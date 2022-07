Leonardo: nuova era nei servizi pubblici di elisoccorso e antincendio in Cina con l’ordine per un AW139 e un AW109 Trekker

Xiangjiang General Aviation Development Company (“Xiangjiang GA”) ha firmato in Cina un contratto per l’acquisizione di un elicottero AW139 e di un AW109 Trekker. Gli elicotteri verranno utilizzati da varie amministrazioni municipali della provincia di Hunan per svolgere missioni di elisoccorso, antincendio e sicurezza. Il progetto rappresenta un approccio nuovo, sostenuto da autorità pubbliche, per la creazione di una rete di elisoccorso e antincendio aereo a livello nazionale in Cina.

La provincia di Hunan, con una popolazione di 66 milioni di abitanti e un PIL di 700 miliardi di dollari, è la prima in Cina ad aver riformato il proprio spazio aereo a bassa quota e ha aperto la strada ai servizi pubblici di elisoccorso con la costituzione della Xiangjiang GA. Con una flotta mista composta dall’AW139 e dall’AW109 Trekker, entrambi in consegna entro il 2023, Xiangjiang GA sarà in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni di servizio pubblico, in vista di una futura crescita della flotta e delle capacità.

Quest’ordine conferma la leadership di Leonardo nelle categorie di appartenenza dei due modelli di elicottero e rafforza la posizione dell’Azienda nella regione Asia-Pacifico, aumentando inoltre il numero di elicotteri di Leonardo utilizzati in Cina. Leonardo ha già consegnato oltre 40 AW139 e 13 AW109 Trekker a diversi operatori cinesi, confermandosi leader di mercato nel supporto all’industria energetica, nell’elisoccorso, nel trasporto VIP e nella pubblica sicurezza nel paese.

L’AW139 ha registrato ordini per oltre 1250 unità da più di 290 operatori in oltre 80 paesi, per tutti i tipi di missione, attestandosi come il programma elicotteristico più importante al mondo sin dalla sua certificazione nel 2004 e come modello più venduto nella sua categoria. Con l’ultimo aggiornamento dell’avionica dell’AW109 Trekker, l’elicottero destinato a Xiangjiang GA otterrà il pilota automatico a quattro assi aumentando così ulteriormente la sicurezza e la manovrabilità dell’aeromobile.

Ad oggi, più di 200 elicotteri civili Leonardo di vario tipo sono stati venduti a operatori cinesi per una serie di servizi sia commerciali che pubblici.

Leonardo: L’azienda cinese CITIC Offshore Helicopter Company (COHC) ordina quattro elicotteri AW139 per supporto all’industria energetica

L’azienda cinese CITIC Offshore Helicopter Company (COHC) ha firmato un contratto per quattro elicotteri AW139 che verranno impiegati per trasporto offshore a supporto delle attività di produzione di petrolio e gas. Le consegne verranno completate entro la prima metà del 2023, portando la flotta di elicotteri Leonardo utilizzata da COHC a 10 unità con 8 AW139, un AW169 e un AW109 Power.

Fondata nel 1983, COHC è diventata la prima società di aviazione generale quotata alla Borsa di Shenzhen nel 2000 ed è tuttora l’unica società di aviazione generale quotata in borsa in Cina. Operatore elicotteristico di primo piano in Asia, COHC gestisce più di 80 elicotteri per un’ampia gamma di missioni tra le quali trasporto offshore, elisoccorso e utility. COHC è anche l’operatore esclusivo di elicotteri per le missioni di esplorazione polare della Cina.

Quest’ordine conferma la leadership mondiale di Leonardo nella categoria di riferimento dell’AW139 e rafforza la posizione dell’Azienda nella regione Asia-Pacifico e nel segmento di mercato Oil&Gas. Il contratto firmato segue l’ordine di 2 AW189 da parte della Polizia di Pechino nel novembre 2021, di 6 AW189 da parte del servizio di recupero e salvataggio del Ministero dei Trasporti annunciato nel marzo 2022 e il recente ordine di 1 AW139 e 1 AW109 Trekker da parte della Xiangjiang General Aviation Development Company. Leonardo ha già consegnato oltre 40 elicotteri AW139 a diversi operatori cinesi, confermandosi leader nel mercato del trasporto offshore, dell’elisoccorso, del trasporto VIP e della pubblica sicurezza nel paese.

“L‘AW139, il più importante programma elicotteristico al mondo sin dalla sua certificazione nel 2004 e il modello più venduto nella sua categoria, con ordini per oltre 1250 aeromobili da più di 290 operatori in oltre 80 Paesi per tutti i tipi di missione. Con l’ultimo aggiornamento avionico denominato Phase 8, l’AW139 offre capacità, tecnologia e sicurezza ancora più eccezionali per soddisfare i rigorosi requisiti degli operatori che devono svolgere varie missioni in condizioni difficili con la massima efficacia. Il modello è dotato di un’avionica all’avanguardia con sistemi avanzati di navigazione e anti-collisione per migliorare la consapevolezza della situazione operativa dell’equipaggio e ridurre il carico di lavoro dei piloti, velocità, margini di potenza e prestazioni generali ineguagliabili, la cabina più ampia della sua categoria caratterizzata da un’elevata modularità per una rapida riconfigurazione, una trasmissione con la capacità unica di funzionare a secco per oltre 60 minuti per una maggiore affidabilità e sicurezza e fino a 1.000 kit certificati”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)