A metà del maggio scorso, Swissport si è aggiudicata da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria – l’attività di handling dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Le consultazioni con le rappresentanze sindacali sono iniziate a giugno del 2022 e si sono concluse positivamente il 4 luglio scorso. Il 14 luglio, l’azienda ha dato il via alle sue attività di assistenza aeroportuale a terra impegnandosi nel garantire attività fluide fin da subito”, prosegue Swissport.

Riguardo l’Aeroporto di Milano Linate, Swissport ha affermato durante la conferenza: “Abbiamo partecipato a entrambi i lotti di gara, sia per le attività di Ground Handling di Roma Fiumicino sia per quelle di Milano Linate. Per l’aeroporto di Roma Fiumicino, il Ministero competente ha proceduto all’aggiudicazione in favore di Swissport senza rilancio. Per l’aeroporto di Milano Linate c’è stata invece una fase di rilancio. Questa fase si è conclusa positivamente per Swissport che ha presentato la migliore offerta. Ora si segue una procedura che prevede la riunione di un comitato e successivamente l’aggiudicazione da parte del Ministro competente che speriamo avvenga in tempi brevi per consentire lo start up dopo l’estate”.

Swissport opera in 287 aeroporti ubicati in 45 nazioni e sei continenti.

(Conferenza Stampa 19 luglio 2022 – Ufficio Stampa Swissport – Photo Credits: Alfredo Falcone / LaPresse – Swissport)