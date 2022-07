Wizz Air invita i piloti agli Open Day di Roma e Milano

Wizz Air invita tutti i candidati agli Open Days per piloti che si terranno il 3 e il 4 agosto a Milano e a Roma.

“Nei primi cinque mesi del 2022, Wizz Air ha assunto oltre 400 piloti, guidando la ripresa del settore dell’aviazione. Attualmente, la compagnia aerea sta reclutando in tutta la sua rete e offre l’opportunità di carriera a coloro che hanno scelto il loro ufficio tra le nuvole.

Nell’ambito dell’iniziativa di Wizz Air per il reclutamento di personale di cabina, la compagnia aerea ospiterà due eventi, che si svolgeranno, rispettivamente, a Milano presso il Novotel Milano Malpensa Airport (Via Al Campo, 99 – Cardano al Campo, VA) e a Roma presso l’Hilton Rome Airport (Via Arturo Ferrarin, 2 – Fiumicino, RM) alle ore 10:00. La registrazione non è obbligatoria. Per entrambe le occasioni, Wizz Air ha invitato a presentare alcuni piloti professionisti altamente qualificati: il Capitano Giuseppe Addati, il Capitano Simone Marzoli e il Capitano Ivano Luigi Colicchio”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air sta assumendo attivamente capitani, primi ufficiali e cadetti con e senza qualifica di volo, attraverso il sito web di reclutamento piloti della compagnia aerea. I piloti hanno la possibilità di avanzare rapidamente nella loro carriera da cadetti a primi ufficiali e poi al posto di sinistra. Per i piloti che desiderano eccellere nel loro ruolo sono disponibili anche diverse altre posizioni relative all’equipaggio di volo. Oltre ai numerosi vantaggi aziendali, i piloti possono optare per un’abilitazione di tipo sponsorizzata dalla compagnia, mentre l’indennità di formazione viene corrisposta a tutti i nuovi assunti durante il periodo di addestramento.

Wizz Air è orgogliosa di poter contare su una forte cultura della diversità e colleghi di oltre 60 nazionalità, e continua a reclutare senza sosta nuovi colleghi da tutta Europa (e oltre) per il 2022 e per gli anni a venire”, conclude Wizz Air.

Agenda degli Open Day per i piloti:

1. Presentazione dell’azienda, della rete e dei piani futuri.

2. Formazione e condizioni di lavoro.

3. Opportunità di carriera, progressione, schemi retributivi e benefit.

4. Sessione di Q&A.

I prossimi open day di Wizz Air:

MILANO 3 AGOSTO 2022 – ORE 10:00 – NOVOTEL MILANO MALPENSA AIRPORT Via Al Campo, 99, 21010 Cardano al Campo VA.

ROMA 4 AGOSTO 2022 – ORE 10:00 – HILTON ROME AIRPORT Via Arturo Ferrarin, 2, 00054 Fiumicino RM.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)