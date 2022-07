CFM e Delta TechOps ampliano il LEAP MRO network

Delta TechOps ha firmato un CFM Branded Service Agreement (CBSA) per supportare i motori LEAP-1B. Secondo i termini del CBSA, Delta entra a far parte del CFM maintenance, repair, and overhaul (MRO) network per i motori LEAP-1B.

Questo accordo fornisce supporto commerciale e tecnico a Delta TechOps per consentire al MRO provider di offrire un’ampia gamma di soluzioni di manutenzione per mantenere la base installata LEAP agli standard più elevati. Delta è il primo MRO provider in Nord America a firmare un CBSA LEAP-1B.

“Il livello di supporto che siamo in grado di fornire come parte del LEAP MRO network aiuterà sia Delta che i nostri MRO customers a ottenere vantaggi in termini di efficienza per tutta la vita del prodotto”, afferma Mahendra Nair, S.V.P. – Fleet & TechOps Supply Chain, Delta Air Lines.

La flotta LEAP in servizio sta raggiungendo rapidamente mature engine performance standards con 20 milioni di ore di volo e 8,9 milioni di cicli. Fino a maggio 2022 sono stati consegnati più di 5.400 motori installati e di scorta e CFM ha un arretrato di circa 10.000 motori LEAP.

“Siamo orgogliosi di lavorare con Delta sia come airline customer che come provider altamente qualificato per il LEAP MRO network in espansione”, afferma Tom Levin, vice president, Aftermarket Strategic Solutions, for CFM International parent company GE Aviation. “La LEAP shop visit demand aumenterà rapidamente nei prossimi cinque-dieci anni a causa del volume dei motori in servizio. Questo accordo è un altro passo fondamentale per espandere il nostro open MRO network support”.

Da quando il LEAP engine program è stato lanciato nel 2008, CFM si è impegnata sia a sviluppare capacità interne tramite CFM Services, sia a collaborare con i suoi partner per espandere third-party MRO capability per supportare la flotta in rapida crescita di CFM.

“Il CFM open network offre valore e scelta durante tutto il ciclo di vita del motore: durante l’entry into service e la crescita della flotta, mid-life peak MRO services e la mature end of life phase”, ha affermato Levin.

Oltre a fornire assistenza agli oltre 200 motori LEAP-1B di Delta, Delta TechOps fornirà servizi competitivi e flessibili ad altre compagnie aeree che operano su aeromobili Boeing MAX dotati di motore LEAP-1B, inclusi i 737-7, 737-8, 737-9 e 737- 10.

Delta TechOps è il più grande airline maintenance, repair and overhaul provider del Nord America. Oltre a fornire supporto tecnico e manutenzione per l’ampia flotta di aeromobili Delta, Delta TechOps fornisce un servizio di alta qualità a oltre 150 aviation and airline customers in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa CFM International – Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines – CFM International)