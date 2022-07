Boeing: gli annunci e gli ordini durante il terzo giorno del Farnborough Airshow

Azerbaigian Airlines espanderà la sua flotta Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Azerbaijan Airlines hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per quattro ulteriori 787-8 al Farnborough International Airshow. La compagnia di bandiera dell’Azerbaigian opera attualmente con due 787-8, con l’annuncio di oggi che la compagnia aerea intende aumentare la sua flotta Dreamliner a 10 entro il 2030, consentendole di aprire nuove rotte attraverso l’Asia centrale.

“L’accordo di oggi estende la nostra partnership a lungo termine con Azerbaijan Airlines mentre rinnovano la loro flotta per sfruttare la crescente domanda di viaggi a lungo termine che stiamo vedendo a livello globale”, ha affermato Stan Deal, Presidente e CEO, Boeing Commercial Airplanes. “La global in-service 787 fleet è stata la flotta widebody più utilizzata durante la recessione del mercato e siamo fiduciosi nelle comprovate capacità prestazionali di questo aereo”.

Uno dei più grandi vettori della regione del Caspio e dell’Asia centrale, Azerbaijan Airlines, con base a Baku, opera attualmente due 787-8 Dreamliner e una flotta di 757, 767 e 777.

Virgin Atlantic, Corendon Dutch Airlines e Albawings adottano le soluzioni di sostenibilità digitale di Boeing

Virgin Atlantic, Corendon Dutch Airlines e Albawings hanno scelto la soluzione digitale Jeppesen FliteDeck Advisor (FDA) di Boeing per ottimizzare l’efficienza operativa e ridurre il consumo di carburante nelle flotte di aeromobili Boeing.

In qualità di cliente di prova, Virgin Atlantic ha già riscontrato vantaggi dall’utilizzo di FliteDeck Advisor. Durante una prova sui suoi 787 Dreamliner, la compagnia aerea ha scoperto che la soluzione digitale ha consentito un cruise fuel savings dell’1,7%, risparmiando circa 1.900 chilogrammi di CO2 per volo durante i tre mesi di prova.

FliteDeck Advisor analizza le metriche delle performance specifiche dell’aeroplano per tutti i velivoli Boeing, comprese le modifiche nel tempo con l’età dell’aeromobile e le azioni di manutenzione. Lo strumento consente agli equipaggi di volo di apportare modifiche in tempo reale alla propria velocità relativa per ottimizzare l’uso del carburante e ridurre al minimo l’impronta di carbonio di ogni volo.

Air France sceglie la Boeing Jeppesen Crew Management Solution

Air France ha scelto la soluzione Jeppesen Crew Rostering di Boeing per ottimizzare i crew schedules per i quasi 13.000 membri dell’equipaggio di cabina della compagnia aerea, come parte di un contratto quinquennale firmato a Farnborough.

Jeppesen Crew Rostering sfrutta un motore di ottimizzazione leader del settore per creare elenchi di equipaggi produttivi ed equilibrati considerando fattori complessi come requisiti legali, formazione, disponibilità dell’equipaggio, preferenze, riserve e altri fattori critici. I potenti ottimizzatori consentono una più rapida costruzione dell’elenco, che supportano una maggiore stabilità operativa.

“Sappiamo che i nostri clienti hanno bisogno delle best-in-class crew capabilities. Sono entusiasta di estendere la nostra partnership con Air France per fornire optimized crew schedules per le loro risorse più preziose”, ha affermato Duane Wehking, vice president of Digital Aviation Solutions at Boeing Global Services.

Air France è un cliente di lunga data per la soluzione complementare Jeppesen Crew Pairing. Insieme, queste soluzioni di pianificazione dell’equipaggio consentiranno ad Air France di ottimizzare le sue operazioni.

Boeing e AE Industrial Partners lanciano il Second Venture Fund

Boeing ha impegnato un investimento di 50 milioni di dollari in AEI HorizonX, una partnership che la società ha stabilito con la società di private equity AE Industrial Partners per investire in tecnologie aerospaziali trasformative. Il nuovo finanziamento ancorerà il secondo fondo di rischio (Fondo II) di AEI HorizonX, che prevede di raccogliere 250 milioni di dollari per sostenere le start-up promettenti nel campo della mobilità, dello spazio, della sostenibilità, delle applicazioni aziendali digitali, delle reti e della sicurezza del futuro.

“Il futuro dell’aerospazio è digitale, sostenibile e autonomo”, ha affermato Marc Allen, Chief Strategy Officer di Boeing. “Questo nuovo Fondo II si basa sulle basi che abbiamo con il Fondo I e ci posiziona per espandere in modo significativo il nostro accesso strategico a tecnologie dirompenti fondamentali per plasmare e realizzare quel futuro”.

Boeing e il governo del Regno Unito continuano la Prosperity Partnership

Boeing e Her Majesty’s Government (HMG) hanno annunciato oggi al Farnborough International Airshow che approfondiranno e rafforzeranno la loro partnership di successo a lungo termine con una rinnovata attenzione su sei pilastri: supply chain, defence exports, capability development, skills and diversity, sustainability, innovation.

Il Boeing F/A-18 Super Hornet completa con successo le dimostrazioni operative in India

Il Boeing F/A-18 Super Hornet ha completato con successo i test dimostrativi operativi presso la Indian Naval Station Hansa in Goa, India, rafforzando la capacità del Super Hornet di operare in modo efficace e sicuro.

Due Super Hornet della Marina degli Stati Uniti hanno completato multiple ski-jumps, roll-in and fly-in arrestments, nonché voli ad alte prestazioni, in una varietà di pesi e configurazioni, che soddisfano i requisiti di test della Marina indiana.

“Il team Boeing ha avuto il privilegio di mostrare la compatibilità dell’F/A-18 Super Hornet a Goa”, ha affermato Alain Garcia, vice president, India business development for Boeing Defense, Space & Security and Boeing Global Services. “L’F/A-18 Super Hornet è uno dei caccia multiruolo più collaudati e convenienti al mondo e continua ad evolversi con lo sviluppo della capacità di prossima generazione Block III, che sarà una svolta per l’India”.

(Ufficio Stampa Boeing)