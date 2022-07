Rolls-Royce entra nella fase finale di costruzione del più grande aero-engine technology demonstrator

Rolls-Royce è entrata nella fase finale di costruzione per il più grande aero-engine technology demonstrator, UltraFan®, fornendo una suite di tecnologie per supportare i viaggi aerei sostenibili per i decenni a venire.

Il motore dimostrativo, con un diametro del fan di 140 pollici, è in fase di completamento presso la struttura di Derby, Regno Unito, prima del first run – con SAF 100% – entro la fine dell’anno. Offre un miglioramento della fuel efficiency del 25% rispetto alla prima generazione di motori Trent.

UltraFan supporta una varietà di soluzioni di sostenibilità. A breve termine, ci sono opzioni per trasferire le tecnologie dal programma di sviluppo UltraFan agli attuali motori Trent, per offrire una fuel efficiency ancora maggiore e una riduzioni delle emissioni.

A lungo termine, la tecnologia scalabile di UltraFan da 25.000 a 100.000 libbre di spinta offre il potenziale per equipaggiare nuovi velivoli narrowbody e widebody previsti negli anni ’30.

UltraFan fornisce una piattaforma per l’uso di una vasta gamma di opzioni, inclusi gli attuali jet fuel e i sustainable aviation fuels, così come un potenziale futuro per hybrid-electric and hydrogen.

Di seguito altri annunci di Rolls-Royce durante il Farnborough Airshow 2022.

Rolls-Royce e ITA Airways firmano TotalCare agreement per i motori Trent XWB

Rolls-Royce e Italia Trasporto Aereo (ITA) Airways hanno firmato un TotalCare® service agreement per i motori Rolls-Royce Trent XWB che equipaggeranno sei aeromobili Airbus A350-900. L’accordo è il primo ad essere firmato tra Rolls-Royce e ITA Airways e fornirà alla compagnia aerea prevedibilità e affidabilità per i servizi e la manutenzione della nuova flotta per i prossimi 12 anni.

Rolls-Royce alimenterà tutti i widebody di nuova generazione di ITA Airways, che includono anche l’Airbus A330neo, equipaggiato con il Rolls-Royce Trent 7000.

“Siamo lieti di firmare questo accordo di servizio a lungo termine con ITA Airways e siamo incredibilmente orgogliosi di essere il produttore di motori che alimenterà tutti i loro widebody di nuova generazione. Attraverso questo accordo, stiamo intraprendendo una partnership a lungo termine con ITA Airways per garantire che la loro flotta voli in modo affidabile, efficiente e sostenibile per i decenni a venire”, afferma Ewen McDonald, Rolls-Royce Civil Aerospace, Chief Customer Officer.

“Siamo orgogliosi di firmare questo accordo di servizio con Rolls-Royce sapendo che i nostri motori rimarranno in volo il più a lungo possibile. I motori costituiscono una parte importante del nostro piano aziendale e del nostro obiettivo di gestire una nuova flotta rispettosa dell’ambiente”, afferma Francesco Presicce, ITA Airways, Chief Technology Officer.

Rolls-Royce annuncia un programma all’avanguardia per idrogeno e sviluppi nella ricerca ibrida-elettrica

Rolls-Royce ha annunciato un nuovo programma all’avanguardia per l’idrogeno e ha fornito un ulteriore aggiornamento sulla sua ricerca su hybrid-electric power, mentre continua a sperimentare nuove forme di sostenibilità dell’aviazione.

“Insieme al nostro impegno per migliorare continuamente l’efficienza delle turbine a gas e dimostrare la compatibilità con il carburante sostenibile per l’aviazione, questo lavoro garantisce che continueremo a svolgere un ruolo di primo piano nella spinta verso un’aviazione Net Zero.

Rolls-Royce sta pianificando una serie completa di test per dimostrare che questo fuel può fornire energia in modo sicuro ed efficiente per velivoli di piccole e medie dimensioni dalla metà degli anni ’30 in poi. Abbiamo ulteriori ambizioni di passare a una fase di test di volo come parte del programma a lungo termine.

Sono previsti due test a terra, su un motore Rolls-Royce AE 2100 nel Regno Unito quest’anno e un motore Rolls-Royce Pearl 15 in una data futura: una serie di opzioni di localizzazione sono in fase di valutazione per questo test, incluso l’impianto Rolls-Royce nel Mississippi, Stati Uniti. Ciò si baserà sui test di combustione dell’idrogeno già ben avviati in collaborazione con la Loughborough University e l’istituto di ricerca tedesco DLR, con il contributo della Cranfield University sulla gestione del sistema di alimentazione”, afferma Rolls-Royce.

Rolls-Royce svilupperà le future UK Hypersonic capabilities

Reaction Engines, Rolls-Royce, il Rapid Capabilities Office (RCO) della Royal Air Force, il Defense Science and Technology Laboratory (Dstl) del governo britannico e il National Security Strategic Investment Fund (NSSIF) del Regno Unito hanno annunciato nuovi dettagli del loro programma congiunto per fornire miglioramenti significativi alle capacità di difesa del Regno Unito attraverso lo sviluppo di tecnologie ipersoniche innovative.

Basandosi sulle tecnologie pionieristiche di propulsione ad alta velocità e sulle ampie capacità di ricerca e sviluppo dei partner, il programma Hypersonic Air Vehicle Experimental (HVX) mira a stabilire il Regno Unito come leader nei sistemi aerei ipersonici riutilizzabili.

Supportato dal finanziamento di NSSIF, è stato istituito un agile team di progetto per sviluppare rapidamente tecnologie critiche high-Mach/ipersoniche, comprese nuove air-breathing propulsion architectures, innovativi sistemi di gestione termica e concetti avanzati. Inoltre, è ora iniziata una campagna di test sui motori sperimentali su vasta scala. L’obiettivo immediato di HVX è quello di far maturare rapidamente tecnologie in grado di ridurre drasticamente i costi di sviluppo di un reusable high-Mach/hypersonic air vehicle.

Rolls-Royce svela un nuovo approccio allo sviluppo delle turbine a gas con il dimostratore Orpheus al Farnborough International Air Show

Rolls-Royce Defense ha progettato e costruito un innovativo small engine concept in meno di 18 mesi: un progetto trasformativo che cambierà il modo in cui i prodotti e le tecnologie vengono sviluppati per la Future Combat Air Strategy (FCAS) del Regno Unito.

Conosciuto come Orpheus, il primo demonstrator engine concept, mostrato al Farnborough International Air Show, è stato sviluppato utilizzando un approccio completamente agile, costruito quasi due volte più veloce di un programma convenzionale, con il secondo dimostratore all’interno della famiglia già in test a Bristol, Regno Unito.

Lanciato da un team di ingegneri, produttori e program manager altamente qualificati, il progetto Orpheus ha consentito collaborazioni in tutta l’azienda, combinando metodi di ingegneria collaudati con tecnologie digitali innovative.

Rolls-Royce aggiunge Norse Atlantic Airways al suo crescente elenco di clienti TotalCare

Norse Atlantic Airways ha firmato un Rolls-Royce TotalCare® services agreement per la sua flotta di 15 Boeing 787 Dreamliner con motore Trent 1000. Scegliendo l’opzione di manutenzione TotalCare, Norse Atlantic Airways ha deciso di trasferire la gestione della manutenzione del motore, insieme ai rischi e ai costi associati, a Rolls-Royce.

Rolls-Royce e Vietjet firmano TotalCare agreement per i motori Trent 700

Rolls-Royce e la compagnia aerea vietnamita VietJet hanno firmato un TotalCare® service agreement per i Rolls-Royce Trent 700 engines che equipaggeranno 10 aeromobili Airbus A330ceo. L’accordo è l’esecuzione del memorandum d’intesa firmato a Edimburgo lo scorso anno e fornirà alla compagnia aerea prevedibilità e affidabilità per i servizi e la manutenzione.

Rolls-Royce e la nuova compagnia aerea britannica flypop firmano TotalCare agreement

Rolls-Royce e la nuova compagnia aerea low cost britannica flypop hanno firmato un TotalCare® service agreement per i motori Rolls-Royce Trent 700 che equipaggeranno quattro aeromobili Airbus A330ceo. L’accordo è il primo ad essere firmato tra Rolls-Royce e flypop.

Rolls-Royce e Safran Power Units collaborano per sviluppare la propulsione per i missili di prossima generazione

Rolls-Royce e Safran Power Units hanno firmato congiuntamente un Assessment Phase contract con MBDA, nell’ambito del programma franco-britannico Future Cruise / Anti-Ship Weapon (FC/ASW). Entrambi i partner lavoreranno in collaborazione per maturare una nuova soluzione di propulsione per un missile subsonico a bassa osservabilità che dovrebbe essere messo in campo prima della fine del decennio. Firmato al Farnborough International Airshow, l’accordo significa che Rolls-Royce e Safran Power Units lavoreranno insieme a MBDA per soddisfare i requisiti di propulsione per i governi britannico e francese.

Rolls-Royce e Hyundai Motor Group firmano un MOU per aprire la strada nel mercato della mobilità aerea avanzata

Rolls-Royce e Hyundai Motor Group annunciano l’intenzione di collaborare per portare all-electric propulsion and hydrogen fuel cell technology nell’Advanced Air Mobility (AAM) Market. La partnership sfrutterà le capacità aeronautiche e di certificazione di Rolls-Royce e le tecnologie e la capacità di industrializzazione delle hydrogen fuel cell di Hyundai Motor Group. Entrambe le società condividono la visione di aprire la strada nel mercato AAM fornendo battery-electric and fuel cell electric solutions agli Urban Air Mobility (UAM) and Regional Air Mobility (RAM) markets.

Rolls-Royce firma TotalCare agreement con Silk Way West Airlines

Rolls-Royce e Silk Way West Airlines, Azerbaijan, hanno firmato un TotalCare® service agreement per i motori Trent XWB che equipaggeranno due aerei Airbus A350 Freighter. Il Trent XWB è il motore più efficiente in servizio e supporta l’impegno di Silk Way West Airlines per i suoi obiettivi di sostenibilità. L’aereo amplierà i servizi internazionali della compagnia aerea in risposta alla crescente domanda di servizi cargo.

Rolls-Royce firma un accordo di collaborazione con DSTA per esplorare tecnologie digitali e sostenibili

Rolls-Royce ha firmato un accordo di collaborazione con la Defense Science and Technology Agency di Singapore per esplorare soluzioni sostenibili e tecnologie digitali. Il Memorandum d’intesa è stato firmato al Farnborough International Air Show e consentirà a ciascuna delle parti di lavorare insieme all’applicazione di tecnologie digitali come l’analisi dei dati, la manutenzione predittiva in tutto il settore della difesa e l’uso di SAF su piattaforme aeronautiche gestite dal Ministero della Difesa di Singapore.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)