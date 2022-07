Ryanair e ESN Annunciano il sesto anno di partnership

Ryanair e l’Erasmus Student Network (ESN) hanno annunciato ieri il rinnovo per il sesto anno della loro partnership, che aiuterà gli studenti europei a viaggiare con tariffe più basse per i loro progetti di scambio culturale. Questa partnership offre agli studenti Erasmus una piattaforma di prenotazione ESN dedicata sul sito Ryanair.com, dove possono usufruire di sconti del 10% su quattro voli di sola andata (o due di andata e ritorno) e di un bagaglio da stiva gratuito di 20 kg per ogni volo prenotato.

“Con la forte ripresa del traffico in tutta Europa dopo la pandemia, Ryanair è lieta di rinnovare la sua partnership esclusiva che ha raggiunto oltre 600.000 prenotazioni negli ultimi 6 anni, offrendo ai membri di Erasmus Student Network le migliori opzioni di viaggio in Europa, alle tariffe più basse, per i loro progetti di scambio culturale.

Fin dal 2017 gli studenti ESN hanno beneficiato di questa partnership esclusiva, utilizzando la piattaforma dedicata per prenotare i loro viaggi in Europa. Ryanair si impegna a continuare a sostenere il recupero della mobilità degli studenti Erasmus in tutta Europa. Da oggi su www.ryanair.com gli studenti di tutta Europa possono nuovamente usufruire di questi esclusivi sconti di viaggio con Ryanair”, afferma Ryanair.

Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair ed ESN sono lieti di annunciare per il sesto anno consecutivo la loro partnership esclusiva, che promuove la mobilità studentesca proponendo agli universitari di tutta Europa una serie di offerte di volo esclusive. I membri di ESN possono usufruire di un bagaglio gratuito di 20 kg e di sconti personalizzati in base al loro budget sulla nostra piattaforma dedicata Erasmus Student Network. Ryanair è lieta di sostenere il continuo recupero delle incredibili opportunità offerte dal programma Erasmus.

Dall’inizio della partnership tra Ryanair ed ESN nel 2017, sono state effettuate oltre 600.000 prenotazioni su Ryanair.com. Ogni studente Erasmus con una carta ESN in corso di validità può iscriversi tramite il servizio di registrazione “MyRyanair” e risparmiare ancora di più mentre viaggia con la compagnia aerea più grande d’Europa, a bordo della nuova e più ecologica flotta di aeromobili “Gamechanger”, con il 4% di posti in più, il 16% in meno di consumo di carburante e il 40% in meno di emissioni acustiche. Speriamo di coinvolgere molti altri studenti ESN con questi fantastici sconti nei prossimi anni”.

Juan Rayón González, presidente di ESN 2021/2023, ha dichiarato: “La mobilità per l’apprendimento inclusivo è una priorità fondamentale per l’Erasmus Student Network. Le barriere finanziarie rimangono il principale ostacolo per gli studenti che partecipano a programmi di scambio quali l’Erasmus, come dimostrato dal rapporto di ricerca Social Inclusion and Engagement during Mobility, e il sostegno è fondamentale per garantire che gli studenti provenienti da contesti diversi possano accedere alle opportunità internazionali. In questi 6 anni la partnership ha aiutato gli studenti con difficoltà economiche a trarre il massimo dai loro scambi culturali.

La partnership con Ryanair risponde alle esigenze degli studenti Erasmus con un bagaglio gratuito di 20 kg che consente loro di tornare nel paese di provenienza con i propri effetti personali, per le vacanze o al termine del loro progetto, e di risparmiare per poter vivere la propria esperienza anche con un budget limitato. In un periodo di aumento del costo della vita, tutti noi abbiamo la responsabilità di alleviare la pressione che gli studenti devono fronteggiare, in modo che possano beneficiare appieno del potenziale formativo dell’esperienza di mobilità”.

Per maggiori informazioni: https://www.ryanair.com/ie/en/plan-trip/explore/erasmus.

(Ufficio Stampa Ryanair)