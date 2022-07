Gli annunci di Embraer durante il terzo giorno del Farnborough Airshow

Embraer e Collins Aerospace dimostrano un advanced ice protection system

Embraer e Collins Aerospace stanno collaborando allo sviluppo e al collaudo di un’innovativa carbon nanotube electro thermal heating technology (CNT) for ice protection systems, che mira a produrre velivoli più efficienti e sostenibili. Il progetto ha recentemente raggiunto un importante traguardo avviando una campagna di test di volo presso l’unità Gavião Peixoto di Embraer in Brasile.

La nuova soluzione è stata installata con successo sul vertical stabilizer nel fully functional Phenom 300E prototype di Embraer per i test. Il Collins CNT heater e l’ice protection controller sono stati integrati nel prototipo dell’aereo prima di eseguire oltre 10 ore di ground and “dry air” flight tests. Il primo volo a dicembre 2021 si è svolto con successo, senza intoppi, dimostrando l’integrazione del CNT heater technology ice protection system.

Embraer e Fokker Services approfondiscono la loro collaborazione

Embraer e Fokker Services hanno annunciato oggi al Farnborough Airshow l’intenzione di approfondire la collaborazione tra le società in diversi progetti, principalmente legati ai settori dei servizi e del supporto. Le aziende stanno esaminando argomenti di supporto post-vendita, come modifiche e personalizzazione degli aeromobili, supporto ai programmi, logistica, servizi di riparazione e tutte le altre opportunità di supporto.

Questi sviluppi sono collegati al Memorandum of Understanding (MoU) firmato nell’ottobre 2021 tra le società, che comprende anche Fokker Techniek. Ciò ha aperto opportunità per esplorare un’ampia gamma di attività in Defence, inclusa la collaborazione per i mercati dei C-390 multi-mission aircraft, Commercial and Services & Support markets. Da allora, le aziende hanno discusso una serie di opportunità e cercano di sfruttare le rispettive competenze e capacità in nuovi progetti.

Beacon: trial partnership con Binter

Beacon avvia una trial partnership con Binter Canarias SA, compagnia di bandiera delle Isole Canarie. Durante questa prova, Beacon supporterà tutte le operazioni di manutenzione e accelererà i tempi di ritorno in servizio degli aeromobili, integrando la piattaforma nelle stazioni della compagnia aerea con ulteriori passaggi per includere il roll-out ai loro on-call maintenance providers.

Beacon: trial partnership con JetBlue

Beacon, maintenance coordination platform per un ritorno in servizio più rapido degli aerei, alimentata da EmbraerX, intraprende una trial partnership con JetBlue, Hometown Airline di New York e settima compagnia aerea più grande del Nord America. Durante il lancio iniziale, Beacon aiuterà JetBlue a semplificare il coordinamento dei loro eventi di manutenzione e promuovere la collaborazione tra il loro maintenance talent pool e i providers per il return-to-service.

Eve annuncia una Letter of Intent (LOI) fino a 150 eVTOL per la collaborazione tra Embraer e BAE Systems

Eve Holding, Inc. (“Eve”) ha annunciato oggi al Farnborough Airshow una lettera di intenti (“LOI”) non vincolante con Embraer e BAE Systems per esplorare il potenziale ordine di un massimo di 150 eVTOL, con l’obiettivo di esaminare l’applicazione dell’aeromobile per il mercato della difesa e della sicurezza. In un annuncio separato, BAE Systems ed Embraer hanno firmato un Memorandum of Understanding (“MoU”) al Farnborough International Airshow per formare potenzialmente una joint venture per sviluppare in collaborazione una innovative defence eVTOL variant utilizzando la piattaforma di Eve.

(Ufficio Stampa Embraer)