Emirates opererà un volo aggiuntivo per Londra Gatwick, con un terzo servizio giornaliero

Emirates aumenterà la frequenza dei suoi servizi da/per l’aeroporto di London Gatwick con l’aggiunta di un terzo volo giornaliero, in vigore dal 27 luglio fino al 3 agosto 2022.

“Questo terzo volo giornaliero aiuterà a soddisfare la forte domanda dei clienti che viaggiano da e per Londra quest’estate. Fornirà inoltre posti aggiuntivi per ospitare i passeggeri Emirates interessati dagli adeguamenti della capacità sui voli da London Heathrow, realizzati per alleviare le pressioni operative in aeroporto. I clienti Emirates interessati dagli adeguamenti della capacità a Londra Heathrow saranno contattati direttamente dalla compagnia aerea o dal loro agente di viaggio. La compagnia aerea sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner di viaggio per riaccogliere eventuali prenotazioni interessate e garantire collegamenti di volo senza intoppi, per consentire ai clienti di raggiungere la destinazione pianificata.

Il volo giornaliero aggiuntivo per London Gatwick sarà operato da un Boeing 777 Emirates con posti in First, Business ed Economy. I voli EK011 ed EK012 opereranno da e per Londra Gatwick in mattinata”, afferma Emirates.

“Emirates è grata per il supporto dell’aeroporto di Londra Gatwick, insieme ad altri partner sul campo che hanno lavorato a stretto contatto con la compagnia aerea per garantire risorse di assistenza a terra sufficienti per far fronte alla domanda aggiuntiva e fornire ai passeggeri un viaggio agevole e affidabile.

Emirates continuerà a operare i suoi sei voli giornalieri da/per London Heathrow durante questo periodo e il previsto riavvio dei servizi giornalieri per London Stansted inizierà il 1° agosto”, conclude Emirates.

Emirates Flight Catering apre a Dubai la più grande vertical farm del mondo

Bustanica, la più grande vertical farm del mondo, prende vita, grazie a un investimento di 40 milioni di dollari ed è un progetto di Emirates Crop One, la joint venture tra Emirates Flight Catering (EKFC), una delle più grandi compagnie di catering al mondo, che serve più di 100 compagnie aeree, e Crop One, leader nel settore dell’agricoltura verticale indoor guidata dalla tecnologia.

Situato vicino all’Al Maktoum International Airport at Dubai World Central, l’impianto di oltre 30.000 mq è progettato per produrre più di 1 milione di kg di verdure a foglia ogni anno, utilizzando il 95% in meno di acqua rispetto all’agricoltura convenzionale. L’impianto coltiva oltre 1 milione di cultivar (piante), che forniranno una produzione di 3.000 kg al giorno.

Bustanica è guidata da una tecnologia che comprende machine learning, intelligenza artificiale, metodi avanzati e da un team interno altamente specializzato che comprende esperti di agronomia, ingegneri, orticoltori e botanici. Un ciclo di produzione continuo garantisce prodotti freschissimi e puliti, coltivati senza pesticidi, erbicidi o sostanze chimiche.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “La sicurezza e l’autosufficienza alimentare a lungo termine sono fondamentali per la crescita economica di qualsiasi Paese, e gli Emirati Arabi Uniti non fanno eccezione. La nostra regione presenta sfide specifiche, date le limitazioni dei terreni coltivabili e del clima. Bustanica inaugura una nuova era di innovazione e investimenti, che rappresentano passi importanti per una crescita sostenibile e sono in linea con le strategie di sicurezza alimentare e idrica ben definite dal nostro Paese.

Emirates Flight Catering investe costantemente nelle più recenti tecnologie per soddisfare i clienti, ottimizzare le operazioni e ridurre al minimo l’impatto ambientale. Bustanica ci aiuta a proteggere la nostra catena di approvvigionamento e garantisce ai nostri clienti prodotti nutrienti e di provenienza locale. Avvicinando la produzione al consumo, riduciamo il percorso degli alimenti dal campo alla tavola. Congratulazioni al team di Bustanica per i notevoli risultati ottenuti finora e per aver stabilito standard e punti di riferimento globali nel campo dell’agronomia”.

Bustanica avrà un impatto zero sulle risorse del suolo minacciate a livello mondiale, una dipendenza ridotta dall’acqua e raccolti per tutto l’anno non ostacolati dalle condizioni meteorologiche e dai parassiti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)