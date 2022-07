Boeing e Qatar Airways finalizzano ordine per 25 737 MAX

Boeing e Qatar Airways hanno finalizzato oggi un ordine per 25 velivoli 737 MAX. I leader delle società hanno annunciato l’ordine per il 737-10, in una cerimonia di firma al Farnborough International Airshow.

“Siamo onorati che Qatar Airways abbia deciso di aggiungere la Boeing single-aisle family alla sua flotta, rafforzando il nostro rapporto con questa compagnia aerea di livello mondiale”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Il 737-10 è ideale per la rete regionale di Qatar Airways e fornirà al vettore l’aereo più capace e più efficiente in termini di consumi della sua classe”.

“Con una capienza fino a 230 passeggeri e un range di 3.300 miglia nautiche, il 737-10 è l’aereo più grande della famiglia 737 MAX, offrendo una maggiore fuel efficiency e la migliore economia per posto. Il jet può coprire il 99% delle single-aisle routes mondiali.

A gennaio, Boeing e Qatar Airways hanno annunciato un memorandum d’intesa per i 737 MAX durante una cerimonia a Washington, DC. Inoltre, la compagnia aerea è diventata il cliente di lancio globale del nuovo 777-8 Freighter, con un ordine per un massimo di 50 freighters.

Qatar Airways opera più di 120 aerei Boeing, inclusi jet passeggeri 777 e 787, insieme a 747 e 777 Freighter”, afferma Boeing.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo.

Di seguito altri annunci di oggi per Boeing al Farnborough Airshow

Saltchuk Aviation ordina fino a quattro 767-300 Boeing Converted Freighters

Boeing e Saltchuk Aviation hanno annunciato oggi che il gruppo di compagnie aeree ha effettuato un ordine per un massimo di altri quattro 767-300 Boeing Converted Freighter (BCF). L’accordo include tre ordini fermi e un’opzione per il medium widebody freighter.

“Continuiamo a vedere i long-term air cargo trends che supportano la crescita della flotta nei mercati serviti dai nostri tre air cargo brands e siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con Boeing”, ha affermato Betsy Seaton, Presidente e CEO di Saltchuk Aviation. “Questi 767-300ER porteranno capacità altamente affidabili alla nostra rete e, supportati dall’esperienza OEM di Boeing, ci aspettiamo che questi freighters operino nella nostra flotta per i prossimi 15-20 anni”.

Saltchuk Aviation è più nota per i suoi tre cargo operating brands: Aloha Air Cargo, Northern Air Cargo e StratAir. La famiglia di compagnie fornisce servizi alle Hawaii e all’Alaska, nonché a destinazioni in tutto il Nord America, Centro America, Caraibi e Sud America.

Saltchuk Aviation ha effettuato il suo primo ordine con Boeing per quattro 767-300BCF all’inizio del 2021. Il primo 767-300BCF come parte dell’accordo iniziale è stato consegnato al vettore all’inizio di questo mese. I vettori di Saltchuk Aviation hanno operato 767 converted freighters nelle rispettive flotte insieme a 737 freighters dal 2016.

“Siamo onorati che Saltchuk Aviation abbia nuovamente selezionato il versatile 767-300BCF come cargo preferito per sbloccare opportunità globali di trasporto aereo di merci”, ha affermato Kate Schaefer, vice president of Boeing’s commercial modifications, engineering & specialty products business. “Grazie al nostro vantaggio OEM, ci impegniamo a fornire a Saltchuk Aviation la capacità di cui ha bisogno per crescere ora e a supportare la loro flotta Boeing Converted Freighter anche in futuro”.

Norse Atlantic Airways seleziona le Boeing Digital Flight Operations Solutions

Norse Atlantic Airways ha annunciato oggi di aver selezionato diverse soluzioni digitali di Boeing per semplificare le operazioni e aumentare la flight deck efficiency, mentre la nuova compagnia aerea inizia il servizio transatlantico questa estate.

Norse integrerà le seguenti soluzioni per supportare la loro nuova flotta 787 come parte di un accordo quinquennale che copre l’intera flotta: Jeppesen FliteDeck Pro, Ground Controls and Tailored Maps, Aviator / FliteBrief, Onboard Performance Tool (OPT), Ops Data and FMS NavData.

Questi strumenti digitali consentono agli equipaggi di volo di eseguire in tempo reale real-time weight and balance and takeoff and landing calculations.

Boeing integra Eagle Passive Active Warning and Survivability System sugli F-15 della U.S. Air Force

I primi due velivoli F-15E della U.S. Air Force hanno recentemente iniziato la modifica dell’Eagle Passive Active Warning and Survivability System (EPAWSS) presso Boeing. Quarantatré F-15E riceveranno EPAWSS, che è anche l’electronic warfare system che equipaggerà l’F-15EX Eagle II.

Sviluppato, prodotto e integrato dalla forte partnership tra Boeing e BAE Systems, EPAWSS rappresenta una revisione trasformativa per l’F-15 fornendo capacità avanzate per rilevare e contrastare le minacce terrestri e aeree, migliorando al contempo la battlefield situational awareness.

“L’Eagle Passive Active Warning Survivability System sfrutta al massimo l’efficacia dell’F-15 in ambienti contesi e rafforza ulteriormente un velivolo altamente capace”, ha affermato Prat Kumar, vice president of F-15 Programs.

Boeing fa un investimento di $200.000 nella American Battle Monuments Foundation

Boeing ha annunciato una nuova partnership con l’American Battle Monuments Foundation (ABMF) per supportare la programmazione educativa riguardo l’American valor, attraverso la lente degli American service members commemorati all’estero.

