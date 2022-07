Airbus e CFM International lanciano un flight test demonstrator per l’advanced open fan architecture

Airbus e CFM International, 50/50 joint company tra GE e Safran Aircraft Engines, stanno collaborando per testare in volo la open fan engine architecture di CFM.

Il Flight Test Demonstrator ha l’obiettivo di accelerare la maturità e lo sviluppo di tecnologie di propulsione avanzate, nell’ambito del programma dimostrativo Revolutionary Innovation for Sustainable Engine (RISE) di CFM, a bordo di un Airbus A380. La campagna di test di volo sarà eseguita nella seconda metà di questo decennio dall’Airbus Flight Test facility di Tolosa. Prima dei voli di test dell’A380, CFM eseguirà prove a terra del motore e la flight test validation presso il Flight Test Operations centre di GE Aviation a Victorville, in California.

Il programma di test di volo raggiungerà diversi obiettivi che potrebbero contribuire a futuri miglioramenti dell’efficienza del motore e dell’aeromobile. Tra questi: una migliore comprensione dell’integrazione motore/ala e delle performance aerodinamiche, nonché dei guadagni di efficienza del sistema propulsivo; la convalida dei vantaggi in termini di performance, tra cui una migliore fuel efficiency che consentirebbe una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 rispetto agli attuali motori più efficienti; la valutazione dei modelli acustici e la garanzia della compatibilità con 100% Sustainable Aviation Fuels (SAF).

“Le nuove tecnologie di propulsione giocheranno un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi net zero dell’aviazione, insieme a nuovi progetti di aeromobili e fonti di energia sostenibili”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technical Officer di Airbus. “Valutando, maturando e convalidando la open fan engine architecture utilizzando un dedicated flight test demonstrator, stiamo collaborando per dare un altro contributo significativo al progresso dei mattoni tecnologici che ci consentiranno di raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione a livello di settore”.

“Il programma CFM RISE mira a spingere il technology envelope, ridefinire l’arte del possibile e aiutare a raggiungere una crescita più sostenibile a lungo termine per il nostro settore”, ha affermato Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International. “CFM, le sue società madri e Airbus condividono tutti la stessa visione e impegno per il futuro. L’ open fan flight test demonstration program è un entusiasmante passo successivo verso il raggiungimento degli obiettivi net zero del settore”.

Questa collaborazione con CFM evidenzia la diversità del portafoglio di dimostratori tecnologici di Airbus e integra il lavoro svolto per valutare i concetti e portare a maturità le tecnologie per l’Airbus zero-emission ambition. Nel febbraio 2022 le due aziende hanno annunciato un programma di test di volo congiunto per convalidare la capacità di propulsione a idrogeno.

Airbus e CFM, insieme alle società madri GE e Safran, condividono l’ambizione di mantenere la promessa fatta con la firma dell’obiettivo dell’Air Transport Action Group nell’ottobre 2021 di raggiungere aviation industry net-zero carbon emissions entro il 2050, sviluppando e testando le tecnologie necessarie per rendere gli zero emissions aircraft una realtà entro l’ambizioso calendario che è stato definito.

Airbus ha una rapporto di lunga data con CFM e le sue società madri, GE Aviation e Safran. Insieme, i partner hanno accumulato una lunga esperienza nella fornitura di prodotti ad alte prestazioni in grado di soddisfare le esigenze dei vettori.

(Ufficio Stampa Airbus – CFM International – Photo Credits: Airbus)