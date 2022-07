Gulfstream promuove il futuro della Business Aviation al Farnborough International Airshow

Gulfstream Aerospace Corp. ha partecipato alla mostra Pioneers of Tomorrow al Farnborough International Airshow 2022 venerdì 22 luglio, un evento che ha collegato i business aviation leaders con gli studenti locali. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere le carriere nella business aviation e di partecipare ad attività educative ospitate dai dipendenti Gulfstream delle sedi di Farnborough e Savannah.

“Gulfstream è entusiasta di far parte di questo evento che promuove scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “In qualità di leader del settore, abbiamo l’obbligo di promuovere futuri ingegneri, artigiani ed esperti di aviazione e ogni studente che visiterà la mostra avrà il potenziale per diventare un tale pioniere. I nostri dipendenti sono impegnati a supportare la forza lavoro del nostro settore e non vediamo l’ora che arrivi la prossima grande generazione di leader dell’aviazione”.

Pioneers of Tomorrow ha mostrato le prospettive di carriera nella business aviation e l’ampia varietà di discipline all’interno del campo. Gli studenti hanno ricevuto informazioni sulle carriere in Gulfstream e in particolare presso la Gulfstream Customer Support Farnborough facility.

La Gulfstream G650 Family riceve la European Steep Approach Certification

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che i Gulfstream G650 e G650ER sono stati certificati per steep approach landing operations dalla European Union Aviation Safety Administration (EASA), sbloccando la possibilità per gli operatori europei degli ultralong-range aircraft di accedere a un numero ancora maggiore di aeroporti in tutto il mondo.

“Siamo lieti di poter aumentare la flessibilità per i nostri operatori europei G650 e G650ER, dando loro accesso ad aeroporti come London City, vicino al distretto finanziario della città e aeroporti ancora più remoti in tutta Europa”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il vantaggio in termini di high-speed performance della famiglia G650, unito a questa nuova certificazione, amplierà le opportunità per i nostri clienti con più opzioni per destinazioni remote”.

La famiglia G650 ha ottenuto la Federal Aviation Administration steep approach landing certification nel 2019, dopo operazioni di successo in aeroporti come London City e Lugano. L’aereo ha dimostrato la capacità di eseguire un 5.5-degree approach e la capacità di operare sulla pista corta di London City – 4.327 piedi/1.319 metri per l’atterraggio. La certificazione EASA sblocca approcci fino a 6 gradi.

Ci sono più di 480 aeromobili G650 e G650ER in servizio con un totale combinato di oltre 120 city-pair speed records.

Gulfstream nomina Mark Bates General Manager at Farnborough

Gulfstream Aerospace Corp. ha recentemente nominato Mark Bates general manager of Gulfstream’s Farnborough facility in England. Nel suo nuovo ruolo, Bates guiderà le operazioni del service center e continuerà a basarsi sul successo di Gulfstream nella regione dall’apertura della struttura nel 2020. Bates riferisce a Joe Rivera, vice president of service center operations.

Bates, che ha più di 40 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, è entrato a far parte di Gulfstream nel 2015 come service team manager on Gulfstream’s Customer Support team in Savannah.

Prima di entrare in Gulfstream, Bates ha ricoperto diversi ruoli di leadership globale presso BAE Systems, dove ha anche completato il suo apprendistato in avionica.

Il Gulfstream Farnborough Service Center è una delle strutture più nuove, moderne e sostenibili di Gulfstream. La struttura di 225.000 piedi quadrati / 20.903 metri quadrati può ospitare facilmente fino a 13 degli aerei più grandi di Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation – Paul Bowen)