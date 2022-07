ATR: nuovi ordini e annunci al Farnborough Airshow

Il nuovo lessor Abelo acquisisce 20 ATR

Il neo-costituito lessor Abelo e ATR hanno annunciato la firma dell’accordo per 10 nuovi ATR 72-600. La società di leasing confermerà anche un ordine per 10 ATR 42-600S (la variante Short Take-off and Landing, o STOL, variante) precedentemente firmato da Elix Aviation nel 2019. Le prime consegne dell’ATR 72-600 inizieranno nel 2023, mentre la prima versione STOL sarà consegnata a fine 2024.

Stefano Bortoli, CEO di ATR, ha commentato: “Abelo è un partner perfetto per ATR e una forza da non sottovalutare nel mercato dell’aviazione regionale. Con l’ordine odierno di 20 aeromobili, dimostrano la loro fiducia a lungo termine nella nostra famiglia di prodotti e fanno luce sulle numerose opportunità che esistono per gli operatori di tutto il mondo. La comunità finanziaria e le società di leasing in particolare sono state incrollabili sostenitori di ATR nel corso degli anni e continueranno a svolgere un ruolo chiave”.

Afrijet accelera il potenziamento della flotta con ulteriori ATR 72-600

ATR finalizza la vendita di un ulteriore ATR 72-600 alla compagnia aerea centrafricana Afrijet, da consegnare entro la fine dell’anno. Questo ordine porterà la dimensione della -600 fleet a sei ATR 72-600 entro il 2023, consentendo l’apertura di nuove rotte. Inizialmente partendo con ATR usati e poi passando ad ATR 72-600 in leasing nel 2020, Afrijet è in grado di beneficiare dell’efficacia di ATR nella crescita delle reti regionali, offrendo una connettività più responsabile e inclusiva alle comunità e alle imprese dell’Africa.

Fabrice Vautier, Senior Vice President Commercial, ATR, afferma: “La maggior parte del traffico in Africa si concentra su poche rotte ben servite e c’è una reale necessità di collegare le città secondarie. Afrijet è in grado di fare proprio questo, fornendo un servizio affidabile e confortevole alle comunità locali. L’accelerazione della transizione della sua flotta all’acquisto dell’ultima generazione di aeromobili ATR è una chiara dimostrazione della forte strategia aziendale e dell’impegno di Afrijet per l’aviazione sostenibile”.

ATR prevede la necessità di almeno 2.450 nuovi turboprop per soddisfare la domanda globale

ATR prevede una domanda di almeno 2.450 velivoli turboelica nei prossimi 20 anni, per soddisfare la crescente domanda di collegamenti regionali. Questo secondo il primo global market forecast dell’azienda dal 2018, presentato al Farnborough Airshow.

Il rapporto, che copre il periodo dal 2022 al 2041, prevede un forte ritorno all’attività dopo due anni difficili per l’industria aeronautica.

Fabrice Vautier, SVP Commercial di ATR, afferma: “Le previsioni dimostrano che la connettività essenziale è necessaria sia per i mercati emergenti che per quelli maturi, ora e in futuro. Il principale motore della domanda sono le compagnie aeree che modernizzano le loro flotte per soddisfare i più elevati standard ambientali, rendendo il trasporto aereo accessibile a tutti. Le sostituzioni rappresenteranno sette nuovi velivoli su dieci, il resto sarà operato per migliorare la mobilità regionale e la connettività attraverso nuove rotte”.

Oggi i turboelica costituiscono circa il 40% della flotta passeggeri regionale. La previsione prevede che la flotta globale di aerei passeggeri turboelica con almeno 30 posti aumenterà da 1950 nel 2022 a 2660 nel 2041, con un aumento di circa il 36%. Il più grande aumento è in Asia Pacifico, Cina e America Latina.

Il rapporto identifica anche il ruolo crescente del trasporto aereo di merci. I cargo hanno assunto un ruolo essenziale nel sostenere le comunità regionali, in parte a causa dell’accelerazione dell’economia digitale e dell’e-commerce.

Le previsioni evidenziano che, con i turboelica che rappresentano fino al 94% della flotta cargo regionale, ciò rappresenta un’importante area di opportunità per il settore. Si prevede che la global fleet of turboprop freighters aumenterà da 380 nel 2021 a 550 nel 2041, con un aumento del 45%.

Il rapporto conclude che le nuove tecnologie dirompenti, che probabilmente saranno adottate dal 2030 in poi, porteranno ulteriormente i turboelica in prima linea nell’industria aeronautica, contribuendo a svolgere un ruolo vitale nel connettere persone e imprese e guidando la crescita economica in tutto il mondo.

Emerald Airlines firma un Long-Term Global Maintenance Agreement con ATR

Il nuovo vettore regionale irlandese Emerald Airlines, operatore esclusivo della rete regionale di Aer Lingus, e ATR hanno firmato un Global Maintenance Agreement (GMA). Attraverso questo contratto di otto anni, la compagnia aerea beneficerà dei repair, overhaul and pooling services of Line Replaceable Units. Il contratto copre anche propeller availability and maintenance services per l’intera flotta di aeromobili ATR 72-600.

“Un aereo ha valore solo quando è in volo”, ha affermato David Brigante, Senior Vice-President Customer Support and Services at ATR. “Da oltre 20 anni ATR riduce i costi di manutenzione degli operatori e aumenta il tempo in volo attraverso la manutenzione e la riparazione. Ciò contribuisce a rendere il trasporto aereo regionale sempre più affidabile, accessibile e sostenibile. Supporteremo Emerald Airlines in ogni fase del suo piano di espansione, offrendo la nostra esperienza per garantire che possa sfruttare al meglio la sua flotta ATR”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)