SI rafforza la partnership tra Malaysia Airlines e Qatar Airways: Malaysia Airlines raddoppia la sua capacità tra Kuala Lumpur e Doha

Malaysia Airlines raddoppia la sua capacità tra Kuala Lumpur e Doha con un secondo volo giornaliero non-stop a partire dal 10 agosto 2022, in risposta all’elevata domanda di passeggeri su questa rotta.

Il servizio giornaliero aggiuntivo partirà da Kuala Lumpur alle 2:55 con il volo MH164 e da Doha alle 8:05 con il volo MH165. Si aggiunge ai servizi giornalieri esistenti MH160 in partenza da Kuala Lumpur alle 21:20 e MH161 in partenza da Doha all’1:30, portando il numero di voli Malaysia Airlines per Doha a 14 voli settimanali.

I voli bisettimanali saranno operati con aeromobili A330-300 con 27 posti in Business Class, 16 posti in Economy con spazio extra per le gambe e 247 posti in Economy Class. Il servizio giornaliero aggiuntivo sarà aperto alla vendita dal 25 luglio e includerà il codeshare di Qatar Airways in entrambe le direzioni.

“Questo servizio aggiuntivo rafforza la partnership strategica tra Malaysia Airlines e Qatar Airways, consentendo ai passeggeri di viaggiare verso oltre 96 destinazioni in codeshare e godendo di una connettività perfetta e conveniente, attraverso gli hub chiave dei partner a Kuala Lumpur e Doha. Gli orari di arrivo e partenza dei doppi voli giornalieri di Malaysia Airlines offrono ai clienti un accesso completo all’impareggiabile rete di Qatar Airways verso il Medio Oriente, l’Europa, l’Africa e gli Stati Uniti attraverso il miglior aeroporto del mondo, l’Hamad International Airport. Allo stesso tempo, si crea una perfetta connettività con la rete di Malaysia Airlines verso gli Stati della Malesia, il Sud-Est asiatico, l’Asia settentrionale e l’Australasia”, afferma il comunicato.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo felici della rapida crescita dell’alleanza strategica con Malaysia Airlines e accogliamo con favore la decisione del nostro partner di aggiungere un secondo volo giornaliero non-stop per Doha, a poche settimane dall’inizio delle operazioni tra Kuala Lumpur e Doha. Questo è un esempio eccezionale di come le nostre compagnie aeree partner possano beneficiare immediatamente della collaborazione con Qatar Airways, sia in termini di rete di rotte globali in crescita che di servizio impareggiabile in volo e a terra presso il nostro pluripremiato aeroporto, l’Hamad International Airport (HIA). Siamo impegnati a espandere ulteriormente la nostra cooperazione strategica con Malaysia Airlines e a sviluppare congiuntamente l’Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur, KLIA, come hub leader nella regione del Sud-Est asiatico, in vista della forte ripresa della domanda globale di viaggi aerei”.

“Grazie a questa partnership strategica, i due partner rafforzeranno ulteriormente i legami e il flusso di traffico e contribuiranno ad implementare il turismo dei due Paesi. I clienti di entrambe le compagnie aeree potranno inoltre beneficiare della comodità di un unico biglietto, dei servizi di check-in, imbarco e controllo bagagli, dei vantaggi per i frequent flyer e dell’accesso a lussuose lounge durante il viaggio.

L’alleanza tra Malaysia Airlines e Qatar Airways si è evoluta progressivamente a partire dal 2001 ed è stata significativamente ampliata con la firma di un memorandum d’intesa nel febbraio 2022. Questa collaborazione permette di sfruttare i punti di forza delle rispettive reti e fornire un solido accesso ai passeggeri per viaggiare verso nuove destinazioni ed infine, essere una porta di accesso all’Asia Pacifica”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)