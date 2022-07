Ethiopian Airlines Group firma una proposta con De Havilland Canada per un massimo di quattro Dash 8-400 Freighter – Large Cargo Door Kits

De Havilland Canada e Ethiopian Airlines Group hanno annunciato oggi che Ethiopian ha firmato una proposta per l’acquisto di due Dash 8-400 Freighter – Large Cargo Door (F-LCD) conversion kits (leggi anche qui). La proposta prevede un’opzione per altri due kit di conversione F-LCD. Le parti stanno lavorando per finalizzare un accordo definitivo e vincolante.

“Il cargo ha svolto un ruolo fondamentale nelle operazioni di Ethiopian Airlines negli ultimi due anni e rimarrà un pilastro di crescita chiave della nostra attività nei prossimi anni”, ha affermato Mesfin Tasew, Chief Executive Officer, Ethiopian Airlines Group. “La pandemia e i successivi sforzi di recupero hanno dato vita a opportunità significative nello spazio cargo e vediamo un grande valore nel convertire la nostra vecchia flotta Dash 8-400 in freighter per sfruttare queste crescenti opportunità”.

“La proposta di Ethiopian con De Havilland Canada è una superba testimonianza della versatilità del velivolo Dash 8-400 per soddisfare un’ampia varietà di requisiti operativi e ringraziamo Ethiopian per questa fiducia nelle capacità del velivolo”, ha affermato Philippe Poutissou, Vice President, Customer Esperiece, De Havilland Canada. “I costi operativi e l’impatto ambientale leader del settore del velivolo Dash 8-400, nonché le sue performance eccezionali e l’ampio volume della cabina hanno facilitato la nostra introduzione di una serie di opzioni cargo, tra cui Quick Change, Package Freighter e LCD Freighter, per servire meglio il mercato cargo in espansione.

Siamo anche entusiasti di annunciare la nostra partnership con Ethiopian per offrire Dash 8 freighter conversions attraverso il loro MRO, già una struttura di assistenza autorizzata De Haviland Canada”, ha aggiunto Poutisou. “Questa capacità di conversione supporterà le esigenze della flotta e può essere offerta ad altri operatori di aeromobili Dash 8 in Africa e nelle regioni vicine, come scelta aggiuntiva alle conversioni che De Havilland Canada può eseguire in Canada o tramite il nostro Mobile Repair Team”.

