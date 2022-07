Cargolux sceglie il 777-8 Freighter come sostituto preferito per la 747-400 Fleet

Boeing e Cargolux hanno annunciato oggi che la più grande all-cargo airline europea ha scelto il 777-8 Freighter come soluzione preferita per sostituire la sua flotta 747-400. La selezione è stata annunciata al Farnborough International Airshow.

“Poiché il 777-8 Freighter è la soluzione preferita per sostituire i nostri 747-400, Cargolux non vede l’ora di continuare il suo rapporto in corso con Boeing”, ha affermato Richard Forson, presidente e CEO di Cargolux.

“Il 777-8 Freighter è ideale per operatori come Cargolux, creando un futuro più sostenibile e redditizio. Con payload e range quasi identici al 747-400 Freighter, il 777-8 Freighter fornirà il 30% in più riguardo fuel efficiency ed emissioni e un miglioramento del 25% nei costi operativi per tonnellata rispetto ai large freighters ormai datati che sostituirà entro la fine di questo decennio”, afferma Boeing.

“Con la scelta del nostro nuovo cargo come soluzione preferita, Cargolux continua la sua lunga e duratura storia con Boeing, integrando perfettamente il 777-8F nelle all-747 cargo operations della compagnia aerea”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Con il suo investimento nel 777-8 Freighter, Cargolux opererà il twin-engine freighter più avanzato ed efficiente nei consumi del settore. Il 777-8 Freighter riduce significativamente le emissioni di CO2 rispetto ai modelli precedenti con un’impronta acustica ridotta, aiutando a promuovere l’impegno di Cargolux verso operazioni sostenibili”.

“Boeing ha lanciato il 777-8 Freighter a gennaio e ha prenotato più di 50 ordini per il modello. Con la tecnologia avanzata della nuova famiglia 777X e le performance comprovate del 777 Freighter, il 777-8 Freighter offre il payload più elevato e il consumo di carburante, le emissioni e i costi operativi per tonnellata più bassi di qualsiasi large freighter.

Cargolux è il più grande operatore di Boeing widebody freighters in Europa,con una flotta totale combinata di 30 747-400 e 747-8 Freighter. La partnership tra Boeing e Cargolux dura da quasi 50 anni dal 1973, quando ricevette il suo primo Douglas DC-8 Freighter, prima di ricevere nel 1977 la consegna del suo primo 747, un 747-200 Freighter chiamato ‘City of Luxembourg’.

Il Boeing Commercial Market Outlook 2022 prevede un aumento dell’80% della global freighter fleet fino al 2041, inclusi circa 940 nuovi cargo widebody come il nuovo 777-8 Freighter. La prima consegna del 777-8 Freighter è prevista nel 2027″, prosegue Boeing.

“Il network mondiale di Cargolux copre oltre 75 destinazioni con scheduled all-cargo flights, offrendo inoltre full and part-charter services. La compagnia ha più di 85 uffici in oltre 50 paesi e gestisce anche un’ampio global trucking network verso più di 250 destinazioni. Con 50 anni di esperienza nell’air cargo industry e un ampio portafoglio di prodotti, Cargolux offre soluzioni di trasporto su misura per tutti i tipi di spedizioni. In qualità di vettore cargo responsabile, Cargolux ha sviluppato un solido programma CSR che comprende principi ambientali, sociali e di governance. Cargolux Group impiega quasi 2.500 dipendenti in tutto il mondo”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)