Embraer consegna 11 jet commerciali e 21 executive nel 2Q22

Embraer ha consegnato 32 jet nel secondo trimestre 2022, di cui 11 commerciali e 21 executive (12 light e nove large). Al 30 giugno, la società ha consegnato un totale di 46 velivoli (17 commerciali e 29 executive). Il firm order backlog ha chiuso il 2Q22 a 17,8 miliardi di dollari, il livello più alto dal 2Q18, guidato dalle nuove vendite di aeromobili e servizi, con un aumento del 12% rispetto ai 15,9 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo del 2021.

Durante il periodo, Embraer ha accolto Sky High, Repubblica Dominicana, nella famiglia di operatori E-Jets. La compagnia opererà con due E190 di prima generazione. Questi velivoli saranno coperti dal Pool Program, il cui contratto è stato annunciato da Embraer Services & Support.

A giugno Embraer ha firmato un ordine fermo per convertire fino a 10 E-Jet in passenger to freight (P2F) aircraft con un cliente non divulgato. Gli aerei proverranno dall’attuale flotta E-Jet di questo cliente, con consegne a partire dal 2024. Questo è il primo contratto fermo per la conversione di E-Jet e il secondo accordo per questo tipo di operazione. In un altro contratto, annunciato a maggio, Embraer e Nordic Aviation Capital (NAC) hanno concordato 10 conversion positions per E190F/E195F.

Sempre nel secondo trimestre del 2022, Embraer Defence & Security ha consegnato l’ultimo modernized AF-1 fighter jet alla Brazilian Navy. Nel mercato della business aviation, i risultati e la crescente domanda confermano il solido posizionamento di Embraer nei light and midsize jet segments.

Farnborough Airshow (FIA) 2022

La scorsa settimana, durante il Farnborough Airshow, Embraer Commercial Aviation ha annunciato la vendita di 20 E195-E2 a Porter Airlines, Canada, che saranno inclusi nel portafoglio ordini fermi per il terzo trimestre 2022. La compagnia aerea canadese ha ora 50 ordini fermi e 50 diritti di acquisto per l’E195-E2. Nello stesso evento, Embraer ha annunciato un ordine fermo da Alaska Air Group per otto E175 aggiuntivi, che sono già inclusi nel backlog del 2Q22, e 13 diritti di acquisto.

Embraer Services & Support ha annunciato un accordo di rinnovo ed espansione con LOT Polish Airlines per il Pool Program. L’accordo a lungo termine coprirà un totale di 44 E-Jet. E NAC ha annunciato un memorandum d’intesa (MoU) per Astral Aviation, con base a Nairobi, Kenya, per effettuare la conversione dei primi due passenger to freight (P2F) aircraft del modello E190F.

Embraer Defence & Security ha stabilito accordi di cooperazione con BAE Systems attraverso due protocolli d’intesa volti ad espandere le operazioni delle società nel mercato globale della difesa. Il primo mira a promuovere il C-390 nei mercati del Medio Oriente (inizialmente nel Regno dell’Arabia Saudita), e l’altro conferma l’intenzione di creare una joint venture per sviluppare una defense variant dell’Eve electric vertical take-off and landing (eVTOL) vehicle.

