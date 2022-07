News Brevi – 25.07.2022

LUFTHANSA: WARNING STRIKE DEL SINDACATO VER.DI – Lufthansa informa: “Oggi, il sindacato ver.di ha invitato i circa 20.000 dipendenti di terra di Deutsche Lufthansa AG a organizzare un warning strike da mercoledì 27 luglio alle 3:45 fino a giovedì mattina, 28 luglio alle 6:00”. Michael Niggemann, Member of the Executive Board Chief Officer Human Resources Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Dopo solo due giorni di trattative, ver.di ha annunciato uno sciopero che difficilmente può essere definito warning strike per la sua ampiezza in tutte le sedi e la sua durata. Dopo gli enormi sforzi per stabilizzare le nostre operazioni di volo, questo rappresenta un carico rinnovato, sostanziale e non necessario per i nostri passeggeri e anche per i nostri dipendenti”. “Il Gruppo, tra l’altro, ha presentato un pacchetto con diverse componenti, a partire dal 1° luglio 2022. Per Lufthansa è particolarmente importante concentrarsi maggiormente sui gruppi di remunerazione più bassi. Ad esempio, per i dipendenti con uno stipendio base mensile di 3.000 euro al lordo delle imposte, l’offerta attuale significa un aumento dello stipendio base compreso tra il nove e poco meno dell’11 per cento entro i prossimi 12 mesi. La prossima tornata di negoziati è stata concordata da tempo e si svolgerà il 3 e 4 agosto 2022”, afferma Lufthansa.

ETIHAD AIRWAYS ESTENDE I VOLI PER ZANZIBAR FINO A GENNAIO 2023 – Etihad Airways ha annunciato oggi l’estensione dei suoi voli tra Abu Dhabi e Zanzibar fino al 14 gennaio 2023. Il servizio continuerà ad essere operato con l’attuale orario trisettimanale fino al 26 novembre, quando verrà introdotto un quarto volo settimanale per le vacanze di fine anno. I voli saranno operati su aeromobili Airbus A320. Martin Drew, Senior Vice President Global Sales & Cargo, ha dichiarato: “Zanzibar è una destinazione incredibile ed Etihad non vede l’ora di accogliere più viaggiatori per vivere lo splendore naturale delle isole. I nostri voli stagionali per Zanzibar si sono rivelati estremamente apprezzati dagli ospiti degli Emirati Arabi Uniti e di tutta Europa, in particolare Austria, Germania, Svizzera, Francia e Italia, ed Etihad è sulla buona strada per superare il traguardo dei 10.000 passeggeri nelle prossime settimane”. Il servizio stagionale di Etihad per Zanzibar quest’anno è stato lanciato il 17 giugno e inizialmente era previsto fino al 18 settembre, prima di essere esteso per tutto il 2022.

IBERIA INCREMENTA LA CAPACITA’ SUL “PUENTE AEREO” TRA MADRID E BARCELLONA – Nella prossima stagione invernale, Iberia scommetterà ancora una volta sull’Air Shuttle tra Madrid e Barcellona e recupererà tutte le frequenze che operava prima della pandemia. Obiettivo di tale impegno è incentivare e dare nuovo slancio al segmento corporate sulla rotta domestica a maggior traffico business e, al tempo stesso, migliorare il proprio prodotto per tutti i clienti che viaggiano tra le due città in connessione, in particolare con la sua rete di voli a lungo raggio. Nella stagione invernale, che va dal 30 ottobre al 26 marzo, Iberia offrirà fino a 86 voli settimanali tra Madrid e Barcellona. In questo modo, i clienti Iberia avranno fino a 15 voli giornalieri in ciascuna direzione, con il mercoledì il giorno con il maggior numero di operazioni. Ciò rappresenta quasi 700.000 posti, leggermente al di sopra dell’offerta nel 2019, principalmente a causa del fatto che la rotta sarà operata da aeromobili Airbus A320neo con maggiore capacità. Gli orari dei voli Puente Aéreo coprono tutte le fasce orarie, con decolli ogni 30 minuti nelle ore di punta. Il primo volo decolla da Madrid alle 07:00 e l’ultimo alle 21:15; a Barcellona il primo volo disponibile è alle 07:00 e l’ultimo da Barcellona opera alle 21:05. Questi orari consentono di effettuare viaggi di andata e ritorno durante la giornata, favorendo così i viaggi di lavoro. Anche nel 2020 e nel 2021, anni segnati dalle restrizioni alla mobilità a seguito della pandemia, Iberia ha scelto di mantenere la connettività domestica e internazionale in Spagna e ha offerto un programma di voli stabile, compresi i collegamenti tra Madrid e Barcellona. La compagnia aerea ha gradualmente aumentato il numero di frequenze e, la scorsa stagione invernale, ha offerto fino a 68 frequenze settimanali. Con questa nuova spinta allo Shuttle, Iberia recupera in pieno per i suoi clienti la filosofia “arrive and fly” che da sempre caratterizza questo servizio. A novembre 2021 Aena ha riaperto gli sportelli, i controlli di sicurezza e la sala VIP vicino ai gate d’imbarco che Iberia utilizza per l’Air Shuttle all’aeroporto di Barcellona El Prat. A Madrid, sia i banchi check-in che i controlli di sicurezza e la Dalí Premium Lounge sono vicini ai gate d’imbarco dei voli Puente Aéreo, sul lato nord del Terminal 4. Tutto ciò consente ai clienti di presentarsi fino a 20 minuti prima della partenza del volo. Inoltre, i clienti di Iberia Air Shuttle hanno la totale flessibilità di modificare il proprio volo dall’app Iberia, tutte le volte che è necessario e senza alcun costo; possono effettuare una prenotazione del posto o anche volare con biglietti aperti. Iberia festeggia quest’anno il 95° anniversario. La compagnia aerea spagnola operò il suo primo volo il 14 dicembre 1927, da Barcellona a Madrid con un aereo Rohrbach-Roland con una capacità di 10 passeggeri. Durante questi quasi cento anni che collegano Madrid e Barcellona, Iberia ha partecipato a momenti storici, come 30 anni fa trasportando la torcia olimpica per i Giochi Olimpici del 1992 a Barcellona.

UN TEAM UK GUIDATO DA LEONARDO SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER PROTEGGERE IL PERSONALE ADDETTO ALLA SOPPRESSIONE DEGLI ORDIGNI – Leonardo, a capo di un team di piccole e medie imprese (“Team Endure”) del Regno Unito, si è aggiudicata un contratto del valore di 41 milioni di sterline per equipaggiare il personale dell’Esercito con protezioni digitali contro ordigni azionati a distanza. Questa tecnologia sarà utilizzata in UK in caso di emergenze civili, quando gli specialisti della Forza Armata interverranno in supporto alla polizia e ad altre autorità nazionali. Il nuovo equipaggiamento lavora scansionando le onde radio alla ricerca di segnali a controllo remoto finalizzati a far esplodere un ordigno e bloccandoli grazie ad avanzate tecnologie digitali. Il contratto è stato sottoscritto dal Defence Equipment and Support (DE&S) del Ministero della Difesa per conto dell’Esercito. Il team guidato da Leonardo include imprese UK innovative: CommsAudit, Elma Electronic, Kirintec e Waymont Consulting, così come esperti nel settore della Difesa e dell’addestramento in ambito EWS. Circa il 50% del valore del contratto sarà realizzato da piccole e medie imprese e Leonardo ha già identificato potenziali opportunità di export per questa nuova tecnologia. Le prime consegne del nuovo equipaggiamento, che comprende moduli montati su veicolo e portatili, sono previste nel 2024 per diventare operativo nel 2025 con l’11 EOD & Search Regiment of the Royal Logistic Corps, dell’Esercito britannico, unità specializzata responsabile di dispositivi esplosivi e munizioni. Leonardo agirà come integratore di sistema per il nuovo equipaggiamento, gran parte del quale sarà prodotto da piccole e medie imprese specializzate del Regno Unito.