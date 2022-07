Farnborough International Airshow 2022: Qatar Airways espone il Boeing 777 con la speciale livrea dedicata alla FIFA World Cup™

Qatar Airways, partner e compagnia aerea ufficiale della FIFA, ha presentato al Farnborough International Airshow 2022 lo speciale aeromobile Boeing 777 con la livrea dedicata alla FIFA World Cup Qatar 2022™.

“Migliaia di partecipanti hanno potuto ammirare il modernissimo aereo e la Qsuite, la migliore Business Class del mondo, attraverso un tour a bordo.

L’aereo, che presenta il brand distintivo della FIFA World Cup Qatar 2022™, è stato dipinto per commemorare la partnership della compagnia aerea con la FIFA ed è stato presentato per la prima volta nel novembre 2020, in occasione dei due anni che mancavano al torneo”, afferma Qatar Airways.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Nel nostro percorso verso il 2022, vedere la FIFA World Cup Qatar 2022™ brandizzare un intero aereo e mostrarlo in occasione di un evento così prestigioso è un momento emozionante per tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di questo storico torneo. Speriamo di vedere molti dei partecipanti all’Airshow approfittare degli incredibili pacchetti che Qatar Airways offre per portare i tifosi al più grande torneo del mondo”.

“I tifosi che non sono ancora riusciti ad assicurarsi un posto al più grande evento calcistico del mondo possono ora realizzare i loro sogni ed accedere alla FIFA World Cup Qatar 2022™ assicurandosi i pacchetti di viaggio ufficiali per seguire dal vivo una delle 32 squadre qualificate in tutte le fasi del torneo. In pochi semplici passi, è possibile acquistare biglietti per le partite, voli e alloggi attraverso un’unica piattaforma dedicata, collegandosi a qatarairways.com/FIFA2022.

Qatar Airways partecipa al Farnborough Airshow per la prima volta dopo due anni, da quando il COVID ne ha imposto la cancellazione. La compagnia aerea espone anche il suo Boeing 787-9 Dreamliner e il lussuoso Gulfstream G650ER all’airshow”, prosegue Qatar Airways.

Qatar Airways inoltre aumenta i pacchetti di viaggio all-inclusive per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™. I pacchetti aggiuntivi includono biglietti per le partite, voli e alloggio per tutto il corso del torneo, consentendo agli appassionati di calcio di prenotare il proprio posto e seguire la loro squadra.

La compagnia aerea ha originariamente lanciato questi pacchetti nel settembre 2021. A meno di 130 giorni dall’evento, è aumentata la domanda mondiale di biglietti per le partite e questi pacchetti di viaggio offrono ai fan biglietti garantiti per vivere le partite di persona.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Qatar Airways è orgogliosa di essere la compagnia aerea ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™ e di portare per la prima volta l’evento sportivo più prestigioso del mondo in Medio Oriente. Prevediamo una domanda senza precedenti durante tutto il torneo e, come parte del nostro accordo con la FIFA, i fan di tutto il mondo possono fare affidamento su di noi”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)