L’Embraer E195-E2 fa il suo debutto a London City Airport

Dopo la partenza dal Farnborough Airshow, l’ultimo aereo di Embraer, l’E195-E2, ha debuttato atterrando all’iconico London City Airport (LCY), dimostrando la steep approach capability del velivolo. La visita, in previsione della certificazione dell’aereo per lo steep approach a London City alla fine di quest’anno, include ground handling tests e altri preparativi per il primo volo di linea dell’aereo a LCY, previsto poco dopo la certificazione.

“La visita dimostra l’importanza che Embraer attribuisce all’essere in grado di offrire capacità su LCY alle compagnie aeree con l’E195-E2: l’E190-E2 ha iniziato le operazioni a LCY nel settembre 2021. L’aeroporto è una componente vitale della più ampia connettività di Londra e gli aerei Embraer sono in grado di gestire in modo unico le sfide delle operazioni a LCY. Gli aeromobili Embraer rappresentano l’85% di tutte le operazioni a LCY su rotte diverse come Edimburgo e Mykonos.

L’aereo, il più grande della famiglia E2, che può ospitare fino a 146 passeggeri, ha volato a LCY con una miscela al 39% di SAF. Il test aircraft di Embraer, caratterizzato dall’accattivante livrea TechLion nera e dorata, è stato accolto con il tradizionale water cannon dai vigili del fuoco di London City Airport”, afferma Embraer.

Alison FitzGerald, Chief Operation Officer, London City Airport, ha dichiarato: “L’arrivo dell’E195-E2 segnala che siamo sul punto di accogliere più aeromobili di nuova generazione che offrono performance ambientali di livello mondiale, trasportano più passeggeri e hanno il potenziale per collegare questo aeroporto con mercati più globali. Questo momento rappresenta anche la forza della partnership che abbiamo con Embraer e, insieme, stiamo spingendo i limiti di ciò che è possibile in questo aeroporto, poiché con 146 posti e un’apertura alare di 35 metri, sarà l’aereo più grande che opera a LCY. Anche se l’obiettivo immediato è la certificazione, speriamo di vedere il primo E195-E2 operativo il prossimo anno con KLM, il che sarà un vero motivo di festa”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Londra City è come a casa per Embraer. È un ottimo aeroporto, non solo perché è veloce ed efficiente per il passaggio dei passeggeri, ma perché le sue sfide uniche come aeroporto dimostrano le eccellenti performance dei nostri E-Jet. Siamo immensamente orgogliosi di essere il brand di aeromobili dominante a LCY e non vediamo l’ora di vedere i servizi di linea iniziare con l’E195-E2″.

“L’E2 è l’aereo single-aisle più efficiente che vola oggi, risparmiando fino al 25% di emissioni di anidride carbonica rispetto agli aerei della generazione precedente. Oltre il 30% in meno di emissioni di CO2 per posto rispetto ai jet dell’attuale generazione operanti nell’aeroporto.

All’inizio di luglio, Embraer e Pratt & Whitney hanno testato con successo un aereo E195-E2 con SAF 100%. Con 100% SAF, la riduzione del 25% delle emissioni può essere aumentata fino a un impressionante 85%.

In termini di riduzione del rumore, l’E195-E2 offre una riduzione di oltre il 65% della noise footprint area rispetto ai jet dell’attuale generazione operanti nell’aeroporto.

Nel settembre 2021 l’E190-E2 ha iniziato i suoi voli commerciali verso London City Airport con operatori come Helvetic Airways. Ciò fa seguito alla sua Steep Approach certification nel giugno 2021, un requisito per operare a London City Airport.

La lunghezza della pista di LCY misura solo 1.508 metri e gli angoli di discesa sono fino a 5,5 gradi. Attualmente, l’85% di tutti i voli in atterraggio o in partenza da LCY sono E-Jet o E190-E2 operati da vettori come BA Cityflyer, KLM Cityhopper e Helvetic Airways“, conclude Embraer.

