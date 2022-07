American Airlines torna a riportare profitti nel secondo trimestre 2022

American Airlines Group ha annunciato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre 2022.

Second-quarter net income di $476 milioni, o $0,68 per diluted share. Escludendo i net special items, second-quarter net income pari a $533 millioni, o $0,76 per diluted share.

Entrate record per il secondo trimestre, pari a $13,4 miliardi, che rappresentano un aumento del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, nonostante una capacità inferiore dell’8,5%.

American ha chiuso il secondo trimestre con $15,6 miliardi di liquidità totale disponibile.

La compagnia continua a portare a termine il suo piano di ripagare circa $15 miliardi di debito totale entro la fine del 2025.

“Siamo molto lieti di riportare un profitto trimestrale, excluding net special items, per la prima volta dall’inizio della pandemia, guidato dalla forte domanda e dal duro lavoro del nostro team”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Il team di American Airlines si è ampliato per soddisfare l’impennata della domanda di viaggi aerei eseguendo operazioni affidabili in condizioni molto difficili. Siamo incoraggiati dalle tendenze che stiamo vedendo in tutta la compagnia e rimaniamo ben posizionati per la continua ripresa”.

“Nel secondo trimestre, American ha volato con un programma superiore di oltre il 25% rispetto al suo concorrente più vicino, misurato dal totale delle partenze. American e i suoi partner regionali hanno operato più di 500.000 voli nel trimestre, con un aumento dell’8% rispetto al secondo trimestre 2021, con un load factor medio dell’87%, 10 punti in più rispetto al secondo trimestre 2021. Nonostante operazioni difficili a giugno, l’on-time departure rate, l’on-time arrival rate e il completion factor di American per il secondo trimestre 2022 sono migliorati rispetto al secondo trimestre 2019.

American è orgogliosa di offrire ai clienti la flotta più giovane tra gli U.S. network carriers e il network più grande di qualsiasi compagnia aerea statunitense, con una media prevista di oltre 5.400 partenze giornaliere per il resto dell’estate.

American ha prodotto ricavi per 13,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre, un aumento del 12,2% rispetto al 2019 e un record per qualsiasi trimestre nella storia della compagnia. Questo fatturato record è stato ottenuto volando l’8,5% in meno di capacità rispetto allo stesso periodo del 2019 e porta un potenziale di entrate significativo in futuro, nella misura in cui i viaggi d’affari e internazionali miglioreranno ulteriormente.

I viaggi leisure domestici rimangono molto forti e hanno superato i livelli del 2019 nel secondo trimestre. Anche la domanda di viaggi internazionali è migliorata costantemente durante il secondo trimestre”, afferma American Airlines.

“American ha chiuso il secondo trimestre con 15,6 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile. La riduzione totale del debito continua a essere una priorità assoluta e la compagnia resta sulla buona strada per ridurre i livelli complessivi di debito di $15 miliardi entro la fine del 2025.

American continuerà ad abbinare la sua capacità con le risorse necessarie per supportare le sue operazioni. Sulla base delle tendenze attuali, prevede che i ricavi totali del terzo trimestre saranno dal 10% al 12% in più rispetto al terzo trimestre 2019, con una capacità inferiore dall’8% al 10%. Sulla base di queste tendenze della domanda e delle attuali previsioni sul prezzo del carburante, la compagnia prevede di essere redditizia nel terzo trimestre”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)