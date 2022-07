United Airlines torna alla redditività nel secondo trimestre 2022

United Airlines (UAL) ha riportato i risultati finanziari del secondo trimestre 2022. La compagnia ha ottenuto il fatturato del secondo trimestre più alto della sua storia, realizzando il suo primo trimestre redditizio dall’inizio del COVID-19, nonostante i prezzi del carburante record.

“I risultati del secondo trimestre, combinati con i continui progressi che la compagnia sta vedendo, confermano la fiducia di United nel raggiungimento degli obiettivi a lungo termine che fanno parte della strategia United Next.

Per il trimestre, la società ha registrato un aumento dei ricavi operativi del 6% rispetto allo stesso trimestre del 2019 e prevede un miglioramento sequenziale nel terzo trimestre. I ricavi del secondo trimestre sono migliorati a un ritmo rapido e mentre la compagnia prevede che l’economia rallenterà nel breve e medio termine, la continua ripresa della pandemia sta più che compensando i venti contrari economici, portando all’accelerazione prevista dei ricavi e degli utili nel terzo trimestre. Di conseguenza, United continua a prevedere di essere redditizia per l’intero anno 2022. Inoltre, anche se il settore ha dovuto affrontare diverse sfide operative ben documentate durante tutto il trimestre, United ha ottenuto buoni risultati e, ad eccezione di Newark, ha ottenuto risultati operativi in gran parte in in linea con il 2019”, afferma United.

“Sono grato al team United che ha combattuto attraverso gravi sfide sistemiche che hanno avuto un impatto su tutta l’aviazione globale per servire i nostri clienti”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United Airlines. “È bello tornare alla redditività, ma dobbiamo affrontare tre rischi che potrebbero crescere nei prossimi 6-18 mesi. Le sfide operative a livello di settore che limitano la capacità del sistema, i prezzi record del carburante e la possibilità crescente di una recessione globale. Queste sfide fondamentali hanno già portato a costi più elevati, prezzi del carburante più elevati ma anche entrate più elevate, il che significa che siamo più fiduciosi che mai di raggiungere il nostro 9% adjusted pre-tax margin target nel 2023”.

Nel secondo trimestre 2022 United ha riportato un net income di $329 milioni, adjusted net income di $471 milioni.

La capacità nel secondo trimestre 2022 è diminuita del 15% rispetto al secondo trimestre 2019.

Second quarter 2022 total operating revenue di $12,1 miliardi, in aumento del 6% rispetto al secondo trimestre 2019.

Second quarter 2022 operating margin pari al 7,2%, adjusted operating margin pari all’8,2%.

Secondo quanto riportato nel secondo trimestre 2022, la liquidità disponibile è di $22 miliardi.

Nel trimestre United ha dato il via al lancio della più grande espansione transatlantica nella storia della compagnia, con 10 nuove rotte tra cui nuove destinazioni come Amman, Giordania; Bergen, Norvegia; Nizza, Francia; Ponta Delgada, Portogallo; Palma di Maiorca, Spagna; Tenerife, Spagna.

