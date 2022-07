easyJet conferma un ordine per 56 ulteriori aeromobili A320neo Family

easyJet ha confermato un ordine fermo per 56 aeromobili A320neo Family, in seguito all’approvazione degli azionisti. L’ordine rientra nell’ambito del rinnovo della flotta di easyJet e dei miglioramenti in termini di costi e sostenibilità della propria attività. L’accordo prevede un upsizing di 18 A320neo al più grande A321neo.

“Riteniamo che questo ordine favorirà ritorni positivi per l’azienda e il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici”, ha dichiarato Kenton Jarvis, CFO di easyJet. “I nuovi aeromobili sono in linea con la strategia di sostenibilità di easyJet: l’adozione di aeromobili di nuova tecnologia più efficienti è una componente fondamentale del percorso di easyJet verso zero emissioni nette. Inoltre, i nuovi aeromobili sono significativamente più silenziosi, con un’impronta acustica dimezzata rispetto agli aeromobili più vecchi che stanno sostituendo”.

“easyJet ha democratizzato il volo per milioni di viaggiatori e siamo lieti che quest’ultimo accordo per 56 aeromobili della Famiglia A320neo non solo ne garantisca la crescita futura con la ripresa del traffico, ma getti anche le basi per il suo percorso di sostenibilità”, ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“easyJet opera attualmente una flotta di oltre 300 aeromobili A320 Family, tra cui A319, A320ceo, A320neo e A321neo, che ne fanno il più grande vettore al mondo che utilizza aeromobili single.aisle di Airbus. easyJet serve oltre 130 aeroporti europei in circa 31 Paesi, operando oltre 1.000 rotte.

La A320neo Family incorpora le più recenti tecnologie, tra cui i motori di nuova generazione e Sharklets, che insieme consentono di risparmiare almeno il 20% di carburante. Con oltre 8.100 ordini da parte di più di 130 clienti, la Famiglia A320neo raggruppa gli aeromobili più richiesti al mondo”, afferma Airbus.

CFM conferma la selezione di easyJet per ulteriori 112 motori LEAP-1A

CFM International ha annunciato oggi che easyJet ha esteso il suo accordo di selezione per i motori LEAP-1A, per equipaggiare i 56 aeromobili della famiglia Airbus A320neo previsti per la consegna tra il 2026 e il 2028, portando il total A320neo family order commitment di easyJet a 227.

“Il vettore europeo opera attualmente una flotta di 260 aeromobili della famiglia A320ceo con motore CFM56 e 58 aeromobili della famiglia A320neo con motore LEAP. Prima di questo annuncio, easyJet aveva un eccezionale portafoglio ordini di 113 aeromobili della famiglia A320neo con motore LEAP, che ora sono aumentati a 169 consegne future da qui a dicembre 2028″, afferma CFM International.

“Siamo lieti di espandere la nostra partnership di 25 anni con easyJet. Questo impegno nella selezione dei motori rafforza la forza del rapporto tra le nostre due società”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Il motore LEAP continuerà a fornire i vantaggi in termini di fuel efficiency, affidabilità, durata e sostenibilità che easyJet si aspetta da CFM”.

“La consegna di questi velivoli, equipaggiati con motori CFM LEAP, ci consentirà di continuare l’aggiornamento della flotta, poiché i vecchi A319 e A320 lasceranno la compagnia aerea e i nuovi aeromobili A320neo e A321neo entreranno, offrendo vantaggi a easyJet attraverso cost efficiencies and sustainability enhancements. Riteniamo che ciò sosterrà ritorni positivi per il business e il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici”, afferma Kenton Jarvis, Chief Financial Officer, easyJet.

“L’avanzato motore CFM LEAP continua a stabilire nuovi standard del settore per fuel efficiency and asset utilization, registrando 20 milioni di engine flight hours in commercial operation. La flotta fornisce miglioramenti dal 15 al 20% nel consumo di carburante e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento della rumorosità rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP ha consentito ai nostri clienti di risparmiare oltre 14 milioni di tonnellate di CO2”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa Airbus – CFM International – Photo Credits: Airbus)