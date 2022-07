Airbus: gli annunci e gli ordini nel terzo giorno del Farnborough Airshow

Airbus lancia un hydrogen contrail characterisation challenge

Airbus UpNext, una consociata interamente controllata di Airbus, ha rivelato un flight test programme per studiare le contrails prodotte da un hydrogen combustion engine come parte della ZEROe roadmap. Il progetto, denominato “Blue Condor”, lancerà due alianti Arcus modificati, uno dotato di un hydrogen combustion engine e uno di un conventional kerosene-powered combustion engine, al fine di confrontare le scie di condensa emesse ad alta quota.

“La caratterizzazione delle contrail è di notevole interesse per Airbus. Sappiamo che l’idrogeno non emette anidride carbonica quando viene bruciato, ma sappiamo anche che poiché il vapore acqueo e il calore sono i sottoprodotti più significativi, la combustione dell’idrogeno produce scie di condensazione. Sebbene queste scie di condensazione differiscano in modo significativo rispetto a quelli prodotti dai tradizionali motori a combustione JetA/A1, la comprensione della loro composizione sarà fondamentale per supportare il nostro percorso di decarbonizzazione”, ha affermato Sandra Bour Schaeffer, CEO di Airbus UpNext. “Accogliendo questa sfida stiamo facendo progressi significativi nella nostra strategia di decarbonizzazione e verso la nostra ambizione di mettere in servizio il primo aereo commerciale a emissioni zero del mondo entro il 2035”.

Il dimostratore Blue Condor sarà supportato dal Perlan Project team, che sarà responsabile della modifica degli alianti Arcus. Forniranno anche i piloti di alianti d’alta quota, gli stessi piloti che nel 2018 hanno stabilito il world subsonic altitude record – 76.124 piedi – in un aliante pressurizzato per l’Airbus Perlan Mission II.

Il Centro di ricerca tedesco DLR raccoglierà e analizzerà i dati acquisiti utilizzando i sensori della strumentazione di misurazione su un chase aircraft, mentre Airbus garantirà la fornitura di hydrogen system and equipment, incluso il motore, nonché i dettagli della flight test mission.

Per garantire il 100% di dati comparabili tra il motore a idrogeno e quello convenzionale, i voli di prova verranno effettuati uno dopo l’altro nelle stesse condizioni meteorologiche. I voli di prova sono previsti per la fine del 2022 in North Dakota, USA, in collaborazione con l’Università del North Dakota.

Airbus sta inoltre conducendo vari programmi dimostrativi, tra cui ECLIF3 (Emission and Climate Impact of Alternative Fuels) e VOLCAN (“VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux”), per comprendere meglio le scie di condensazione prodotte dai carburanti sostenibili per l’aviazione.

Anche l’Airbus Perlan Mission II sta continuando, con piani nel 2023 per salire ad altitudini vicine al Perlan 2 glider’s 90,000-feet service ceiling, al fine di condurre ricerche sul clima atmosferico superiore. In caso di successo, l’Airbus Perlan Mission II stabilirebbe il record mondiale di altitudine di tutti i tempi per il volo alare e lo farebbe su un aereo a emissioni zero.

London Air Ambulance Charity ordina due Airbus Helicopters H135

London Air Ambulance Charity (LAAC), helicopter emergency medical service (HEMS) per la capitale del Regno Unito, ha ordinato due elicotteri Airbus H135 per il rinnovo della sua flotta in base a un contratto firmato al Farnborough International Airshow.

“Siamo estremamente onorati di aver ricevuto questo ordine da uno degli operatori aeromedici più prestigiosi del mondo”, ha affermato Gary Clark, Head of Civil Business, Airbus Helicopters UK. “Sono passati quasi 35 anni da quando abbiamo fornito il primo elicottero in assoluto di LAAC – un Dauphin – e sarà molto soddisfacente vederli volare ancora una volta con i nostri elicotteri”.

I due velivoli saranno consegnati nel 2024 e opereranno principalmente dalla base dell’eliporto di LAAC presso il Royal London Hospital di Whitechapel, uno dei più alti d’Europa. Il LAAC advanced trauma team ha curato 1.713 pazienti nel 2021.

Charles Newitt, vice CEO di LAAC, ha dichiarato: “Siamo molto colpiti dalle capacità mediche che possiamo inserire nell’H135. La questione della sicurezza a terra è molto importante per noi poiché spesso dobbiamo operare in luoghi di emergenza fisicamente vincolati con un rischio costante della presenza del pubblico. Le dimensioni compatte dell’H135, il rotore di coda Fenestron e l’elevata altezza da terra sono caratteristiche interessanti per noi”.

Jonathan Jenkins, CEO di LAAC, ha dichiarato: “L’acquisto dei due nuovi elicotteri è un entusiasmante passo avanti per l’Air Ambulance Charity di Londra e il servizio che forniamo a Londra. L’ambiente operativo a Londra è complesso e abbiamo scelto l’elicottero Airbus H135 come opzione preferita per mantenere ed evolvere il nostro servizio nei prossimi anni, consentendo ai nostri piloti, paramedici e medici di continuare a innovare nel campo dell’assistenza pre-ospedaliera in una delle città più congestionate del mondo. Al centro di tutto ciò che facciamo ci sono i pazienti e le comunità che serviamo e sono fiducioso che l’annuncio di oggi aiuterà a salvare vite umane in tutta Londra per molti anni a venire”.

“L’H135 è leader di mercato nei servizi medici di emergenza (EMS) in tutto il mondo e può essere dotato di un’ampia gamma di configurazioni EMS, fornendo accesso diretto e ampio spazio per la cura del paziente. Con i costi operativi e di manutenzione più bassi della sua classe, la collaudata famiglia di aeromobili H135 incorpora la suite avionica Helionix di Airbus e ha recentemente ricevuto un alternate gross weight increase per ulteriori 265 libbre (120 kg) di payload.

Airbus Helicopters è il principale fornitore di elicotteri per l’air medical transport industry, fornendo circa il 55% dei 2.600 elicotteri EMS che volano oggi nel mondo e due terzi della flotta di aeroambulanze nel Regno Unito”, afferma Airbus Helicopters.

Airbus completa l’assemblaggio del primo future wing prototype

L’Airbus transnational R&T programme – Wing of Tomorrow ha consegnato con successo un primo full-size wing prototype o ‘demonstrator’, che contribuirà a portare a termine le tecnologie alari di prossima generazione.

Il completamento del primo di tre fully composite wing demonstrators segna l’integrazione di oltre 100 diversi componenti e tecnologie di fabbricazione che comprendono un nuovissimo sistema di assemblaggio industriale e che hanno contribuito a convalidare i principali obiettivi di automazione.

“Wing of Tomorrow apporta una filosofia costruttiva completamente diversa rispetto al modo in cui attualmente assembliamo le ali e costituisce una parte cruciale del nostro portafoglio R&T che ci aiuterà a valutare la fattibilità industriale della produzione di ali in futuro,” ha dichiarato Sabine Klauke, Chief Technical Officer di Airbus.

Il team internazionale di questo programma guidato dal Regno Unito sta sviluppando tecnologie alari ad alte prestazioni, tra cui l’incorporazione di folding wing tip. Insieme alla ricerca sui carburanti sostenibili per l’aviazione e sulla propulsione a idrogeno, “Wing of Tomorrow” mostra come Airbus stia contribuendo alle ambizioni di decarbonizzazione dell’aviazione e dimostra l’importanza della collaborazione su larga scala dell’industria per realizzare l’agenda del settore per un futuro più sostenibile.

La nuova filosofia costruttiva “Wing of Tomorrow” elimina gli in-tank working e consente di integrare in maniera fluida assemblaggio manuale e automatizzato in un sistema industriale ottimizzato. Attraverso l’esperienza acquisita con la costruzione di questo primo wing demonstrators e di quelli successivi, Airbus esplorerà diversi scenari, in modo da operare le giuste scelte industriali per costruire le proprie ali del futuro.

I componenti in materiali compositi di “Wing of Tomorrow” sono progettati per beneficiare al massimo delle tecnologie e ridurre di oltre il 50% la quantità di lavoro durante la fase di assemblaggio. L’automazione delle forature rimanenti, il raggiungimento di un buon controllo delle tolleranze e della forma dell’ala, oltre all’introduzione di nuovi approcci all’ispezione e alla convalida, sosterranno l’ambizione di Airbus di creare le ali più efficienti del futuro.

